В Дагестане полностью восстановили пригородное железнодорожное движение

В Дагестане полностью возобновили движение пригородных поездов на всех участках железной дороги, поврежденных в результате паводка в конце марта 2026 года. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, восстановительные работы завершены, но на отдельных направлениях по-прежнему действуют изменения в расписании, связанные с продолжающимся ремонтом отдельных участков инфраструктуры.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Причиной остановки движения стало резкое ухудшение погоды в конце марта, когда сильные ливни и паводки привели к затоплению и размыву нескольких участков железнодорожного полотна на Северо-Кавказской магистрали. Были размыты два участка железнодорожного пути, а также обвалился железнодорожный мост в районе Хасавюрта. В результате движение пригородных поездов на участке Дербент—Махачкала—Хасавюрт было приостановлено 28 марта, а на отдельных направлениях полностью остановлены поезда дальнего следования.

В связи с подтоплением железнодорожного полотна на участке Махачкала—Дербент эвакуировали 119 пассажиров, которые находились в составах, остановленных на линии. Для их вывоза использовались автобусы и специальный транспорт, организованный минтрансом республики. Восстановительные работы велись почти неделю, в них задействовали около 200 специалистов железнодорожных служб, специальную технику и несколько вагонов бутового камня, щебня и тетраподов для восстановления подмывов и укрепления насыпей.

Особое внимание потребовал участок в Хасавюрте, где обрушился железнодорожный мост на линии Хасавюрт—Кадиюрт. Здесь с 28 марта ежедневно обеспечивали перевозку пассажиров, следующих к поездам дальнего следования, с железнодорожной станции Хасавюрт на станцию Кизилюрт. Автобусные рейсы и подменные маршруты организовали таким образом, чтобы минимизировать время пересадки и не допустить полного обрыва сообщения между Махачкалой и северными регионами. Параллельно проводили инженерное обследование искусственных сооружений, включая остатки старого моста и прилегающие участки пути.

На федеральном уровне ситуация повлияла на формирование маршрутов пассажирских поездов дальнего следования. Так, поезд №136 Санкт-Петербург—Махачкала и обратное сообщение Махачкала—Санкт-Петербург с 28 марта начали курсировать по измененному маршруту через станции Кизилюрт—Кизляр—Гудермес. Основной участок Хасавюрт—Кадиюрт был закрыт для движения, что вынудило Федеральную пассажирскую компанию перенастроить график и схему движения этих поездов. Ранее сообщалось, что дополнительные перегоны увеличивают время в пути примерно на несколько часов, что фиксировали в расписаниях и уведомлениях для пассажиров.

Станислав Маслаков