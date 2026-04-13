Финалисты Национальной премии «Наш вклад» обладатели статуса «Партнер национальных проектов России»

Номинация «Госкорпорации и госкомпании»

ОАО «РЖД»

Национальный проект «Кадры»

  • Система непрерывного обучения и развития ОАО «РЖД»
  • Студенческие отряды железнодорожного транспорта «Для людей дела»
  • Программа реинтеграции ветеранов СВО «Наши герои»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Целевая программа «Молодежь ОАО «РЖД»
  • Всероссийский конкурс детских инженерных изобретений «Инженеры транспорта»

Национальный проект «Семья»

  • Комплексная программа «Год семьи» в ОАО «РЖД»

Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»

  • «Кассы будущего — МФЦ для путешественников»
  • Цифровая экосистема управления персоналом ОАО «РЖД»
  • Программное обеспечение ОАО «РЖД» для организации массовых мероприятий

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»

  • Передвижной консультативно-диагностический центр на базе поезда «Святой Пантелеймон»

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»

  • Экологическая стратегия ОАО «РЖД» до 2030 года и на перспективу до 2035 года

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

  • Регулярный мультимодальный сервис на восточном маршруте МТК «Север — Юг»
  • Рабочая группа по инфраструктуре, транспорту и логистике Делового совета БРИКС

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

  • «БАМ-50: поддержка работников РЖД и населения регионов Байкало-Амурской магистрали»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»

АО «Россельхозбанк»

Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»

  • Технологическое обеспечение продовольственной безопасности

Национальный проект «Экономика данных»

  • «Цифровая платформа "Свое Фермерство"»
  • «РСХБ.Цифра»

Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»

  • Цифровая платформа «Я в Агро»
  • Венчурная студия Россельхозбанка

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

  • Цифровая платформа «Свое село»

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»

  • «Цифровая платформа "Свое Родное"»

Национальный проект «Туризм и гостеприимство»

  • «Цифровая платформа "Свое за городом"»

ПАО «Сбербанк» (Сбер)

Национальный проект «Семья»

  • Волонтерская программа заботы о когнитивном здоровье старших Деменция.net
  • Федеральный проект поддержки семей «Детство без границ»
  • Волонтерский проект «Доброзелень», вовлечение одиноких людей старшего возраста в социальное предпринимательство

Национальный проект «Кадры»

  • Волонтерский проект сопровождаемого трудоустройства «Все получится!»

Национальный проект «Туризм и гостеприимство»

  • Экскурсионный маршрут по Екатеринбургу «Зеленая линия. Гуляй со Сбером»

Национальный проект «Спорт России»

  • СберСпартакиада в Кургане
  • Спортивный проект «Клуб любителей бочче»

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

  • ESG-индекс городов и регионов России

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Проект сокращения пластиковых отходов «СБЕРегатели планеты»
  • Проект очистки рек и природных территорий «Зеленая весна»
  • Платформа «Сберегаем вместе»

Национальный проект «Экономика данных»

  • AI-система восстановления земель Verda
  • Подкаст AI4PLANET

ПАО «Газпром»

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

  • Интерактивная экскурсия и новая точка притяжения «Самый первый газовик»
  • Коммуникационный проект «Привлекательные регионы»
  • Проект создания комфортной среды «Вклад в будущее — 2024»

Национальный проект «Кадры»

