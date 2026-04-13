Топ-менеджеров фирмы обвиняют во взятке чиновнику госжилстройнадзора Башкирии

Следователи предъявили генеральному директору московского ООО «Строй Система» Максиму Маргиеву и его заместителю Динису Минниеву обвинение в даче взятки в крупном размере (пп. «а» и «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Башкирии, фигуранты уголовного дела, по версии следствия, предложили 200 тыс. руб. взятки начальнику отдела госжилстройнадзора (госжилинспекции) Башкирии. В обмен тот не должен был мешать получению заключения о соответствии техническим регламентам оптово-распределительного центра, построенного в Уфе, несмотря на фактическое отклонение от нормативов.

Сотрудница ведомства отказалась от незаконного предложения и сообщила о случившемся в правоохранительные органы, однако обвиняемые якобы вновь попытались дать взятку. После передачи денег обвиняемых задержали сотрудники УФСБ по республике.

Советский районный суд отправил директора предприятия под домашний арест, а его заместителя — под подписку о невыезде.

ООО «Строй Система» зарегистрировано в октябре 2018 года, компания занимается строительством зданий. Ее учредителями являются Максим Маргиев и Алексей Шубин. По данным Rusprofile, в прошлом году выручка организации составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 41 млн руб.

