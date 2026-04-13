В Нижнем Новгороде начали сбор гуманитарной помощи для Дагестана

Волонтерский центр Нижегородской области (ВЦНО) начал сбор гуманитарной помощи для Дагестана. Пункты сбора открыты по адресам улица Должанская, 1 и улица Панина, 19.

По данным ВЦНО, в первую очередь востребованы оборудование для откачки воды, инвентарь для волонтеров, питьевая вода, продукты и базовые вещи для людей в пунктах временного размещения.

Как писал «Ъ», в конце марта в Дагестане прошли ливни, которые размыли берега рек. В начале апреля произошел прорыв плотины Геджухского водохранилища. Из-за наводнений в регионе пострадали шесть человек, пострадали около 15 тыс. человек. В Дагестане и Чечне ввели режим ЧС федерального характера.

Андрей Репин