УФАС выявило нарушения в работе регионального оператора ТКО

Пермское УФАС предупредило АО «Пермский региональный оператор ТКО» о недопустимости злоупотребления доминирующим положением. Ранее на действия оператора пожаловалось ООО «Прогресс», обрабатывающее ТКО в Верещагино. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

АО «ПРО ТКО» является заказчиком услуг по обработке твердых коммунальных отходов у операторов полигонов, с которыми заключены соответствующие договоры. Расчеты осуществляются по регулируемому тарифу, который, как и плановая выручка операторов полигонов, утверждается краевым минтарифов. За недостижение плановых показателей в текущем году плановая выручка оператора полигона на следующий год корректируется министерством с учетом степени неисполнения показателей.

Как установило УФАС, АО «ПРО ТКО» самовольно определило в договорах с операторами полигонов условие о корректировке фактической оплаты услуг за недостижение показателей в текущем году. Это противоречит закону о защите конкуренции и ущемляет интересы операторов по обработке ТКО.

УФАС вынесло АО «ПРО ТКО» предупреждение о необходимости привести условия заключенных договоров с операторами полигонов в соответствие с законодательством. В установленный срок региональный оператор исполнил предупреждение.