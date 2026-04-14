Адаптация к турбулентности

Последние пять лет стали для российского бизнеса временем тектонических сдвигов. Свердловской области, как одному из промышленных центров страны, пришлось особенно тяжело: международные экономические санкции, разрыв привычных логистических цепочек, уход иностранных партнеров — все это потребовало от компаний экстренной перестройки. Значительную роль в этом процессе сыграл Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП), ставший ключевым координатором и связующим звеном между бизнесом и властью.

СОСПП прошел путь от «антикризисного штаба» до полноценного института развития

Фото: Пресс-служба СОСПП

Союз быстрого реагирования

Главной проблемой, с которой столкнулись свердловские компании после начала специальной военной операции (СВО), стала нехватка оперативной и достоверной информации о происходящих событиях. В связи с этим одной из первых мер поддержки бизнеса от СОСПП стал запуск раздела «Антикризис» на сайте Союза, где оперативно размещались номера горячих линий органов власти и новости о принимаемых мерах поддержки предпринимателей. Более того, весной 2022 года СОСПП активно включился в работу по изменению нормативной базы, подготовив более 180 предложений. Большинство из них были включены в консолидированные предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и приняты федеральным правительством.

Вместе с этим СОСПП продвигал на федеральный уровень инициативы уральского бизнеса. Одни из самых успешных кейсов — законодательное урегулирование проблем, связанных с изменением подходов к расчетам налога на добычу полезных ископаемых, и предложение о введении моратория на штрафы по НДС для предприятий на упрощенной системе налогообложения.

Союз также участвовал в деятельности координационных органов и в работе с адресными запросами свердловских компаний. В новых условиях количество запросов в адрес СОСПП на оказание консультационной поддержки выросло многократно: только в марте 2022 года поступило более 30 подобных обращений. Аппарат Союза вел не только разъяснительную работу, но и сопровождал заявки трех предприятий из числа членов СОСПП на право включения их в перечень системообразующих, содействовал в налаживании контактов между предприятиями для оперативной поставки дефицитного сырья и материалов, организовывал встречи компаний с ответственными специалистами территориальных управлений федеральных и региональных органов власти.

Новые рынки и промышленная независимость

Санкции и разрыв связей с западными партнерами заставили уральский бизнес перестраивать логистические цепочки и искать новые рынки сбыта. Так, основными направлениями для экспорта в 2023 году стали рынки стран ЕАЭС (37,25%), Центральной Азии (20,5%) и Восточной Азии, в первую очередь Китая и Монголии (17,6%). Чтобы помочь предпринимателям лучше понять специфику работы на азиатском рынке, СОСПП организовал профильные мероприятия, включая семинар «Возможности Сбербанк Индия для экспортеров и импортеров» и круглый стол «Торгово-экономическое сотрудничество с Китаем в новых экономических условиях». Кроме того, Союз участвовал в разработке Стратегии развития международных и внешнеэкономических связей Свердловской области на период до 2035 года.

Налаживание и укрепление связей с зарубежными партнерами было важным направлением работы предпринимательского сообщества Свердловской области, однако в кризисные времена намного острее встал вопрос импортозамещения. Опрос СОСПП 2022 года показал, что для более чем 60% промышленных предприятий замена комплектующих, узлов и оборудования имела критическую важность. Главной проблемой тогда почти 70% компаний назвали то, что «российские аналоги уступают импортной продукции по качественным характеристикам». К 2023 году ситуация начала меняться: этот показатель снизился на 16,1%, а 65,7% предприятий уже занимались разработкой и внедрением новых технологий или производственных процессов. В 2024 году опыт проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) отметили более 47% респондентов.

СОСПП стал площадкой для обсуждения этих вопросов на самом высоком уровне. В рамках выставки «Иннопром-2022» была организована секция «Суверенная отечественная промышленность: проблемы импортозамещения и новые возможности». В 2024 году Союз посвятил этой теме расширенное заседание Совета СОСПП «Научно-технологическое развитие Свердловской области» с участием представителей Минпромторга, Минобрнауки и РСПП.

Особенно важным направлением стала поддержка проектов по созданию принципиально новых производств. В 2023 году комитет СОСПП по промышленности активно продвигал проект создания в микрорайоне Новокольцовском Технопарка в сфере электронной промышленности и Индустриального парка для высокотехнологичных производств. Цель проекта — создание единой структуры для полного цикла разработки, изготовления и продвижения высокотехнологичной продукции.

Вызов за вызовом

Несмотря на успешную адаптацию к новым условиям, каждый год ставил перед бизнесом новые вызовы. Если 2023 год большинство предприятий (90,2%) оценили как стабильный или с положительной динамикой, то 2024-й оказался сложнее: число компаний, отметивших ухудшение ситуации, выросло до 14,2% (почти в пять раз по сравнению с 2023 годом). А в 2025 году, по данным опроса, уже 39,3% компаний говорят об ухудшении экономического состояния. Главными факторами, мешающими развитию, стали: недостаток квалифицированных кадров (49,7%), снижение внутреннего спроса (49%) и высокая ключевая ставка ЦБ РФ (45,5%). В ответ на это большинство предприятий (42,8%) занялось оптимизацией операционных расходов и снижением издержек.

Дмитрий Пумпянский отметил, что между Союзом и региональным правительством сохраняется доверительный диалог

Фото: Пресс-служба СОСПП

В этих условиях СОСПП продолжил работу по улучшению делового климата. В 2025 году Союз участвовал в подготовке изменений в закон об инвестиционном налоговом вычете, расширив право на его получение. По инициативе СОСПП была внедрена практика «Соглашений об устранении выявленных нарушений» в сфере контрольно-надзорной деятельности, а также разработан «Стандарт профилактического визита» органов контроля, который был презентован на федеральном уровне для тиражирования в других регионах. В частности, эта работа позволила Свердловской области улучшить в 2025 году свои позиции в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, заняв 10-е место (в 2024-м было 11-е).

Четыре года трансформации показали: свердловский бизнес смог не только адаптироваться к новым реалиям, но и начать перестройку своей технологической базы. В 2023 году больше половины предприятий (56,9%) расширили перечень производимой продукции. К 2025 году экспертный пул Союза, участвующий в оценке регулирующего воздействия, вырос до 93 человек, а доля учтенных органами власти предложений составила 51%.

За 35 лет СОСПП прошел путь от «антикризисного штаба» до полноценного института развития. Схожим образом менялась деятельность Союза и в последние пять лет: объединение помогало бизнесу выстраивать новые логистические цепочки, находить кадры и технологии, выходить на рынки Востока и отстаивать свои интересы на всех уровнях власти. Как отмечал президент СОСПП Дмитрий Пумпянский на годовом собрании в апреле 2025 года: «Между СОСПП и правительством Свердловской области сохраняется открытый и доверительный диалог. Даже учитывая напряженный год с точки зрения экономических проблем, продолжается совместный поиск оптимальных решений в интересах предприятий и жителей региона».

Юрий Петухов