  • Образовательный профориентационный проект «Пионеры шельфа»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Образовательный интенсив «Турнир юных физиков»
  • Волонтерский проект «Рука помощи СВОим»
  • Предновогодняя волонтерская акция «Елка добра»
  • Профориентационный проект «Турбоград»
  • Корпоративная благотворительная акция «Море мечты»
  • Историко-патриотический проект «Слава России»
  • Конкурс социальных инициатив «Люди дела» ООО «Газпром трансгаз Саратов»
  • «Солнечный путь». Раскрытие творческого потенциала для детей с ОВЗ.
  • Профориентационный проект «Резерв кадров»
  • Благотворительный проект «Приумножая добрые дела». Оснащение больниц Московской области медицинским оборудованием
  • «Четверть века дел благих». Культурное просвещение и духовное воспитание детей из социальных учреждений Старопольского края
  • Благотворительный проект «Особенное творчество»
  • «СВОим защитникам». Добровольческие акци в поддержку участников СВО и их семей
  • Волонтерский проект «Газпром добрые дела»
  • Многофункциональный проект «Друзья Петербурга»
  • «Профориентация и построение карьеры в современном мире»
  • «Волшебник в тундре… и не только». Волонтерский проект организации праздников для детей в удаленных населенных пунктах.
  • Волотерский проект помощи участникам СВО «Оберегающее тепло Сибири»
  • Патриотическое движение «Зов сердца»
  • АРТ-проект «Искусство — детям»

Национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии»

  • Мультфильм для школьников «Интересное о нефти и газе»

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»

  • Программа развития инфраструктуры вузов «Приумножая добрые дела»

Национальный проект «Семья»

  • Фонд помощи «Мы вместе»
  • Семейный культурный проект к 200-летию художника Алексея Боголюбова «Боголюбов. Live»
  • «Театр в глубинке». Тетральные премьеры в отдаленных сибирских и дальневосточных поселках.

Национальный проект «Спорт России»

  • «Спорт и дружба без границ». Вовлечение детей-сирот и детей в систематические занятия футболом
  • Волонтерский проект «Шанс» (г. Тюмень)
  • Хоккейный проект «Турнир поколений»
  • Программа регулярной помощи людям с инвалидностью «Норма жизни»
  • Корпоративный проект «Футбол — больше, чем игра»
  • «Газпром — детям». Социальный проект, который помогает детям по всей стране раскрывать свои таланты через спорт и здоровый образ жизни
  • Спортивная программа для детей с ОВЗ «Лига мечты – СИЯНИЕ СЕВЕРА»
  • Турнир по дзюдо среди юношей и девушек «Сила Сибири» на призы ООО «Газпром трансгаз Томск»
  • Поддержка хореографического ансамбля детей с ОВЗ «Улыбка»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • «Экологическое ТРИО: объединяем, обучаем, освещаем»
  • Проект экопросвещения и развития экотуризма «Степь, которую вы не знали»
  • Экологический проект «Волонтер круглый год»
  • «Заповедное чудо в дельте Волги». Экскурсионные поездки для школьников в заповедник, расположенный в дельте Волги
  • Народный пробег «Трек года»
  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»

ПАО ДОМ.РФ

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Фестиваль карьеры «СТРОЙ.ФЕСТ»

Национальный проект «Семья»

  • Спонсорская помощь ГМИИ им А.С. Пушкина
  • Спонсорская поддержка консерватории им. П. И. Чайковского

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Структурирование климатического проекта по переводу котельных с угля на газ в Сахалинской области

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

  • Программа субсидирования проектного финансирования на основании кластерного подхода с дополнительной зеленой субсидией
  • Всероссийский ипотечный марафон
  • Онлайн-игра «Мы Считаем»
  • Горячая линия Консультационного центра ДОМ.РФ
  • Образовательная программа «Архитекторы.рф»
  • Реализация 1-й очереди благоустройства общественных площадок Реадовского парка (г. Смоленск)
  • Концепция пространственного развития Темниковского района

Национальный проект «Кадры»

  • Образовательная платформа «Проект.Ф»

ПАО «Банк ВТБ»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Федеральный конкурс «Финансовый мир - 2024»

Национальный проект «Семья»

  • Грантовая поддержка учреждений здравоохранения «Мир без слез»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Эколаборатория Банка ВТБ «Управление отношениями для стратегического развития национальных парков»
  • «Сохранение редких видов животных России»

Национальный проект «Экономика данных»

  • Цифровые сервисы для оказания помощи клиентам, находящимся в сложной финансовой ситуации

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»

