Оппозиция Грузии ожидает санкций ЕС против властей после поражения Орбана

Лидеры грузинских оппозиционных партий ожидают, что после победы оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра в Венгрии Еврокомиссия согласует санкции против властей Грузии за разгон протестов.

С такими заявлениями выступили председатель партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) Тинатин Бокучава, генеральный секретарь той же партии Петре Цискаришвили, основатель партии «Ахали» («новое») Ника Гварамия, а также лидеры партий «Лело – сильная Грузия» и партии «За Грузию».

Во всех заявлениях отмечалось, что по просьбе грузинских властей, Виктор Орбан и его представители в Брюсселе постоянно накладывали вето на введение санкций против правящей «Грузинской мечты» за нарушение прав человека и демократических норм в ходе массовых акций протеста в Тбилиси и других городах.

Бурные митинги и манифестации, сопровождаемые столкновениями с полицией, начались 28 ноября 2024 года после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года.

13 апреля, как только стали известны предварительные результаты венгерских выборов, премьер-министр Ираклий Кобахидзе «от имени всего грузинского народа» поздравил с победой партию «Тиса» и ее лидера Петера Мадьяра, выразил надежду на «продолжение грузино-венгерского партнерства». Он также поблагодарил Виктора Орбана «за многолетнюю поддержку национальных интересов Грузии».

Георгий Двали, Тбилиси