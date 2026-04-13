Финалисты Национальной премии «Наш вклад» обладатели статуса «Партнер национальных проектов России»
Номинация «Госкорпорации и госкомпании»
ОАО «РЖД»
Национальный проект «Кадры»
- Система непрерывного обучения и развития ОАО «РЖД»
- Студенческие отряды железнодорожного транспорта «Для людей дела»
- Программа реинтеграции ветеранов СВО «Наши герои»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Целевая программа «Молодежь ОАО «РЖД»
- Всероссийский конкурс детских инженерных изобретений «Инженеры транспорта»
Национальный проект «Семья»
- Комплексная программа «Год семьи» в ОАО «РЖД»
Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»
- «Кассы будущего — МФЦ для путешественников»
- Цифровая экосистема управления персоналом ОАО «РЖД»
- Программное обеспечение ОАО «РЖД» для организации массовых мероприятий
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»
- Передвижной консультативно-диагностический центр на базе поезда «Святой Пантелеймон»
Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»
- Экологическая стратегия ОАО «РЖД» до 2030 года и на перспективу до 2035 года
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»
- Регулярный мультимодальный сервис на восточном маршруте МТК «Север — Юг»
- Рабочая группа по инфраструктуре, транспорту и логистике Делового совета БРИКС
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
- «БАМ-50: поддержка работников РЖД и населения регионов Байкало-Амурской магистрали»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»
АО «Россельхозбанк»
Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»
- Технологическое обеспечение продовольственной безопасности
Национальный проект «Экономика данных»
- «Цифровая платформа "Свое Фермерство"»
- «РСХБ.Цифра»
Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»
- Цифровая платформа «Я в Агро»
- Венчурная студия Россельхозбанка
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
- Цифровая платформа «Свое село»
Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»
- «Цифровая платформа "Свое Родное"»
Национальный проект «Туризм и гостеприимство»
- «Цифровая платформа "Свое за городом"»
ПАО «Сбербанк» (Сбер)
Национальный проект «Семья»
- Волонтерская программа заботы о когнитивном здоровье старших Деменция.net
- Федеральный проект поддержки семей «Детство без границ»
- Волонтерский проект «Доброзелень», вовлечение одиноких людей старшего возраста в социальное предпринимательство
Национальный проект «Кадры»
- Волонтерский проект сопровождаемого трудоустройства «Все получится!»
Национальный проект «Туризм и гостеприимство»
- Экскурсионный маршрут по Екатеринбургу «Зеленая линия. Гуляй со Сбером»
Национальный проект «Спорт России»
- СберСпартакиада в Кургане
- Спортивный проект «Клуб любителей бочче»
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
- ESG-индекс городов и регионов России
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Проект сокращения пластиковых отходов «СБЕРегатели планеты»
- Проект очистки рек и природных территорий «Зеленая весна»
- Платформа «Сберегаем вместе»
Национальный проект «Экономика данных»
- AI-система восстановления земель Verda
- Подкаст AI4PLANET
ПАО «Газпром»
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
- Интерактивная экскурсия и новая точка притяжения «Самый первый газовик»
- Коммуникационный проект «Привлекательные регионы»
- Проект создания комфортной среды «Вклад в будущее — 2024»
Национальный проект «Кадры»
- Образовательный профориентационный проект «Пионеры шельфа»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Образовательный интенсив «Турнир юных физиков»
- Волонтерский проект «Рука помощи СВОим»
- Предновогодняя волонтерская акция «Елка добра»
- Профориентационный проект «Турбоград»
- Корпоративная благотворительная акция «Море мечты»
- Историко-патриотический проект «Слава России»
- Конкурс социальных инициатив «Люди дела» ООО «Газпром трансгаз Саратов»
- «Солнечный путь». Раскрытие творческого потенциала для детей с ОВЗ.
- Профориентационный проект «Резерв кадров»
- Благотворительный проект «Приумножая добрые дела». Оснащение больниц Московской области медицинским оборудованием
- «Четверть века дел благих». Культурное просвещение и духовное воспитание детей из социальных учреждений Старопольского края
- Благотворительный проект «Особенное творчество»
- «СВОим защитникам». Добровольческие акци в поддержку участников СВО и их семей
- Волонтерский проект «Газпром добрые дела»
- Многофункциональный проект «Друзья Петербурга»
- «Профориентация и построение карьеры в современном мире»
- «Волшебник в тундре… и не только». Волонтерский проект организации праздников для детей в удаленных населенных пунктах.
- Волотерский проект помощи участникам СВО «Оберегающее тепло Сибири»
- Патриотическое движение «Зов сердца»
- АРТ-проект «Искусство — детям»
Национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии»
- Мультфильм для школьников «Интересное о нефти и газе»
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»
- Программа развития инфраструктуры вузов «Приумножая добрые дела»
Национальный проект «Семья»
- Фонд помощи «Мы вместе»
- Семейный культурный проект к 200-летию художника Алексея Боголюбова «Боголюбов. Live»
- «Театр в глубинке». Тетральные премьеры в отдаленных сибирских и дальневосточных поселках.
Национальный проект «Спорт России»
- «Спорт и дружба без границ». Вовлечение детей-сирот и детей в систематические занятия футболом
- Волонтерский проект «Шанс» (г. Тюмень)
- Хоккейный проект «Турнир поколений»
- Программа регулярной помощи людям с инвалидностью «Норма жизни»
- Корпоративный проект «Футбол — больше, чем игра»
- «Газпром — детям». Социальный проект, который помогает детям по всей стране раскрывать свои таланты через спорт и здоровый образ жизни
- Спортивная программа для детей с ОВЗ «Лига мечты – СИЯНИЕ СЕВЕРА»
- Турнир по дзюдо среди юношей и девушек «Сила Сибири» на призы ООО «Газпром трансгаз Томск»
- Поддержка хореографического ансамбля детей с ОВЗ «Улыбка»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- «Экологическое ТРИО: объединяем, обучаем, освещаем»
- Проект экопросвещения и развития экотуризма «Степь, которую вы не знали»
- Экологический проект «Волонтер круглый год»
- «Заповедное чудо в дельте Волги». Экскурсионные поездки для школьников в заповедник, расположенный в дельте Волги
- Народный пробег «Трек года»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»
ПАО ДОМ.РФ
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Фестиваль карьеры «СТРОЙ.ФЕСТ»
Национальный проект «Семья»
- Спонсорская помощь ГМИИ им А.С. Пушкина
- Спонсорская поддержка консерватории им. П. И. Чайковского
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Структурирование климатического проекта по переводу котельных с угля на газ в Сахалинской области
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
- Программа субсидирования проектного финансирования на основании кластерного подхода с дополнительной зеленой субсидией
- Всероссийский ипотечный марафон
- Онлайн-игра «Мы Считаем»
- Горячая линия Консультационного центра ДОМ.РФ
- Образовательная программа «Архитекторы.рф»
- Реализация 1-й очереди благоустройства общественных площадок Реадовского парка (г. Смоленск)
- Концепция пространственного развития Темниковского района
Национальный проект «Кадры»
- Образовательная платформа «Проект.Ф»
ПАО «Банк ВТБ»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Федеральный конкурс «Финансовый мир - 2024»
Национальный проект «Семья»
- Грантовая поддержка учреждений здравоохранения «Мир без слез»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Эколаборатория Банка ВТБ «Управление отношениями для стратегического развития национальных парков»
- «Сохранение редких видов животных России»
Национальный проект «Экономика данных»
- Цифровые сервисы для оказания помощи клиентам, находящимся в сложной финансовой ситуации
Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»
- Цикл марафонов по финансовой грамотности «Финансовый мир»
- Школа отчетности и финансовых данных Банка ВТБ
АО «Почта России»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Общеразвивающая программа «Почта — общение без границ»
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»
- Уголок здоровья в сельских почтовых отделениях
Национальный проект «Спорт России»
- Почтовый онлайн-марафон
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Благотворительный сбор одежды и обуви
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»
Национальный проект «Экономика данных»
- Доступность электронных государственных услуг для сельского населения
ПАО «Газпром Нефть»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Грантовый конкурс «Газпром нефти»
- Система корпоративного волонтерства «Газпром нефти»
- Интеллектуальный турнир «Умножая таланты»
- Проект развития музыкального образования в регионах «Музыкальная мастерская Юрия Розума»
Национальный проект «Семья»
- Проект развития региональных музеев и творческих команд «Родные музеи»
Национальный проект «Спорт России»
- Система спортивных проектов «Шторм»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Проект экологического восстановления территорий «Чистая среда»
Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»
