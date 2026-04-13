В Уфе по ночам будут укладывать асфальт на дороге в аэропорт

В Уфе начался ремонт дороги в аэропорт. Как сообщила пресс-служба мэрии, на участке протяженностью 2 км уже отфрезеровано покрытие. Снимать верхний слой асфальта будут в две смены — с 10:00 до 17:00 и с 9:00 до 19:00. Укладывать асфальт планируется с 22:00 до 7:00.

На время ремонта будет частично ограничено движение на участке от магазина «Дачник» на Демской улице до стелы на выезде из города.

В ведении администрации Уфы находится участок дороги до аэропорта между улицами Заки Валиди (около съезда на Бельский мост) и контрольного поста у трассы М-5. В прошлом году контракт на ремонт трассы (до 2027 года) получило ООО «Дортрансстрой». Стоимость работ на сегодняшний день превышает 288,7 млн руб.

Идэль Гумеров