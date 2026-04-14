В чем ценность Союза для Свердловской области?

Прямая речь

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Денис Паслер, губернатор Свердловской области:

Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей объединяет лидеров уральской экономики, содействует укреплению промышленного потенциала и созданию новых точек экономического роста. Благодаря конструктивному взаимодействию власти и бизнеса Средний Урал уверенно сохраняет статус индустриального и инновационного центра страны.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП):

За 35 лет СОСПП удалось объединить усилия бизнес-сообщества для формирования новой экономики и промышленной политики. Созданный в апреле 1991 года, сегодня Союз объединяет около 500 предприятий, на долю которых приходится 70% ВВП нашего региона. СОСПП создал систему социального партнерства и заложил прочную базу для развития предпринимательства.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Евгений Мордовин, генеральный директор компании «УГМК-Застройщик»:

Ценность Союза — в реальных людях, которые каждый день создают будущее региона, и в реальной силе, способной не только объединять бизнес, но и эффективно отвечать на современные вызовы. Союз умеет находить решения для урегулирования болевых точек и острых вопросов, с которыми сталкиваются предприниматели, и нередко выступает надежным посредником между властью и бизнесом. СОСПП — это своего рода диагност, который измеряет данные в бизнес-процессах, фиксирует изменения и помогает сообществу своевременно реагировать на них.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты:

Сегодняшний Союз предстает сплоченной структурой, объединяющей лидеров крупного и среднего бизнеса. Это организация с ярко выраженной гражданской позицией и безупречно выстроенной работой. Без всякого сомнения, СОСПП формирует актуальную повестку во взаимоотношениях бизнеса и власти: вся сложная архитектура государственно-частного партнерства, работа над трехсторонними соглашениями между работодателями, профсоюзами и руководством региона — все это лежит на плечах наших коллег.

Михаил Сродных, генеральный директор компании «СКБ Контур»:

Деятельность СОСПП и «СКБ Контур» преследует одну цель — коммуникацию: бизнеса с бизнесом и бизнеса с властью. Союз выступает площадкой для налаживания контактов с партнерами, а также позволяет участвовать в процессе законодательного регулирования, в том числе в динамично развивающейся IT-отрасли. На своей площадке СОСПП создает дополнительные возможности для ускоренного проникновения цифровых решений в бизнес и госуправление.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Виктор Кокшаров, Председатель комитета по развитию профессионального образования и трудовым ресурсам СОСПП:

СОСПП, безусловно, стал важным мерилом того, как нужно проводить сбалансированную социальную политику в регионе, направленную на удовлетворение интересов трудящихся. Также СОСПП активно участвует в реализации благотворительной деятельности — чего стоит только Екатерининская Ассамблея, которая ежегодно собирает десятки миллионов рублей на помощь нашим социальным и медицинским организациям, ветеранам, людям с инвалидностью и другим социально уязвимым категориям граждан.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Андрей Ветлужских, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области:

СОСПП — это объединение, которое остается надежной опорой для экономики региона и активным участником в выстраивании социального партнерства. Свердловские компании нередко оказывались в сложных ситуациях. И каждый раз совместными усилиями Союза, правительства области и профсоюзов в ручном режиме удавалось находить оптимальные решения, чтобы стабилизировать положение, сохранить рабочие места и поддержать принципы социальной ответственности бизнеса.