  • Цикл марафонов по финансовой грамотности «Финансовый мир»
  • Школа отчетности и финансовых данных Банка ВТБ

АО «Почта России»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Общеразвивающая программа «Почта — общение без границ»

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»

  • Уголок здоровья в сельских почтовых отделениях

Национальный проект «Спорт России»

  • Почтовый онлайн-марафон

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Благотворительный сбор одежды и обуви
  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»

Национальный проект «Экономика данных»

  • Доступность электронных государственных услуг для сельского населения

ПАО «Газпром Нефть»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Грантовый конкурс «Газпром нефти»
  • Система корпоративного волонтерства «Газпром нефти»
  • Интеллектуальный турнир «Умножая таланты»
  • Проект развития музыкального образования в регионах «Музыкальная мастерская Юрия Розума»

Национальный проект «Семья»

  • Проект развития региональных музеев и творческих команд «Родные музеи»

Национальный проект «Спорт России»

  • Система спортивных проектов «Шторм»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Проект экологического восстановления территорий «Чистая среда»

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»

  • Платформа для креативных предпринимателей «Мастера»

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

  • Национальный студенческий конкурс «Благоустрой»

АО НПО «КИС»

Национальный проект «Средства производства и автоматизации»

  • «Лазер-ПАК»

ПАО «Банк ПСБ»

Национальный проект «Спорт России»

  • Программа корпоративного спорта «ПСБ Спорт»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»

ПАО «ДВМП» (Транспортная группа FESCO)

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Проект сохранения исторической памяти «Аллеи поколений»
  • Команда волонтеров FESCO. Программа «Порт приписки - доброе сердце»
  • Профориентационный проект «Билет в будущее»
  • Гранты для школьных команд
  • Грантовый конкурс социальных проектов «Море возможностей»
  • Ежегодный дневной летний креативный лагерь для подростков «Контур культуры»
  • Программа поддержки молодых специалистов «Учитель для каждого»
  • Программа развития и удержания в профессии молодых педагогов Владивостока «На стороне учителя»

Национальный проект «Семья»

  • Проект поддержки детского и семейного чтения «FESCO детям»

Национальный проект «Кадры»

  • Трудоустройство подростков

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»

ПАО «ОДК-Кузнецов»

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»

  • «Цифровое небо». Основы управления БПЛА для школьников

ВЭБ.РФ

Национальный проект «Семья»

  • Интерактивные экскурсии «Путь воды. Елец»

ФГУП «ПСЗ»

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

  • «2024 год — год старта значимых улучшений городской инфраструктуры и комфортной среды»

АО «Росатом Энергосбыт» (Мурманск)

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • «Энергия добра»: экологическое волонтерство и социальная активность «Росатом Энергосбыт» Мурманск

ГК «Росатом»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Единая модель профориентации «Билет в будущее»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»

ПАО «ППГХО им. Е. П. Славского»

Национальный проект «Спорт России»

  • «Атом-спринт» — спортивное событие нового формата для развития автомотоспорта и туризма в Забайкальском крае

ОП «Росатом Энергосбыт Курск»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Социальный проект «Чужих не бывает»

АО «Кавказ.рф»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

АО «Концерн Росэнергоатом»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Единая модель профориентации «Билет в будущее»

Государственная Корпорация «Ростех»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Единая модель профориентации «Билет в будущее»

АО «Дальневосточная генерирующая компания»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»

АО «Салехардэнерго»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»

АО «Татэнерго»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»

АО «Химический завод "Планта"»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «Экскурсии на предприятия "Наука рядом"»

БАНК РОССИИ

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»

ООО «Башнефть-Добыча»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»

ООО «Краснодар Водоканал»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»

ООО «РВК-Воронеж»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»

ООО «РН-Комсомольский НПЗ»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»

ПАО «Магаданэнерго»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»

ПАО «Т Плюс»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «Экскурсии на предприятия "Наука рядом"»

ПАО «Яковлев»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»

СП «Комсомольские тепловые сети»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»

