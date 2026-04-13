Исследовательское судно «Олег Бетин» отправится в экспедицию по Азовскому морю

В середине апреля исследовательское судно «Олег Бетин» отправится в первое научное плавание этого года — гидрологический рейс по Азовскому морю. Программа исследований охватывает вопросы, связанные с сезонной проблематикой климата, гидрологии и океанологии региона. Экспедиция позволит получить новые данные о состоянии морской экосистемы в условиях современных климатических изменений. Об этом сообщает пресс-служба Южного филиала «ВНИРО».

Судно предназначено для проведения комплексных экспедиционных научно-исследовательских работ в Черном и Азовском морях, включая прибрежные районы Северного Приазовья, которые ранее были недоступны для отечественных исследователей. В 2025 году судно вышло в пять морских рейсов общей продолжительностью 50 судосуток. В рамках экспедиций проведены исследования состояния экосистемы Черного моря в районе разлива нефтепродуктов в период весенней нерестовой миграции азовской хамсы, выполнены комплексная океанографическая и ихтиопланктонная съемки в Азовском море, а также съемка по оценке состояния запаса черноморской хамсы в территориальных водах и исключительной экономической зоне России в Черном море. Собранные материалы легли в основу прогнозирования общих допустимых уловов и рекомендованных объемов добычи для промышленного рыболовства в Азово-Черноморском бассейне.

В 2024 году одному из флагманов научного флота ВНИРО в Азово-Черноморском бассейне было присвоено имя «Олег Бетин» в честь государственного деятеля и руководителя, внесшего вклад в развитие института.