- Платформа для креативных предпринимателей «Мастера»
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
- Национальный студенческий конкурс «Благоустрой»
АО НПО «КИС»
Национальный проект «Средства производства и автоматизации»
- «Лазер-ПАК»
ПАО «Банк ПСБ»
Национальный проект «Спорт России»
- Программа корпоративного спорта «ПСБ Спорт»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»
ПАО «ДВМП» (Транспортная группа FESCO)
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Проект сохранения исторической памяти «Аллеи поколений»
- Команда волонтеров FESCO. Программа «Порт приписки - доброе сердце»
- Профориентационный проект «Билет в будущее»
- Гранты для школьных команд
- Грантовый конкурс социальных проектов «Море возможностей»
- Ежегодный дневной летний креативный лагерь для подростков «Контур культуры»
- Программа поддержки молодых специалистов «Учитель для каждого»
- Программа развития и удержания в профессии молодых педагогов Владивостока «На стороне учителя»
Национальный проект «Семья»
- Проект поддержки детского и семейного чтения «FESCO детям»
Национальный проект «Кадры»
- Трудоустройство подростков
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»
ПАО «ОДК-Кузнецов»
Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»
- «Цифровое небо». Основы управления БПЛА для школьников
ВЭБ.РФ
Национальный проект «Семья»
- Интерактивные экскурсии «Путь воды. Елец»
ФГУП «ПСЗ»
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
- «2024 год — год старта значимых улучшений городской инфраструктуры и комфортной среды»
АО «Росатом Энергосбыт» (Мурманск)
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- «Энергия добра»: экологическое волонтерство и социальная активность «Росатом Энергосбыт» Мурманск
ГК «Росатом»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Единая модель профориентации «Билет в будущее»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»
ПАО «ППГХО им. Е. П. Славского»
Национальный проект «Спорт России»
- «Атом-спринт» — спортивное событие нового формата для развития автомотоспорта и туризма в Забайкальском крае
ОП «Росатом Энергосбыт Курск»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Социальный проект «Чужих не бывает»
АО «Кавказ.рф»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
АО «Концерн Росэнергоатом»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Единая модель профориентации «Билет в будущее»
Государственная Корпорация «Ростех»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Единая модель профориентации «Билет в будущее»
АО «Дальневосточная генерирующая компания»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»
АО «Салехардэнерго»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»
АО «Татэнерго»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»
АО «Химический завод "Планта"»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «Экскурсии на предприятия "Наука рядом"»
БАНК РОССИИ
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»
ООО «Башнефть-Добыча»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»
ООО «Краснодар Водоканал»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»
ООО «РВК-Воронеж»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»
ООО «РН-Комсомольский НПЗ»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»
ПАО «Магаданэнерго»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»
ПАО «Т Плюс»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «Экскурсии на предприятия "Наука рядом"»
ПАО «Яковлев»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»
СП «Комсомольские тепловые сети»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»
АО «Сетевая компания»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «Экскурсии на предприятия "Наука рядом"»
Номинация «Крупный бизнес. Сетевой»
АО «Национальная Медиа Группа»
Национальный проект «Спорт России»
- Проект поддержки спорта «Суперниндзя. Дети»
Национальный проект «Семья»
- Проект поддержки усыновления «День ангела»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Психолого-образовательный проект «Дляподростков.рф»
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»
- Антиалкогольный проект «Трезвожить.рф»
ПАО «Корпоративный Центр Икс 5» (Х5)
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»
- «"Школа питания" и "Здоровая олимпиада"»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Инициатива по сокращению экологического следа «Ответственная цепочка поставок»
Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»
- Онлайн-платформа для местных производителей «Большая полка»
- Навигатор Х5: лучшие практики – в регионы (рабочее название «Книга для губернаторов»)
ПАО «Вымпелком»
Национальный проект «Экономика данных»
- Билайн МедТех — современные решения в области здравоохранения
- «Эверленд» и «Билайн»: инклюзивная платформа «Позитивные цифровые технологии для развития незрячих и слабовидящих детей»
- «Билайн» и «ЛизаАлерт»: Национальная цифровая платформа для поиска пропавших людей
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
- Всероссийский научно-популярный конкурс «Наука. Территория героев»
ООО «ГЕРОФАРМ»
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»
- «МА РАФОН 5.5»
- Вдохновляющие сказки о жизни с сахарным диабетом «Лисена-сластена»
- Фотопроект «5 оттенков красоты»
ПАО «Ростелеком»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «РОСТ – онлайн-обучение для воспитанников и выпускников детских домов»
Национальный проект «Семья»
- «Василий Поленов. Учитель и ученики»
- «Азбука интернета». Программа обучения представителей старшего поколения работе на компьютере и в сети Интернет
ПАО «Магнит»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Образовательный проет для подростков «Магнит-Life! Живи! Мечтай! »
- Обучающий видеокурс для сотрудников и волонтеров «Вседоступно»
- Проект поддержки активного образа жизни и улучшение качества жизни пожилых людей и инвалидов «Инклюзивное волонтерство»
- Проект интеграции людей с ОВЗ «Эстафета успешности»
ПАО «МегаФон»
Национальный проект «Спорт России»
ООО «Кех Екоммерц» (Авито)
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Экологическая экосистема #яПомогаю
АО «Лаборатория Касперского»
Национальный проект «Экономика данных»
- Проект повышения цифровой грамотности среди подростков с ментальными нарушениями «Интернет и я»
ЦДЗ ОАО «РЖД»
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»
- Концепция здорового образа жизни в ОАО «РЖД»
ООО «Деловые Линии»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Сотрудничество с Российской государственной детской библиотекой в рамках благотворительного проекта по перевозке книг
АО «Фаберлик»
Национальный проект «Семья»
- Комплексная система поддержки родителей «Faberlic Добро»
ООО «Система ПБО», бренд «Вкусно – и точка»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Корпоративная программа экологического волонтерства #МойЭкоДень
ООО «ЛЕ МОНЛИД» (Лемана ПРО)
Национальный проект «Семья»
- «На пороге перемен». Создание безопасных и комфортных условий жизни для семей с детьми
ПАО «МТС»
Национальный проект «Экономика данных»
- Образовательный волонтерский проект «Виртуалити»
АО ПФ «СКБ Контур»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «Профориентация с Гидом по IT»
ООО «ВК»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Фестиваль «Блогеры России»
- «Бесконечная память». Цифровые технологии для сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне
ООО «Учи.ру»
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
- Олимпиада «Безопасные дороги»
Национальный проект «Экономика данных»
- Олимпиада «Безопасный интернет»
Национальный проект «Семья»
- Олимпиада «Культура вокруг нас»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Олимпиада по окружающему миру и экологии
Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»
- Олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству
ООО «Лента» (Группа Лента)
Национальный проект «Семья»
- Поддержка конкурса «Отец года»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- «Всеми лапами за экологию»
НАО «Национальная спутниковая компания» (Триколор)
Национальный проект «Спорт России»
- Поддержка Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
Национальный проект «Семья»
- Поддержка конкурса «Отец года»
АО «Позитив Текнолоджиз» (Positive Technologies)
Национальный проект «Экономика данных»
- Международный фестиваль технологий и кибербезопасности Positive Hack Days
АО «БРПИ» (Бренд айс)
Национальный проект «Семья»
- Поддержка конкурса «Отец года»
АО «Р-Фарм»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Национальный проект «Спорт России»
- Поддержка Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
ООО «Лестейт» (RANK)
«Семья»
- Поддержка конкурса «Отец года»
ООО «Остин» (FUNDAY)
«Семья»
- Поддержка конкурса «Отец года»
ООО «Интернет Решения»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»
Номинация «Крупный бизнес. Регион»
ПАО АФК «Система»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Комплексная программа выявления и сопровождения молодых талантов «От школьной скамьи – к первому рабочему месту»
- Комплексная программа поддержки «молодой» науки
Национальный проект «Кадры»
- Проект «Первая стажировка»
- Благотворительная программа «Система в регионы»
Национальный проект «Семья»
