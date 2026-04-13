Маньяк Олег Рыльков потребовал от государства компенсацию за уголовное преследование

Олег Рыльков, осужденный за изнасилования и убийства на территории Самарской области, обратился в Октябрьский районный суд Самары иском к Минфину РФ в лице Управления федерального казначейства. Осужденный потребовал компенсацию морального вреда в порядке реабилитации за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщается на сайте суда.

Сумма требований Олега Рылькова составила 300 тыс. рублей. Рассмотрев материалы, суд решил, что истец не имеет права на компенсацию вреда, так как он не доказал, что уголовное преследование привело к его нравственным и физическим страданиям.

В 1998 году Олег Рыльков был приговорен к смертной казни, замененной на пожизненное заключение. Его признали виновным в изнасиловании и убийствах детей и женщин в Тольятти и селе Борское. Преступления были совершены с 1992 по 1997 годы. Изначально Рылькову вменили 34 преступления.

В 2000 году ему вынесли новый приговор за убийство семилетнего мальчика (15 лет лишения свободы). В 2020 году Олегу Рылькову добавили 19 лет лишения свободы за убийство двух детей и в 2022 году — десять лет за шесть других убийств. Преступник отбывает наказание в исправительной колонии особого режима «Черный дельфин» в Соль-Илецке.

Георгий Портнов