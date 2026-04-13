В Екатеринбурге с экс-сотрудницы полиции взыскали 2,8 млн руб. незаконного дохода

В Екатеринбурге суд по иску прокурора взыскал в доход государства более 2,8 млн руб. с бывшей сотрудницы полиции. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, женщина не смогла доказать законность происхождения этих средств.

По данным ведомства, в ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства установлено, что в 2021–2023 годах на счета инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции № 9 УМВД по Екатеринбургу и ее супруга поступили денежные средства, превышающие общую сумму их доходов за три последних года, предшествующих отчетному периоду. Доказать законность происхождения этих средств экс-сотрудница полиции не смогла.

В связи с этим прокуратура обратилась в Чкаловский районный суд с иском о взыскании средств в доход государства. В итоге суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме.

Полина Бабинцева