- «Инклюзия в художественном музее: от идеи к системным изменениям»
Национальный проект «Спорт России»
- Круглогодичный цикл спортивно-благотворительных акций «Спортивная система»
ПАО «ФосАгро»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Проект дополнительного образования «Агенты безопасности»
- «Интерактивно-образовательный центр ФосАгро»
- «Детям России — образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД)
- Программа «ФосАгро-колледж»
- Программа «ФосАгро-школы»
- «Экскурсии на предприятия "Наука рядом"»
- Всероссийский научно-популярный конкурс «Наука. Территория героев»
Национальный проект «Экономика данных»
- Автоматизированная система управления производством класса MES
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»
- Поддержка ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная больница»
Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»
- «Агроуниверситеты». Программа создания образовтельных центров на базе аграрных вузов
- Образовательная платформа «ProАгро Лекторий»
Национальный проект «Спорт России»
- Строительство и поддержка лыжного комплекса «Тирвас»
Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»
- «Центр поддержки бизнеса» (АНО «Агентство по развитию туризма и предпринимательства города Кировска»)
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»
- Совместный проект с ФГБУ НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Минздрава России
Национальный проект «Новые материалы и химия»
- «ФосАгро-СТАРТ». Программа поддержки молодых специалистов
- Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам им. профессора Я. В. Самойлова (АО «НИУИФ»)
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
- Проект по благоустройству городской среды в регионах присутствия компании «Наши любимые города»
Национальный проект «Туризм и гостеприимство»
- Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр»
ООО «Сахалинская Энергия»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Фонд социальных инициатив «Энергия» (конкурсная грантовая программа)
- Праздник безопасности (в рамках партнерской программы «Безопасность – это важно!»)
- «Промышленный туризм: от экскурсий к кадровому резерву»
- Проект ранней профориентации «Приключения Октамена. Покорители энергии»
- Второй корпоративный кейс-чемпионат «Кубок Энергии»
- Онлайн-платформа для волонтеров «Спешите делать добро — перезагрузка»
- Волонтерский проект «Сахалинские субботники»
- Благотворительный проект «Новогодние чудеса»
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
- «Управление вопросами дорожной безопасности»
- Ипотечная программа
Национальный проект «Спорт России»
- «Спортивная экосистема»
- Первенство Сахалинской области по национальным видам спорта среди детей коренных малочисленных народов Севера
- Благотворительный марафон «Лыжи добра 2024»
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»
Программа поддержки здорового образа жизни «Синусоида вахтовика»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Программа мониторинга серых китов
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Молодежная программа «Сахалинский вектор: энергия будущего» в рамках Международной выставки-форума РОССИЯ
- Программа образовательных грантов компании «Сахалинская Энергия»
- Программа организации производственной и преддипломной практики в компании «Сахалинская Энергия»
- Программа подготовки резерва кадров рабочих профессий компании «Сахалинская Энерги
АО «ИЭК ХОЛДИНГ»
Национальный проект «Кадры»
- Открытый чемпионат электриков IEK
ООО ИПК «Финвал»
Национальный проект «Кадры»
- Индустриальная академия: подготовка профессионалов для производственного сектора
ООО «Киберпротект»
Национальный проект «Экономика данных»
- «Кибер Забота» — всероссийский проект по обучению детей и взрослых принципам безопасного поведения в сети Интернет
ООО «Большая Тройка»
Национальный проект «Экономика данных»
- Цифровая платформа Б3: снятие технологических барьеров для малого бизнеса и функциональных заказчиков
ЗСЖД (ОАО «РЖД»)
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Волонтерская программа «Сила поколений во имя будущего»
- Экосистема волонтерской деятельности Западно-Сибирской железной дороги
- Система добровольчества «Семь граней души»
- «Уроки о важном». Уроки патриотизма и безопасности для школьников.
ООО СК «Росгосстрах Жизнь»
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»
- Проект по популяризации ЗОЖ «Лаборатория здоровья»
ООО «СВЕЗА-Лес» (ГК «Свеза»)
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Программа поддержки молодых специалистов «Свеза Рядом»: твоя уверенность в будущем
- Проект по созданию профильных классов «Лесной класс: траектория роста»
- Отраслевой конкурс «Лесной Хакатон: Yes, Прогресс!»
- Программа подготовки высококвалифицированных кадров «Будущее КАМЫ»
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
- «Свеза Рядом»: твой шанс развивать город
Национальный проект «Спорт России»
- Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Поддержка рекламной кампании «Антипожары»
- Партнерство ради устойчивого будущего: образовательная модель подготовки молодых ESG-лидеров (ГК Свеза и РЭУ Плеханова)
МКПАО «ОК РУСАЛ»
Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»
- Лесной климатический проект РУСАЛа
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
- Программа «Устойчивое развитие территорий ответственности» (направление - «Городская среда»)
Национальный проект «Спорт России»
- Центры спортивных единоборств «Сокол»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Совместная подготовка востребованных кадров для металлургии
- Программа корпоративного волонтерства «Помогать просто»
ООО «Метиз Импэкс» (МЕТИЗ)
Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»
- Поддержка системы доступной качественной реабилитации через подготовку высококлассных протезистов
АО «ЕПЗ» (ЕЛАМЕД)
Национальный проект «Семья»
- «Энергия Побед». Социальный проект, помогающий пожилым людям раскрыть творческий потенциал и оставаться активными
ПАО «ТМК»
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»
Проект поддержки здоровья детей «Детская больница без боли»
Национальный проект «Туризм и гостеприимство»
- Развитие промышленного туризма в ТМК
Национальный проект «Спорт России»
- «Мы выбираем СПОРТ». Программа популяризации здорового образа жизни среди сотрудников, их семей и ветеранов предприятия
Национальный проект «Экономика данных»
- Цифровой помощник сталеплавильного производства ТМК
ПАО ГМК «Норильский никель»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Творческий конкурс «Добавь городу красок»
- «Инженеры и изобретатели будущего»
Национальный проект «Спорт России»
- Программа спортивно-массовых мероприятий Норникеля
Национальный проект «Туризм и гостеприимство»
- Развитие Арктического туризма
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
- «Водно-зеленый каркас — сердце г. Губкин»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Зеленый мир «Металлоинвеста»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Чистая вода в рамках экологической программы «Металлоинвеста»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «Вместе! С образованием» — внедрение современных подходов профориентации в школах
ПАО «Северсталь»
Национальный проект «Семья»
- Культурно-патриотическая программа «Северстали»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «Северсталь Вертикаль». Система подготовки кадров для металлургической отрасли
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
- Программа комплексного развития Череповца
АО «СЭ»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Комплексная программа академического партнерства «Систэм Электрик»
Национальный проект «Спорт России»
- Экосистема спортивных мероприятий для сотрудников «Заряд добра»
АО «Пигмент»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «Профессионалитет». Совместный проект «Пигмента» и Приборостроительного колледжа
- Стипендиальная программа
- Конкурс исследовательских проектов для школьников и студентов
- Региональная Олимпиада по химии «Современные материалы и технологии»
- «Экскурсии на предприятия "Наука рядом"»
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
- «Химия во благо»: создание благоприятной социальной среды в регионе присутствия химического завода «Пигмент»
Национальный проект «Спорт России»
- Спортивная команда АО «Пигмент»: спорт и труд вместе идут
Национальный проект «Туризм и гостеприимство»
- «Пигмент»: маршруты в будущее
Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»
- Бережливые среди нас: повышение производительности труда в АО «Пигмент»
Национальный проект «Семья»
- Ветераны АО «Пигмент»: яркие будни старшего поколения
Национальный проект «Экспорт»
- Разработка продукта улучшенного качества «Пигмент голубой фталоцианиновый» (β-модификации) для поставок на рынки БЗ и ДЗ
- Разработка продукта улучшенного качества «Пигмент желтый прочный 4К, марка А» для рынков БЗ и ДЗ
- Разработка продукта улучшенного качества «Краситель основной КРАТА БРАУН марка А» для потребителей БЗ и ДЗ
- Разработка фенолформальдегидных смол марки «Фенотам» для рынков Ближнего Зарубежья
- "Расширение производства монометиланилина (ММА) с целью выхода на страны дальнего и ближнего зарубежья
МКПАО «Эн+ Груп»
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