АО «Сетевая компания»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «Экскурсии на предприятия "Наука рядом"»

Номинация «Крупный бизнес. Сетевой»

АО «Национальная Медиа Группа»

Национальный проект «Спорт России»

  • Проект поддержки спорта «Суперниндзя. Дети»

Национальный проект «Семья»

  • Проект поддержки усыновления «День ангела»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Психолого-образовательный проект «Дляподростков.рф»

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»

  • Антиалкогольный проект «Трезвожить.рф»

ПАО «Корпоративный Центр Икс 5» (Х5)

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»

  • «"Школа питания" и "Здоровая олимпиада"»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Инициатива по сокращению экологического следа «Ответственная цепочка поставок»

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»

  • Онлайн-платформа для местных производителей «Большая полка»
  • Навигатор Х5: лучшие практики – в регионы (рабочее название «Книга для губернаторов»)

ПАО «Вымпелком»

Национальный проект «Экономика данных»

  • Билайн МедТех — современные решения в области здравоохранения
  • «Эверленд» и «Билайн»: инклюзивная платформа «Позитивные цифровые технологии для развития незрячих и слабовидящих детей»
  • «Билайн» и «ЛизаАлерт»: Национальная цифровая платформа для поиска пропавших людей

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
  • Всероссийский научно-популярный конкурс «Наука. Территория героев»

ООО «ГЕРОФАРМ»

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»

  • «МА РАФОН 5.5»
  • Вдохновляющие сказки о жизни с сахарным диабетом «Лисена-сластена»
  • Фотопроект «5 оттенков красоты»

ПАО «Ростелеком»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «РОСТ – онлайн-обучение для воспитанников и выпускников детских домов»

Национальный проект «Семья»

  • «Василий Поленов. Учитель и ученики»
  • «Азбука интернета». Программа обучения представителей старшего поколения работе на компьютере и в сети Интернет

ПАО «Магнит»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Образовательный проет для подростков «Магнит-Life! Живи! Мечтай! »
  • Обучающий видеокурс для сотрудников и волонтеров «Вседоступно»
  • Проект поддержки активного образа жизни и улучшение качества жизни пожилых людей и инвалидов «Инклюзивное волонтерство»
  • Проект интеграции людей с ОВЗ «Эстафета успешности»

ПАО «МегаФон»

Национальный проект «Спорт России»

Всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя!»

ООО «Кех Екоммерц» (Авито)

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Экологическая экосистема #яПомогаю

АО «Лаборатория Касперского»

Национальный проект «Экономика данных»

  • Проект повышения цифровой грамотности среди подростков с ментальными нарушениями «Интернет и я»

ЦДЗ ОАО «РЖД»

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»

  • Концепция здорового образа жизни в ОАО «РЖД»

ООО «Деловые Линии»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Сотрудничество с Российской государственной детской библиотекой в рамках благотворительного проекта по перевозке книг

АО «Фаберлик»

Национальный проект «Семья»

  • Комплексная система поддержки родителей «Faberlic Добро»

ООО «Система ПБО», бренд «Вкусно – и точка»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Корпоративная программа экологического волонтерства #МойЭкоДень

ООО «ЛЕ МОНЛИД» (Лемана ПРО)

Национальный проект «Семья»

  • «На пороге перемен». Создание безопасных и комфортных условий жизни для семей с детьми

ПАО «МТС»

Национальный проект «Экономика данных»

  • Образовательный волонтерский проект «Виртуалити»

АО ПФ «СКБ Контур»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «Профориентация с Гидом по IT»

ООО «ВК»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Фестиваль «Блогеры России»
  • «Бесконечная память». Цифровые технологии для сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне

ООО «Учи.ру»

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

  • Олимпиада «Безопасные дороги»

Национальный проект «Экономика данных»

  • Олимпиада «Безопасный интернет»

Национальный проект «Семья»

  • Олимпиада «Культура вокруг нас»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Олимпиада по окружающему миру и экологии

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»

  • Олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству

ООО «Лента» (Группа Лента)

