В Екатеринбурге суд на 20 суток приостановил работу точки Eat and go
Чкаловский районный суд Екатеринбурга на 20 суток приостановил работу точки быстрого питания Eat and go на улице Академика Шварца, 17. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, в работе заведения были выявлены многочисленные нарушения санитарных требований.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
В частности, на предприятии не была внедрена система менеджмента качества, основанная на принципах ХАССП. В заведении не было горячей воды, не соблюдались условия хранения продуктов и правила их маркировки. Также нарушались требования к уборке и дезинфекции. Лабораторные исследования проб пищевой продукции и воды показали неудовлетворительные результаты.
По итогам проверки в отношении индивидуального предпринимателя Корытина Д.С был составлен протокол об административном правонарушении и о временном запрете деятельности по ст. 6.6 КоАП РФ.