- Грантовый конкурс «Города со знаком плюс»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Экологический проект «360»
- Природоохранная экспедиция по подъему рыболовных сетей со дна озера Байкал
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»
Национальный проект «Кадры»
- «Больше чем работа». Инициатива по повышению престижа рабочих профессий в сфере ЖКХ
АО «БЭСК»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «Студенческий маршрут в АО «БЭСК» экскурсии для будущих специалистов»
- «ЭнергоАудитория БЭСК: пространство для будущих профессионалов»
- «ЭнергоНаставник: путь к профессионализму»
Национальный проект «Спорт России»
- «Сила энергии: поддержка и организация спортивных мероприятий»
Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»
- «Беспилотная энергетика». Проект мониторинга линий электропередач с помощью дронов
Национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии»
- «Энергия будущего: слет молодых энергетиков»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- «Зеленый курс АО «БЭСК». Экологическая программа в Республике Башкортостан
Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»
- «ЭнергоПоддержка: малый и средний бизнес»
ПАО «ММК»
Национальный проект «Средства производства и автоматизации»
- Строительство цеха машиностроительной продукции ООО «Механоремонтный комплекс»
ПАО «Полюс»
Национальный проект «Кадры»
- Подкаст «Женское это дело»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Марафон просветительских лекций «Нансен»
ПАО КБ «Центр-инвест»
Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»
- Конкурс «Умная стипендия» от банка «Центр-инвест»
АО «Полипласт»
Национальный проект «Спорт России»
- Вклад в будущее: «Академия хоккея имени Б.П. Михайлова»
Агрохолдинг «СТЕПЬ»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- «Год волонтерства в Агрохолдинге «СТЕПЬ»
ООО «Лузалес»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Акция «Посади дерево — создай историю вместе с Лузалес»
АО «ОТЭКО»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Программа ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае «Чистый берег»
Национальный проект «Спорт России»
- «Слагаемые здоровья». Создание доступной среды для активного образа жизни
АО «Волтайр-Пром»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «Профессионалитет». Профориентационная программа для школьников Волгоградской области
- «Билет в будущее». Производственные экскурсии и мастер-классы для школьников
ООО «Газпром Трансгаз Ухта»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Ежегодный благотворительный марафон #ДОБРАЯВОЛЯ в
- ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
- Программа развития территорий «Новый социальный вектор»
АО «Югра-Экология»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Сеть экоцентров «Югра Собирает»
АО «Губернские аптеки»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- «Утилизация просроченных лекарств»
ООО «Компания «РИФЕЙ»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Экодом «Народный»
ООО ОК «СШС»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «Строим будущее»: комплексная программа привлечения молодежи в строительную отрасль
ООО «Талспецстрой»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- «Макулатура и деревья: двойной вклад в сохранение леса»
КАО «Азот»
Национальный проект «Семья»
- Экосистема социального благополучия для работников с семейными обязанностями
ООО «Кузбасский бройлер»
Национальный проект «Спорт России»
- Зимний чемпионат «Кузбасского бройлера» по футболу и волейболу
АО «Лесосибирский порт»
Национальный проект «Туризм и гостеприимство»
- «Промышленный туризм»
ООО «РВК-Архангельск»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- «Эковолна РВК». Проект экопросвещения школьников
ПАО «СИБУР»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»
ООО «Парус электро»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Образовательный проект для студентов «Проверь себя в электронике»
- Образовательный проект для студентов инженерных специальностей «Технологии ВИЭ»
Национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии»
- Создание первого отечественного солнечного инвертора большой мощности
АО «КЭАЗ»
Национальный проект «Кадры»
- Производственные экскурсии как ключевой элемент профориентации
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «Сделано из будущего: твой шаг в мир композитных материалов»
АО ХБК «Шуйские ситцы»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Программа для детей дошкольного возраста «Волшебные нити Шуйского ситца»
ООО «Арнест ЮниРусь»
Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»
- Низкоуглеродное развитие через инициативу «Оршинский мох»
ООО «Разрез Кийзасский»
Национальный проект «Семья»
- Программа по поддержке семей КМН — шорцев «Новая жизнь»
ООО «Томскнефтехим»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- «Волонтерство СИБУРа: системное развитие экологии, спорта и волонтерства в Томске»
АО «Группа компаний «Талина»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
АО «Завод бурового оборудования»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
АО «Каустик»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
АО «Кольская горно-металлургическая компания»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
АО «Космос Отель Групп»
Национальный проект «Семья»
- Поддержка конкурса «Отец года»
АО «Невинномысский Азот»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
АО «Сибирская горно-металлургическая компания»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
АО «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
АО «Щекиноазот»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
АО «Эйч энд Эн» (Логика молока)
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Единая модель профориентации «Билет в будущее»
Группа компаний «Лидер групп»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
ООО «Аэродинамика»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
ООО «Группа компаний «РУСАГРО»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Единая модель профориентации «Билет в будущее»
ООО «Киберсталь»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
ООО «Комос Групп»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Единая модель профориентации «Билет в будущее»
ООО «Мариупольская Птицефабрика»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
ООО НПО «Станкостроение»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
Федеральная строительная компания «Догма»
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
- Национальный студенческий конкурс «Благоустрой»
АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»
АО «Уральский турбинный завод»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «Экскурсии на предприятия "Наука рядом"»
АО УК «Кузбассразрезуголь»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»
ООО «ВОЛГАБАС Волжский»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «Экскурсии на предприятия "Наука рядом"»
ООО «Мануфактуры Боско»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «Экскурсии на предприятия "Наука рядом"»
ООО «Стилсофт»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «Экскурсии на предприятия "Наука рядом"»
ООО «Тенториум»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «Экскурсии на предприятия "Наука рядом"»
ПАО «Кокс»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»
Номинация «Средний бизнес»
ООО «айФлекс»
«Экономика данных»
- Система для социальной службы помощи «Милосердие»: путь от ручного управления к федеральной цифровой платформе
ООО НПО «Экспериментальный завод»
«Кадры»
- «Создаем команду лидеров. Вместе!». Программа поддержки и развития молодых специалистов
ООО «Волков»
«Экологическое благополучие»
- «Экоплоггинг». Экологические акции, объединяющие спорт и экологию
ООО УК «РОСТАГРО»
«Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»
- Взаимодействие предприятий с учебными заведениями для подготовки сельхозкадров
ООО «ИнтерСтрой»
«Семья»
- «Музыкальная школа». Строительство нового здания для музыкальной школы им. Н.А. Римского-Корсакова в Севастополе
«Инфраструктура для жизни»
- Школа и детский сад в жилом квартале «Доброгород»
АО НПФ «ИТС»
«Молодежь и дети»
- «День открытых дверей»
«Эффективная и конкурентная экономика»
- «Общий курс». Серия отраслевых мероприятий, способствующая росту производительности труда
ООО «НТЦ Амплитуда»
«Спорт России»
- Зеленоградский регбийный клуб «Фаворит»
ООО «Оптикэнерго»
«Молодежь и дети»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
ООО «Инженерные Технологии»
«Молодежь и дети»
- «Экскурсии на предприятия "Наука рядом"»
ООО «Темпер»
«Молодежь и дети»
- «Экскурсии на предприятия "Наука рядом"»
Номинация «Малый бизнес»
ООО «Школково»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «Бесплатный доступ для учителей по всем предметам»
- Интенсив «Щелчок» — подготовка перед экзаменами
- «Бесплатное обучение детей с приграничных территорий, затронутых СВО»
- «Педагогический Десант». Комплексная поддержка молодых педагогов
- Повышение квалификации учителей «Практика организации математического кружка»
- «Бесплатные интенсивы перед олимпиадами»
ИП Володин Сергей Александрович
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Всероссийский экологический интернет-проект «КРАСНАЯ КНИГА РУКАМИ ДЕТЕЙ!»
