Два депутата от «Справедливой России» заявились на региональные праймериз «Единой России»

Сразу два действующих депутата от партии «Справедливая Россия» решили принять участие в праймериз «Единой России». Как сообщает региональное отделении «Единой России», депутат гордумы Перми Дмитрий Федоров планирует баллотироваться в гордуму Перми по 20-му округу, по которому и был ранее избран. В настоящее время господин Федоров входит во фракцию «Справедливой России».

Действующий депутат заксобрания Прикамья, заместитель руководителя фракции «Справедливой России» Григорий Малинин примет участие в праймериз для участия в выборах в краевой парламент по региональной группе «Березниковская №15» (одномандатный избирательный округ №15)

Выдвижение кандидатов на праймериз «Единой России» продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей начнётся 20 апреля и завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.

