Бывшему главврачу сочинской больницы дали 12 лет за особо крупные взятки

Лазаревский районный суд вынес приговор бывшему и. о. главного врача городской больницы № 5 Сочи Геннадию Кормилицыну и его заместителю Григорию Пискунову. Их признали виновными в мошенничестве и получении взяток в особо крупном размере, сообщила пресс-служба судов региона в Max.

Геннадию Кормилицыну назначили 12 лет и 6 месяцев лишения свободы, а Григорию Пискунову — 8 лет и 6 месяцев. Оба осужденных будут отбывать срок в колонии строгого режима. Им также назначен штраф в размере суммы полученной взятки — по 2,7 млн руб. На шесть лет Кормилицыну и Пискунову запрещено занимать руководящие должности в госорганах.

После оглашения приговора бывшего главврача и его заместителя взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.

Суд установил, что с 2020 по 2022 год руководители больницы систематически присваивали денежные премии своих подчиненных, убеждая сотрудников, что эти начисления были ошибочными. Общая сумма присвоенного составила 408 тыс. руб. Параллельно они неоднократно получали взятки от предпринимателей за заключение договоров на поставку медизделий, оборудования и кислорода. За эти деньги они обещали не применять санкции при выявлении нарушений условий контрактов. Общая сумма взяток превысила 2,7 млн руб.