ООО «Киносферум» (КИНОСФЕРУМ.РФ)
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Первая национальная платформа детско-юношеского контента «КИНОСФЕРУМ»
ООО «Фонд Социальных Инвестиций»
Национальный проект «Кадры»
- Кейс-чемпионат «МИР»
ООО «Альта Текнолоджи» (Альтатек)
Национальный проект «Туризм и гостеприимство»
- «ЯТурист». Платформа для путешественников
ООО НПО «Броня»
Национальный проект «Экспорт»
- Сверхтонкая теплоизоляция «Броня»
ИП Золина Елена Алексеевна («СЕРВИС-СТРАНА»)
Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»
- Премия лидеров клиентского сервиса «СЕРВИС-СТРАНА» при поддержке Роскачества
ИП Родионов Иван Игоревич (Консалтинговое агентство Rodionoff group)
Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»
- Популяризация мер государственной поддержки для малых технологических компаний
- АМР
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «Будущее без границ»: IT-образование для воспитанников детских домов
ООО «ПОВУЗАМ»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Платформа «ПОВУЗАМ»
ИП Почтарев Сергей Юрьевич
Национальный проект «Спорт России»
- Уникальный спортивный проект «Тропа Героев»
ИП Айзина Мария Игоревна
Национальный проект «Туризм и гостеприимство»
- Мультимедийное пространство «Большая Страна»
ООО СК «РУДА»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «ЧПУ: Человек. Потенциал. Успех». Проект развития инженерно-технического потенциала России
ООО «ЗТО ТИФЛОТЕХНИКА»
Национальный проект «Спорт России»
ООО «Мир бега»
Национальный проект «Спорт России»
- «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу». Серия марафонов
ООО «Сохрани лес»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Цифровая экосистема заботы о природе «Сохрани лес»
ООО НИЦ «Профессиональное долголетие»
Национальный проект «Семья»
- «Старшему поколению – забота и уход!». Инициатива по внедрению инновационных методик ухода за пожилыми людьми
ООО «О СПОРТ»
Национальный проект «Спорт России»
- О Спорт: цифровая платформа для здоровой России с AI-тренером и геймификацией
OOO «ЕЦСП»
Национальный проект «Семья»
- Система сертификации нянь «Профстандарт домашнего персонала» — гарант безопасности детей с нянями
ИП Гвоздев Владимир Евгеньевич
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Социально-образовательный проект «РобоСемья»
Национальный проект «Семья»
- Проект поддержки и социализации для людей старшего возраста «Соединяя поколения»
ООО «Агентство социального маркетинга»
Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»
- Форум для предпринимателей «Код лидерства»
ИП Тинькова Ирина Витальевна
Национальный проект «Семья»
- «Родительский код — обучение на языке любви»
ООО «Точка сварки»
Национальный проект «Спорт России»
- Семейный фестиваль туризма, спорта и активного отдыха имени Юрия Белоусова
ООО «Артмед-СП»
Национальный проект «Спорт России»
- Благотворительная программа «Капельки доброты»
ООО «АтомИнфо»
Национальный проект «Семья»
- Программа поддвержки работников предприятия «Ответственность: за сотрудников и перед ними»
ИП Сальников Вячеслав Владимирович
Национальный проект «Спорт России»
- Фестиваль спортивного туризма «Эскимосские игры в Хибинах»
ООО «Текстиль Коми Сыктывкарская швейная фабрика»
Национальный проект «Кадры»
- «Достойный труд — достойная жизнь». Программа трудоустройства для людей в трудной жизненной ситуации
ИП Якшина Анастасия Сергеевна
Национальный проект «Семья»
- Специальный развивающий детский центр «Вита»
ООО «Кесот Кампани»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «Свой маршрут». Видеоролики об истории Рязани
ИП Арсенова Юлия Евгеньевна («МультиЗНАЙКА»)
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «Безбарьерная среда для совместного развития детей»
ООО «Менделеев»
Национальный проект «Туризм и гостеприимство»
- Туристический бренд Тюменской области Visit Tyumen
ИП Бабинцева Ольга Владимировна («Чулан»)
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- «Чулан». Инициатива по сбору и сортировке вторсырья
ИП Паутова Александра Васильевна
Национальный проект «Семья»
- Развивающий центр «МамаАВА» для детей с ОВЗ
ООО «Гермес-Липецк»
Национальный проект «Кадры»
- Кубок сварки для молодых профессионалов «Гермес»
ООО «Мой учитель»
Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»
- «УчиДрон». Учебный класс по управлению БПЛА
ООО «Экотранс»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Добровольческий эколого-просветительский проект «Школа лесничества Курской области»
ИП Гончарова Габриэлла Юрьевна
Национальный проект «Спорт России»
- Студия плавания Н2О
ИП Маслова Ирина Юрьевна
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «Инженериум». Социальный проект по робототехнике
ООО «Айрон Кинг»
Национальный проект «Спорт России»
- Поддержка Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
ООО «Бюро Рабочее название»
Национальный проект «Семья»
- Поддержка конкурса «Отец года»
ООО «Генпро»
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
- Национальный студенческий конкурс «Благоустрой»
ООО «ФитМост»
Национальный проект «Спорт России»
- Поддержка Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
ООО «Вертикаль»
Национальный проект «Туризм и гостеприимство»
- «Системный подход в инклюзивном туризме»
ООО «Геоскан Москва»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «Экскурсии на предприятия "Наука рядом"»
Номинация «НКО»
МОО «Национальный Инклюзивный Комитет»
Национальный проект «Спорт России»
- Поддержка социальных учреждений и благотворительных организаций в развитии и популяризации адаптивного спорта
- Благотворительный «Всероссийский Адаптивный ЗаБег»
- Международное информационное агентство DOBROSPORT.TV
- Международный фестиваль адаптивных видов спорта «Импульс»
- «Импульс возможностей: круглогодичный уличный спорт для людей с ОВЗ»
АНО «ЦАФРДОВ»
Национальный проект «Спорт России»
- Всероссийский адаптивный «ЗаБег»
- Центр раннего физического развития, адаптации и социализации для детей с ОВЗ, детей-инвалидов и их семей
- Популяризация и развитие адаптивного и инклюзивного футбола в России
- Благотворительные программы развития адаптивного спорта в России
АНО «Цифровая экономика»
Национальный проект «Экономика данных»
- Просветительский проект «Цифровой ликбез»
Национальный проект «Экономика данных»
- Всероссийский образовательный проект направлен на раннюю профориентацию школьников в сфере информационных технологий «Урок Цифры» (урокцифры.рф)
Фонд Андрея Мельниченко
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Детский научный и Российский научный конкурсы
- Международная Менделеевская олимпиада по химии
- Программа поддержки одаренный детей «Таланты.ФМ»
- Профориентационная программа для школьников «Профклассы.ФМ»
Национальный проект «Спорт России»
- «Кубок Мельниченко»
МЭОО «ЭКА»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Цифровая платформа «Экокласс.рф»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- «Зеленые вузы России»
- Международная школа лесного волонтера
АНО «Развитие Человеческого Капитала»
Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»
- Конкурс мэра среди инновационных проектов для лучших предпринимателей, ученых и изобретателей столицы «Новатор Москвы»
Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»
- Международная экосистема развития технологических проектов от идеи до стартапа «Академия инноваторов»
- Хакатон Мэра Москвы для лучших ИТ-специалистов мира «Лидеры цифровой трансформации»
БФ «Женщины за жизнь»
Национальный проект «Семья»
- Просветительские проекты «Здравствуй, мама»
- Демографическая программа «Здравствуй, мама»
- Благотворителный проект «Мамино окно»
- Федеральная анонимная горячая линия помощи беременным и молодым мамам
Фонд «Вклад в будущее»
Национальный проект «Экономика данных»
- Академия искусственного интеллекта для школьников
АНО САЦ «Орто-Спорт»
Национальный проект «Спорт России»
- Школа «Вызов Чемпиона»
РОО ТС «Евразийский художественный союз»
Национальный проект «Семья»
- «Арт-География России» Всероссийский историко-краеведческий проект
БФ «Протек»
Национальный проект «Семья»
- «ПроБлаго». Программа корпоративного волонтерства
БФ «Культура благотворительности»
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»
- Программа «Альфа-Эндо»
АНО «Центр Чистой Природы 12-15»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Масштабный экологический проект «Центр Чистой Природы 12-15»
АНО «Пространство равных возможностей»
Национальный проект «Экономика данных»
- «Включай инклюзию». Инициатива по повышению доступности олнайн-сервисов для незрячих, слабовидящих и людей с нарушениями моторики
АНО Центр развития киноиндустрии «Киностудия имени Кира Булычева»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Образовательно-производственная программа «Ты — кадр»
АНОДО «Международная Академия спорта»
Национальный проект «Спорт России»
- Соревновательный марафон в формате гимнастрады «Мы дети твои, Россия»
БФРУКС «КАРДО»
Национальный проект «Спорт России»
- Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО»
Общественная организация «Российский Красный Крест»
Национальный проект «Семья»
- «Служба Милосердия». Проект поддержки людей, нуждающихся в заботе
Фонд целевого капитала «Истоки»
Национальный проект «Экономика данных»
- Акселератор цифровых коммуникаций для НКО «Стань заметным»
БФ «Университет детства»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «Большая игра имени Льва Выготского». Проект по реализации профессионального потенциала педагогов дошкольного и школьного образования
АНО «паркран» (5 верст)
Национальный проект «Спорт России»
- Развитие движения ежедневных пробежках «5 вёрст» в России
Фонд «Форотех»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «Город навыков. Экосистема SkillCity»
Фонд «Будущие Лидеры»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «Школа лидеров будущего». Тренинги для талантливых старшеклассников
- «ПАЗЛ». Система дополнительного образования для детей-сирот
- Студенческая образовательная программа Фонда»
БФ «Подсолнух»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «Яркий мир». Проект дополнительного образования для чдетей со слабым здоровьем
Всероссийская организация родителей детей-инвалидов, ВОРДИ
Национальный проект «Семья»
- Служба социального сопровождения семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства 18+ «Семейные приемные ВОРДИ»
АНО ЦРЭП «Убиратор Просвещение»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Международная экологическая онлайн-олимпиада USCHOOL
Ассоциация специалистов по сертификации (АСС)
Национальный проект «Экономика данных»
- Сертификационная олимпиада «Траектория будущего»
МОО «Чистые Игры»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Экологические волонтерские соревнования «Чистые Игры»
Общероссийская организация «Городские реновации»
Национальный проект «Семья»
- «Экосистема семьи». Открытие комнат матери и ребенка в вузах России
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
- Проект «Городские реновации»
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
- Медиапроект «Городские интонации»
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
- Национальный студенческий конкурс «Благоустрой»
РОО «ФАРБ»
Национальный проект «Спорт России»
- Семейный спортивный фестиваль «Малидак»
БФ «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
Национальный проект «Кадры»
- Программа предпрофильной подготовки подростков с особой жизненной историей «Благопредприниматель»
АНО Центр Современного Искусства «Терция»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Всероссийский патриотический фестиваль «День Победы»
БФ «Солнечный город»
Национальный проект «Семья»
- «Защитники детства». Программа профилактики семейного неблагополучия
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «Наставничество». Волонтерский проект поддержки детей из детских домов
Благотворительный Фонд «Арифметика Добра»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «Шанс». Бесплатные индивидуальные онлайн-занятия с подростками, оставшимися без попечения родителей
ОФСОО «Федерация килы России»
Национальный проект «Спорт России»
- «Кила — национальный спорт России»
Фонд ОРБИ
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»
- Навигатор по реабилитационным центрам для людей после инсульта
ТРМОО СРС И СИ «Экспресс-Арт»
Национальный проект «Спорт России»
- «Всероссийская паркур лига»
АНО «ИИТО»
Национальный проект «Семья»
- «ДШИ.онлайн». Проект дополнительного образования для детей
АНО «Центр развития культуры и инноваций»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Штаб «Дельфины». Проект по очистке моря и берегов Керченского пролива
МООВ «Клуб волонтеров»
Национальный проект «Спорт России»
- Всероссийский турнир по футболу для детей из детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты»
ОООР «СР РКП России»
Национальный проект «Спорт России»
- Развитие корпоративного спорта в ракетно-космической промышленности
АНО «Центр психологии и развития человека Сфера»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Центр комплексной коррекции и когнитивного развития «Сфера возможностей»
БФ «Хофф»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Макулатурный марафон Uschool
ФСПР
Национальный проект «Спорт России»
- Спортивная инициатива «Родной спорт — в образование»
БФ Банк еды «Русь»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Создание национальной сети банков еды как оператора продуктовой помощи
ОРОО «Объединение участников Президентской программы»
Национальный проект «Спорт России»
- Спартакиада участников Президентской программы подготовки управленческих кадров
БФ «Синара»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «Точка опоры». Школьные экскурсии и обучающие интерактивы на производстве
- Корпоративное волонтерство БФ «СИНАРА»
- МОО «Федерация батон твирлинга и мажореток»
Национальный проект «Спорт России»
- Инклюзивный проект «Адаптивный твирлинг. Праздник возможностей»
- Ассоциация художников пленэристов (АХП)
Национальный проект «Туризм и гостеприимство»
- «Культурный код территории: через призму пленэров»
МОБОО «Лига молодых матерей Подмосковья»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «Семейный очаг: формирование условий для восстановления потенциала семей мобилизованных граждан и переселенцев»
АНО «Атом-Спорт»
Национальный проект «Спорт России»
