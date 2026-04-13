ЮУЖД в первом квартале увеличила контейнерные перевозки на 31%

За первые три месяца 2026 года на Южно-Уральской железной дороге перевезено 169,5 тыс. контейнеров ДФЭ. Показатель вырос на 31,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Во внутреннем сообщении за три месяца перевозки выросли на 8,4%, в экспортном — на 42,8%, а в импортном — на 61,9%.

Больше всего по объему было перевезено промтоваров — 34,7 тыс. двадцатифутовых контейнеров (на 44,5% больше, чем за три месяца 2025-го), метизов — 26,3 тыс. (на 36,4%), черных металлов — 19,2 тыс. ДФЭ (28,2%).

Лидерами по динамике роста перевозок стали комбикорма — 2 тыс. ДФЭ (в 61,1 раз), сельскохозяйственные машины — 5,9 тыс. контейнеров (на 81,5% больше), а также зерно — 5,1 тыс. двадцатифутовых контейнеров (на 79,9%).

Ольга Воробьева