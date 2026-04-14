В 2026 году Свердловскому областному союзу промышленников и предпринимателей исполняется 35 лет. Сегодня наша задача остается прежней — оказывать поддержку добросовестному, социально ответственному бизнесу во всех секторах экономики.

Союз продолжает оставаться крепким звеном между предпринимателями и органами власти, обеспечивая конструктивный диалог и эффективное взаимодействие. В 2025 году основной фокус внимания Союза был сосредоточен на подготовке предложений по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности в Свердловской области и вопросах регулирования социально-трудовых отношений. Экспертами Союза подготовлено более 40 заключений по корректировке нормативных актов, комитеты и комиссии Союза направили более 20 предложений в адрес органов власти по решению системных вопросов в сфере строительства, промышленности, информационных технологий, образования, энергетики и транспорта.

Принимая во внимание текущие вызовы, стоящие перед предприятиями, Союз в 2025 году особое внимание уделил работе по укреплению деловых и личных контактов между членами Союза, расширению взаимодействия с предприятиями всего Уральского федерального округа. К Союзу присоединились 27 новых предприятий. По итогам 2025 года механизмы взаимодействия с предприятиями — членами Союза были признаны лучшими среди региональных отделений РСПП.

Наши успехи подтверждают правильность выбранного курса. Консолидация наших усилий приносит ощутимую пользу каждому члену Союза. Вместе мы можем преодолеть любые вызовы. СОСПП — это мы все! С юбилеем!

Дмитрий Пумпянский