- Атомиада работников атомной промышленности и студентов опорных ВУЗов Госкорпорации «Росатом»
АНО Центр «Арктические инициативы»
Национальный проект «Туризм и гостеприимство»
- Культурно-просветительский проект Дети Арктики и маркетплейс арктических туров BestArctic
БФ «Страна для детей»
Национальный проект «Семья»
- Адресная медицинская, реабилитационная и санаторно-курортная помощь
АНО «Пешком по Кавказу»
Национальный проект «Туризм и гостеприимство»
- «Кавказская тропа». Проект развития туристического пешего маршрута
МОО «Старшие Братья Старшие Сестры»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Волонтерская программа «Наставники детям»
Фонд «Успех»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Мастерская ресайклинга
БФ «ДоброДомик»
Национальный проект «Семья»
- Кафе для пожилых людей #ДоброДомик
БФ «Татнефть»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- «Благоустройство родников». Проект по возрождению природных водных источников в Республике Татарстан
Национальный проект «Семья»
- Капитальный ремонт краеведческого музея
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
- Строительство и ремонт водоводов, обеспечение питьевой водой
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
- Озеленение территорий и создание общественных пространств
АНО «Движение за экологию ДОМ»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- «Пластик в дело»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Просветительский центр «Белый мишка»
АНО «Центр развития картинга»
Национальный проект «Спорт России»
- «Картинг без границ». Спортивный проект для людей с поражением опорно-двигательного аппарата и ветеранов СВО
АНО «Экспертный центр ПОРА»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Онлайн-платформа «Арктический волонтер»
БФ «Ветер добрых перемен»
Национальный проект «Спорт России»
- Всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей»
БФ «Национальные ресурсы»
Национальный проект «Семья»
- «Живи и помни». Акция памяти и поддержки для ветеранов ВОВ
Фонд «Институт экономики города» (ИЭГ)
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
- Управление многоквартирным домом: стандарт для взаимодействия собственников жилья с управляющей организацией
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
- Комплексное развитие территорий жилой застройки: содействие гражданам в принятии решений
АНО Волонтерский центр РМК «Сила Урала»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Благотворительный проект «Помощь уже здесь»
ТРОО «Близко к сердцу»
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»
- Квалифицированная врачебная поддержка для жителей отдаленных территорий «Доступная медицинская помощь»
АНО ЛОР «Азбука Движения»
Национальный проект «Семья»
- Цикл аудиосказок «Мамин голос»
МОО «Молодежная палата»
Национальный проект «Туризм и гостеприимство»
- Медиапроект «Места силы России»
Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых»
Национальный проект «Семья»
- Открытый урок про Пушкинскую карту
Национальный проект «Семья»
- Онлайн-марафон про Пушкинскую карту
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»
АНО «Коллаж»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Фестиваль современного искусства «СКАЗ Дикий»
АНО «Спортивная ассоциация Сап Восток»
Национальный проект «Спорт России»
- «ГРАВИТАЦИЯ»: комплексная программа реабилитации ветеранов СВО, получивших тяжелые ранения (ампутация), через технологии VR
БФ «Вместе По Зову Сердца»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «Ты не один». Помощь семьям в трудной жизненной ситуации
БФ «Лавка радостей»
Национальный проект «Семья»
- Благотворительный проект «Пункт выдачи»
БФ «Вера и надежда»
Национальный проект «Семья»
- Программа социальной адаптации и духовно-нравственного воспитания «Добрый круг»
РОО «ФРХ»
Национальный проект «Спорт России»
- Детский турнир по хоккею на роликовых коньках Moscow Open Cup Junior
БФ «Дорога к дому»
Национальный проект «Семья»
- Комплексная служба поддержки ребенка в семье
АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта»
Национальный проект «Спорт России»
- Спортивный проект «Инклюзивная атлетика»
Форум доноров
Национальный проект «Спорт России»
- Адаптивные спортивные занятия для слепоглухих людей
АНО «ЦОКСИ»
Национальный проект «Семья»
- «Чукотка и Таймыр: два берега — одна Арктика»
БФ «Путь к Мечте»
Национальный проект «Спорт России»
- Первое инклюзивное двоеборье (всероссийские соревнования по горным лыжам и роликам)
Национальный проект «Спорт России»
- Масштабирование Центра спортивно-адаптивной подготовки
РОО «ФСНО»
Национальный проект «Спорт России»
- Адаптивное скалолазание — новое системное решение в адаптивной физической культуре и абилитации для людей с ОВЗ
АНО ДФК «Алеут»
Национальный проект «Спорт России»
- Программа развития детских футбольных команд в сельской местности «Футбол в селах»
АНО Клуб «Гэсэр»
Национальный проект «Спорт России»
- Развитие конной стрельбы из лука среди детей в Республике Калмыкия
АНО «ДСШ БФ»
Национальный проект «Спорт России»
- «Доступный футбол». Бесплатные спортивные занятия для детей из многодетных семей
ОПОРА РОССИИ
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Экологический проект «Разделяй и перерабатывай отходы!»
МОО ФФГЕ
Национальный проект «Спорт России»
- Ежегодный турнир по футболу памяти Владимира Самойлова среди женских любительских команд
АНО ЦСАРГ «Новые возможности»
Национальный проект «Спорт России»
- Спортивный проект «Открытые ворота»
АНО ПО «КЭСИ»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Образовательная волонтерская программа «Поколение Победителей»
АНО ДПО «Обучающий центр ОРБИТА»
Национальный проект «Туризм и гостеприимство»
- «История родного места». Проект по сохранению культурного наследия Алупки, Ялты и Южного берега Крыма
Фонд «Будущее время»
Национальный проект «Семья»
- Фестиваль музыки и науки «Выше звука»
МОО «Федерация кикбоксинга города Ноябрьск»
Национальный проект «Спорт России»
- Спортивный проект «Территория смелых»
АНО ЦОПСМ «Волгамэн»
Национальный проект «Спорт России»
- Серия стартов «VOLGAMAN — 10 лет в движении»
АНО «Одуванчики»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «Удержись!». Инициатива по оказанию помощи людям с ОВЗ
АНО «КПЦ «Русская Сказка»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Серия культурных мероприятий «Слово о земляке»
АНО «Концепт»
Национальный проект «Семья»
- Мастерская семейного счастья «Начало»
РОО КО «Центр пляжных видов спорта»
Национальный проект «Спорт России»
- Спортивный проект популяризации пляжных видов спорта «Балтийский ветер перемен»
АНО ДПО ИЦ «Рост»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- «Практическая экология для дошкольников и младших школьников Южного Урала»
Фонд «Зеленый стандарт»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- «Сохранение уникальной экосистемы реликтового леса Караканского бора»
Фонд «Редкие дети»
Национальный проект «Семья»
- Проект правовой поддержки семей с редкими генетическими заболеваниями «Защита редких»
ЧУ ДПО «ЭКЦ»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Экологическая инициатива «ЭКОпрактика: от слов к делу!»