Национальный проект «Семья»

  • Поддержка конкурса «Отец года»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • «Всеми лапами за экологию»

НАО «Национальная спутниковая компания» (Триколор)

Национальный проект «Спорт России»

  • Поддержка Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

Национальный проект «Семья»

  • Поддержка конкурса «Отец года»

АО «Позитив Текнолоджиз» (Positive Technologies)

Национальный проект «Экономика данных»

  • Международный фестиваль технологий и кибербезопасности Positive Hack Days

АО «БРПИ» (Бренд айс)

Национальный проект «Семья»

  • Поддержка конкурса «Отец года»

АО «Р-Фарм»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ)

Национальный проект «Спорт России»

  • Поддержка Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

ООО «Лестейт» (RANK)

«Семья»

  • Поддержка конкурса «Отец года»

ООО «Остин» (FUNDAY)

«Семья»

  • Поддержка конкурса «Отец года»

ООО «Интернет Решения»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»

Номинация «Крупный бизнес. Регион»

ПАО АФК «Система»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Комплексная программа выявления и сопровождения молодых талантов «От школьной скамьи – к первому рабочему месту»
  • Комплексная программа поддержки «молодой» науки

Национальный проект «Кадры»

  • Проект «Первая стажировка»
  • Благотворительная программа «Система в регионы»

Национальный проект «Семья»

  • «Инклюзия в художественном музее: от идеи к системным изменениям»

Национальный проект «Спорт России»

  • Круглогодичный цикл спортивно-благотворительных акций «Спортивная система»

ПАО «ФосАгро»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Проект дополнительного образования «Агенты безопасности»
  • «Интерактивно-образовательный центр ФосАгро»
  • «Детям России — образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД)
  • Программа «ФосАгро-колледж»
  • Программа «ФосАгро-школы»
  • «Экскурсии на предприятия "Наука рядом"»
  • Всероссийский научно-популярный конкурс «Наука. Территория героев»

Национальный проект «Экономика данных»

  • Автоматизированная система управления производством класса MES

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»

  • Поддержка ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная больница»

Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»

  • «Агроуниверситеты». Программа создания образовтельных центров на базе аграрных вузов
  • Образовательная платформа «ProАгро Лекторий»

Национальный проект «Спорт России»

  • Строительство и поддержка лыжного комплекса «Тирвас»

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»

  • «Центр поддержки бизнеса» (АНО «Агентство по развитию туризма и предпринимательства города Кировска»)

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»

  • Совместный проект с ФГБУ НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Минздрава России

Национальный проект «Новые материалы и химия»

  • «ФосАгро-СТАРТ». Программа поддержки молодых специалистов
  • Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам им. профессора Я. В. Самойлова (АО «НИУИФ»)

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

  • Проект по благоустройству городской среды в регионах присутствия компании «Наши любимые города»

Национальный проект «Туризм и гостеприимство»

  • Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр»

ООО «Сахалинская Энергия»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Фонд социальных инициатив «Энергия» (конкурсная грантовая программа)
  • Праздник безопасности (в рамках партнерской программы «Безопасность – это важно!»)
  • «Промышленный туризм: от экскурсий к кадровому резерву»
  • Проект ранней профориентации «Приключения Октамена. Покорители энергии»
  • Второй корпоративный кейс-чемпионат «Кубок Энергии»
  • Онлайн-платформа для волонтеров «Спешите делать добро — перезагрузка»
  • Волонтерский проект «Сахалинские субботники»
  • Благотворительный проект «Новогодние чудеса»

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

  • «Управление вопросами дорожной безопасности»
  • Ипотечная программа

Национальный проект «Спорт России»

  • «Спортивная экосистема»
  • Первенство Сахалинской области по национальным видам спорта среди детей коренных малочисленных народов Севера
  • Благотворительный марафон «Лыжи добра 2024»

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»

Программа поддержки здорового образа жизни «Синусоида вахтовика»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Программа мониторинга серых китов

