В Югре экс-директора театра осудили за аферу с «мертвыми душами» на 12 млн руб.

Сургутский городской суд (ХМАО-Югра) назначил два года лишения свободы условно бывшему директору Сургутского музыкально-драматического театра за хищение более 12 млн руб. из окружного бюджета путем оформления в штат так называемых «мертвых душ», сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Экс-директор признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд установил, что осужденная с целью хищения денежных средств путем обмана оформила в театр в качестве работников граждан, которые фактически таковыми не являлись и в учреждении не работали («мертвые души»). Зарплаты так называемых «мертвых душ» начислялись с 2012 по 2021 год и в общей сложности превысили 12 млн руб. Эти средства, по данным суда, расходовались по усмотрению осужденной, в том числе на организацию фуршетов и пошив костюмов для артистов.

Суд также назначил экс-директору штраф 150 тыс. руб. «С учетом в том числе возраста, состояния здоровья, наличия наград и раскаяния наказание в виде лишения свободы назначено экс-директору условно с испытательным сроком два года и возложением определенных обязанностей, которые она в целях своего исправления обязана исполнять»,— говорится в сообщении суда.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск департамента культуры ХМАО-Югры и взыскал с осужденной 12 044 296 руб. в счет возмещения ущерба. Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу из-за поданной апелляционной жалобы.

Полина Бабинцева