НО ХКО «Арамильская слобода»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Волонтерский проект «СВОи семьи Урала»
Ассоциация «ВСК Орбита»
Национальный проект «Спорт России»
- Парусная регата «Орбита - Приз Героев Космоса»
Ассоциация «НСЛСБ»
Национальный проект «Спорт России»
- Фестиваль боевых искусств «ZА СПОРТ»
ОООР «АРВТ России»
Национальный проект «Кадры»
- «Вектор карьеры». Система профориентации и подготовки специалистов для метрополитенов
ОРОО СПК «Витязь»
Национальный проект «Спорт России»
- Спортивный ЭКО-ПАРК «Новый Легост»
АНО «Вершина»
Национальный проект «Спорт России»
- Адаптивный хоккей в Тамбовской области
АНО Центр развития и поддержки семьи «Росток»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- «Добрые руки». Акции по сбору вещей и передачи нуждающимся
Благотворительный фонд Екатерины Иноземцевой
Национальный проект «Семья»
- Программа комплексной социальной реабилитации (абилитации) детей с ОВЗ и их семей
АНО «ЭкоКолыма»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- «Экоколыма». Проект развития инфраструктуры раздельного сбора отходов
ЧУ ДПО «Орловский учебный комбинат»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- «Сельский электрик: из школы в профессию». Программа профориентации
БФ «Мечта»
Национальный проект «Кадры»
- Всероссийский чемпионат профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок России»
ММОД «Тургеневский очаг»
Национальный проект «Семья»
- «Студия в ритме танца». Спортивный проект для женщин серебряного возраста
БФ «Нить добра»
Национальный проект «Семья»
- Инклюзивный центр «Просто космос»
Академия «Каспий»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Проект «Педагогическое наследие Дагестана»
Ассоциация кулинаров Рязанского края (АКРК)
Национальный проект «Туризм и гостеприимство»
- Фестиваль «Кухня Рязанского Края»
БФ «Точно ДОБРО»
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
- Первая в ЮФО спортивная инклюзивная площадка для взрослых и детей
НОЧУ ОДПО «Кадры цифровой экономики»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Цифровой строительный класс для школьников
БФ «Новый учитель»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Программа «Выбираю учить»
БФ «Больше Чем Можешь»
Национальный проект «Спорт России»
- Парный инклюзивный забег «БольшеЧемМожешь»
БФ «Дари еду»
Национальный проект «Семья»
- «Встречи за обедом — благотворительные столовые»
ВРОО «32/12»
Национальный проект «Спорт России»
- Ежегодный семейный фестиваль по стрельбе «Новогодняя сказка»
АНО «Движение»
Национальный проект «Спорт России»
- Всероссийский фестиваль «Равенство разных»
БФ «Зеленый Город» (Urban Green)
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
- Водно-ландшафтный парк «Атмосфера»
ОРООИ «Планета друзей»
Национальный проект «Семья»
- Региональный ресурсный центр (РРЦ)
АНО Центр социального обслуживания «Содействие»
Национальный проект «Семья»
- Программа поддержки семей «Сиделка онлайн»
АНО ДПО «ЦПК «Становление»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Профориентационная программа «Продолжаем дело Отцов»
АНО «АСИ»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- «Лигнинград»: благоустройство из вторичных ресурсов БЦБК
ИООО «РССЖ»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Проект сохранения исторической памяти «Семейная традиция родину защищать»
АНО ЕСТ РМЭ «Йошкин Пес»
Национальный проект «Спорт России»
- Доступный ездовой спортивный туризм «Два сезона»
ИОООИД «Надежда»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Экологическая инициатива «Сделаем мир чище и уютнее»
АНО «Интернет без угроз»
Национальный проект «Экономика данных»
- Образовательный интенсив «Интернет без угроз»
АНО «РусЭко»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Эколого-просветительский центр «Сборка»
РОФ Р. Баталовой «Молодость Нации» РБ
Национальный проект «Спорт России»
- «Спорт доступен каждому». Оснащение школ инвентарем, проведение мастер-классов с известными спортсменами и организация массовых фестивалей
АНО «ТИЦ Хабаровского края»
Национальный проект «Туризм и гостеприимство»
- Неделя инклюзивного туризма
РОО «Дети Дождя»
Национальный проект «Кадры»
- Сопровождаемое проживание с внедрением технологии сопровождаемого трудоустройства «Нет границ»
РОО РА «Вместе»
Национальный проект «Спорт России»
- «Покорители вершин». Развитие адаптивного скалолазания в республике Алтай
СРОО «Доброволец»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Фестиваль гик-культуры «ГикКон»
РООИ «Радость»
Национальный проект «Кадры»
- «Помощь в преодолении кадрового дефицита: технология инклюзивного трудоустройства»
АНО «Университет 2035»
Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»
- Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2024»
АНО «Центр ОСМ»
Национальный проект «Спорт России»
- «ZAVODD FEST — трансформация в движении»
АНО ЦИ «Добрый дом»
Национальный проект «Семья»
- «34 повода для счастья»
АНО «Влюбляем в Спорт» (Серия стартов GO RUN)
Национальный проект «Спорт России»
- XVIII Всероссийский легкоатлетический марафон «Челябинский марафон»
СОО «Российский Союз Молодежи»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Инклюзивная творческая мастерская «Все просто»
Фонд «ВторРесурс»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Фестиваль «День детского экологического кино России»
Фонд «Новое поколение»
Национальный проект «Молодежь и дети»
- Профориентационный проект «Вселенная возможностей»
КРОО СПК «Конубри»
Национальный проект «Спорт России»
- «Конубри — Семейный старт». Серия гонок с препятствиями для семей с детьми
Фонд предпринимательства
Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»
- Школа социальных инициатив
АНО «Креативный Вектор»
Национальный проект «Экономика данных»
- «Умный стикер». NFC- или QR-метка для людей с нарушением зрения
РОФСО «Федерация флаинг диска Калининградской области»
Национальный проект «Спорт России»
- Спортивный проект «ДИСК-ГОЛЬФ в парке»
АНО «АМУ»
Национальный проект «Семья»
- Международный книжный фестиваль «Красная строка»
РФС Российский футбольный союз
Национальный проект «Спорт России»
- Поддержка Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»
РО ОГО «Ассамблея народов России ДНР»
Национальный проект «Семья»
- «7-Я» – многонациональный семейный праздник!
АНО ЦР ЗОЖ «УРАЛ»
Национальный проект «Спорт России»
- «Сила в движении: спорт и поддержка для ветеранов СВО»
АНО «Человек напротив»
Национальный проект «Семья»
- Мобильная бригада социально-психологической помощи тяжелобольным людям и их семьям
АНО «Центр интеллектуального диалога»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Экологическая инициатива «Город. Люди. Ценности. Экостарт»
БФ «Зеленая лента»
Национальный проект «Семья»
- Благотворительный фестиваль «ТеплоФест»
БФ «Ива»
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
- Проект благоустройства и озеленения городских пространств «Цветущий город»
РСОО ХМАО-ЮГРЫ «Федерация хоккея»
Национальный проект «Спорт России»
- Инклюзивный хоккей (на коньках) для детей с ментальными нарушениями
РК «Детские Деревни – SOS»
Национальный проект «Семья»
- Детско-родительский тренинг «Пойми меня правильно»
ТОРССОП «Академия здоровья»
Национальный проект «Семья»
- Спортивный проект для людей пожилого возраста «ФизКультура24»
ЧУ «Центр социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК»
Национальный проект «Кадры»
- «Работа каждому. Опыт простыми словами». Проект помощи в трудоустройстве
АНО «Институт развития местных сообществ»
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
- Национальный студенческий конкурс «Благоустрой»
АРКС Ассоциация развития корпоративного спорта
Национальный проект «Спорт России»
- Поддержка Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
НОБФ «МАНТЕРА»
Национальный проект «Спорт России»
- Поддержка Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
ООО «Федерация спортивного туризма России»
Национальный проект «Спорт России»
- Поддержка Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
АНО ДПО «РМОУ» Российский международный Олимпийский Университетт
Национальный проект «Спорт России»
- Поддержка Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
АНО по развитию добровольчества (волонтерства) и социальных инициатив Росатом «Энергия развития»
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
- Национальный студенческий конкурс «Благоустрой»
Движение «Экосистема»
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»
Лига переработчиков макулатуры
Национальный проект «Экологическое благополучие»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»