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Молодежная программа «Сахалинский вектор: энергия будущего» в рамках Международной выставки-форума РОССИЯ
  • Программа образовательных грантов компании «Сахалинская Энергия»
  • Программа организации производственной и преддипломной практики в компании «Сахалинская Энергия»
  • Программа подготовки резерва кадров рабочих профессий компании «Сахалинская Энерги

АО «ИЭК ХОЛДИНГ»

Национальный проект «Кадры»

  • Открытый чемпионат электриков IEK

ООО ИПК «Финвал»

Национальный проект «Кадры»

  • Индустриальная академия: подготовка профессионалов для производственного сектора

ООО «Киберпротект»

Национальный проект «Экономика данных»

  • «Кибер Забота» — всероссийский проект по обучению детей и взрослых принципам безопасного поведения в сети Интернет

ООО «Большая Тройка»

Национальный проект «Экономика данных»

  • Цифровая платформа Б3: снятие технологических барьеров для малого бизнеса и функциональных заказчиков

ЗСЖД (ОАО «РЖД»)

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Волонтерская программа «Сила поколений во имя будущего»
  • Экосистема волонтерской деятельности Западно-Сибирской железной дороги
  • Система добровольчества «Семь граней души»
  • «Уроки о важном». Уроки патриотизма и безопасности для школьников.

ООО СК «Росгосстрах Жизнь»

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»

  • Проект по популяризации ЗОЖ «Лаборатория здоровья»

ООО «СВЕЗА-Лес» (ГК «Свеза»)

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Программа поддержки молодых специалистов «Свеза Рядом»: твоя уверенность в будущем
  • Проект по созданию профильных классов «Лесной класс: траектория роста»
  • Отраслевой конкурс «Лесной Хакатон: Yes, Прогресс!»
  • Программа подготовки высококвалифицированных кадров «Будущее КАМЫ»

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

  • «Свеза Рядом»: твой шанс развивать город

Национальный проект «Спорт России»

  • Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Поддержка рекламной кампании «Антипожары»
  • Партнерство ради устойчивого будущего: образовательная модель подготовки молодых ESG-лидеров (ГК Свеза и РЭУ Плеханова)

МКПАО «ОК РУСАЛ»

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»

  • Лесной климатический проект РУСАЛа

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

  • Программа «Устойчивое развитие территорий ответственности» (направление - «Городская среда»)

Национальный проект «Спорт России»

  • Центры спортивных единоборств «Сокол»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Совместная подготовка востребованных кадров для металлургии
  • Программа корпоративного волонтерства «Помогать просто»

ООО «Метиз Импэкс» (МЕТИЗ)

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»

  • Поддержка системы доступной качественной реабилитации через подготовку высококлассных протезистов

АО «ЕПЗ» (ЕЛАМЕД)

Национальный проект «Семья»

  • «Энергия Побед». Социальный проект, помогающий пожилым людям раскрыть творческий потенциал и оставаться активными

ПАО «ТМК»

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»

Проект поддержки здоровья детей «Детская больница без боли»

Национальный проект «Туризм и гостеприимство»

  • Развитие промышленного туризма в ТМК

Национальный проект «Спорт России»

  • «Мы выбираем СПОРТ». Программа популяризации здорового образа жизни среди сотрудников, их семей и ветеранов предприятия

Национальный проект «Экономика данных»

  • Цифровой помощник сталеплавильного производства ТМК

ПАО ГМК «Норильский никель»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Творческий конкурс «Добавь городу красок»
  • «Инженеры и изобретатели будущего»

Национальный проект «Спорт России»

  • Программа спортивно-массовых мероприятий Норникеля

Национальный проект «Туризм и гостеприимство»

  • Развитие Арктического туризма

ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

  • «Водно-зеленый каркас — сердце г. Губкин»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Зеленый мир «Металлоинвеста»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Чистая вода в рамках экологической программы «Металлоинвеста»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «Вместе! С образованием» — внедрение современных подходов профориентации в школах

