Ввод офисов в Петербурге может упасть на треть по итогам 2026 года

В январе-марте 2026 года в Санкт-Петербурге введен в эксплуатацию только один бизнес-центр площадью 4,5 тыс. кв. м. По итогам года объем ввода спекулятивных офисных площадей может составить около 71 тыс. кв. м — это на 36% меньше, чем в 2025 году. Аналитики ожидают сокращение спроса на офисы: к первому кварталу 2026 года он может снизиться на 17% год к году — до 35 тыс. кв. м. При этом основной интерес арендаторов сосредоточен в сегменте класса В.

В Петербурге сокращается спрос арендаторов на офисы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно данным Maris, общий фонд офисной недвижимости классов А и В в городе достигает 4,35 млн кв. м. Из этого объема на объекты класса А приходится 1,51 млн кв. м, на класс В — 2,8 млн кв. м. сообщает «Деловой Петербург».

Наиболее активными арендаторами остаются IT-компании, на которые приходится 26% спроса, а также компании сферы деловых услуг (19%).

Объем свободных офисных площадей за год увеличился на 21% — до 209 тыс. кв. м против 173 тыс. кв. м годом ранее. В классе А вакантность составляет 67 тыс. кв. м (4,4%), в классе В — 142 тыс. кв. м (5%).

Средняя ставка аренды в свободных офисах класса А достигает 2,84 тыс. рублей за кв. м в месяц, в классе В — около 2 тыс. рублей (с учетом НДС и эксплуатационных расходов). По прогнозам, к концу года доля вакантных площадей стабилизируется на уровне 5–7%.

