Связь раздуют до небес

В Ростовской области могут приступить к испытаниям технологии передачи сигнала связи с использованием беспилотных летальных аппаратов. О конкретных сроках запуска проекта пока не сообщается — дата будет объявлена дополнительно. Эксперты сходятся во мнении, что использование аэростатов в телеком-инфраструктуре остается пока нишевым и во многом экспериментальным решением.



В Ростовской области рассматривают возможность проведения испытаний технологии по передаче сигнала при помощи беспилотных летательных аппаратов. Точные сроки старта проекта пока не определены и будут объявлены позднее.

Пилотное решение было представлено 31 марта в Вольске Саратовской области. В рамках демонстрации аэростат с установленной базовой станцией МТС обеспечил LTE-покрытие на частоте 2100 МГц в радиусе до 10 км. Максимальная скорость передачи данных достигала 30 Мбит/с. Управляющее оборудование разместили на земле и соединили с радиомодулем с помощью оптоволоконного кабеля, при этом подъемная платформа способна нести до 30 кг нагрузки.

Технологию рассматривают как инструмент для обеспечения связи на удаленных территориях без устойчивого покрытия, а также при проведении массовых мероприятий, в условиях чрезвычайных ситуаций и в рамках поисково-спасательных операций. В МТС допускают внедрение таких решений в южных регионах России по запросу региональных властей.

Директор филиала МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый считает использование аэростатов потенциально эффективной альтернативой мобильным базовым станциям. По его оценке, такое решение позволяет существенно расширить зону покрытия при меньшем объеме задействованной инфраструктуры.

«С высоты около 300 метров аэростат обеспечивает покрытие в радиусе до 10 км — по площади это сопоставимо примерно с десятью передвижными базовыми станциями. При работе в труднодоступных районах технология заметно снижает потребность в дополнительной инфраструктуре»,— пояснил эксперт.

По мнению господина Ласкавого, проект пока находится на стадии апробации, поэтому оценивать его экономическую эффективность преждевременно. Конечные финансовые параметры будут зависеть от сценариев коммерческого использования.

Он также добавил, что при масштабировании решения стоимость инициативы может измениться. Говоря о технических ограничениях, директор кубанского филиала МТС уточнил, что количество одновременно подключенных пользователей может определяться характеристиками установленного оборудования.

«Аэростаты могут применяться не только для существующих стандартов связи, но и для сетей 5G. В перспективе их использование возможно и для технологий следующих поколений»,— заключил господин Ласкавый.

В пресс-службе Т2 отметили, что решения на базе летательных аппаратов (БПЛА) носят скорее точечный характер и остаются неоднозначными с точки зрения окупаемости. Для масштабного покрытия, по оценке компании, более перспективны гибридные сети, сочетающие мобильную и спутниковую связь.

«Проекты на базе летательных аппаратов упираются в сложность развертывания транспортного канала, что ставит под вопрос их экономическую эффективность»,— отметили в Т2. По мнению экспертов компании, такие решения больше подходят для отдельных задач.

ИТ-эксперт Мария Колтович уверена, что аэростаты экономически оправданы, прежде всего, в труднодоступных и малонаселенных территориях, где строительство наземной инфраструктуры связано с высокими затратами.

В обжитых районах традиционные базовые станции остаются более выгодными за счет долговечности и более низких расходов на обслуживание. При этом ключевым ограничением технологии остаются высокие операционные затраты и технические ограничения.

«Стоимость запуска одного стратосферного аэростата составляет примерно 3–8 млн руб., однако долгосрочная выгода нивелируется расходами на эксплуатацию. Обслуживание может стоить от 20 до 80 тыс. руб. в сутки, а из-за износа оболочки аппарат приходится заменять каждые полгода. В результате на горизонте 10–15 лет традиционная вышка оказывается значительно дешевле»,— поясняет эксперт.

Как считает Марии Колтович, аэростаты уступают наземной инфраструктуре по пропускной способности, поскольку обслуживают большие территории при ограниченных ресурсах, что снижает скорость связи при высокой нагрузке. Это делает воздушные платформы малоэффективными в условиях плотной городской застройки.

«Использование аэростатов в сетях 5G и 6G возможно, но ограничено физикой распространения сигнала: миллиметровые волны быстро затухают в атмосфере. Поэтому такие технологии скорее будут использоваться как ретрансляторы или транспортные узлы, тогда как высокоскоростная связь останется за наземными решениями»,— резюмировала госпожа Колтович.

Нурий Бзасежев