ПАО «Северсталь»

Национальный проект «Семья»

  • Культурно-патриотическая программа «Северстали»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «Северсталь Вертикаль». Система подготовки кадров для металлургической отрасли

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

  • Программа комплексного развития Череповца

АО «СЭ»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Комплексная программа академического партнерства «Систэм Электрик»

Национальный проект «Спорт России»

  • Экосистема спортивных мероприятий для сотрудников «Заряд добра»

АО «Пигмент»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «Профессионалитет». Совместный проект «Пигмента» и Приборостроительного колледжа
  • Стипендиальная программа
  • Конкурс исследовательских проектов для школьников и студентов
  • Региональная Олимпиада по химии «Современные материалы и технологии»
  • «Экскурсии на предприятия "Наука рядом"»

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

  • «Химия во благо»: создание благоприятной социальной среды в регионе присутствия химического завода «Пигмент»

Национальный проект «Спорт России»

  • Спортивная команда АО «Пигмент»: спорт и труд вместе идут

Национальный проект «Туризм и гостеприимство»

  • «Пигмент»: маршруты в будущее

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»

  • Бережливые среди нас: повышение производительности труда в АО «Пигмент»

Национальный проект «Семья»

  • Ветераны АО «Пигмент»: яркие будни старшего поколения

Национальный проект «Экспорт»

  • Разработка продукта улучшенного качества «Пигмент голубой фталоцианиновый» (β-модификации) для поставок на рынки БЗ и ДЗ
  • Разработка продукта улучшенного качества «Пигмент желтый прочный 4К, марка А» для рынков БЗ и ДЗ
  • Разработка продукта улучшенного качества «Краситель основной КРАТА БРАУН марка А» для потребителей БЗ и ДЗ
  • Разработка фенолформальдегидных смол марки «Фенотам» для рынков Ближнего Зарубежья
  • "Расширение производства монометиланилина (ММА) с целью выхода на страны дальнего и ближнего зарубежья

МКПАО «Эн+ Груп»

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

  • Грантовый конкурс «Города со знаком плюс»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Экологический проект «360»
  • Природоохранная экспедиция по подъему рыболовных сетей со дна озера Байкал

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»

Национальный проект «Кадры»

  • «Больше чем работа». Инициатива по повышению престижа рабочих профессий в сфере ЖКХ

АО «БЭСК»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «Студенческий маршрут в АО «БЭСК» экскурсии для будущих специалистов»
  • «ЭнергоАудитория БЭСК: пространство для будущих профессионалов»
  • «ЭнергоНаставник: путь к профессионализму»

Национальный проект «Спорт России»

  • «Сила энергии: поддержка и организация спортивных мероприятий»

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»

  • «Беспилотная энергетика». Проект мониторинга линий электропередач с помощью дронов

Национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии»

  • «Энергия будущего: слет молодых энергетиков»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • «Зеленый курс АО «БЭСК». Экологическая программа в Республике Башкортостан

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»

  • «ЭнергоПоддержка: малый и средний бизнес»

ПАО «ММК»

Национальный проект «Средства производства и автоматизации»

  • Строительство цеха машиностроительной продукции ООО «Механоремонтный комплекс»

ПАО «Полюс»

Национальный проект «Кадры»

  • Подкаст «Женское это дело»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Марафон просветительских лекций «Нансен»

ПАО КБ «Центр-инвест»

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»

  • Конкурс «Умная стипендия» от банка «Центр-инвест»

АО «Полипласт»

Национальный проект «Спорт России»

  • Вклад в будущее: «Академия хоккея имени Б.П. Михайлова»

Агрохолдинг «СТЕПЬ»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • «Год волонтерства в Агрохолдинге «СТЕПЬ»

ООО «Лузалес»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Акция «Посади дерево — создай историю вместе с Лузалес»

АО «ОТЭКО»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Программа ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае «Чистый берег»

Национальный проект «Спорт России»

  • «Слагаемые здоровья». Создание доступной среды для активного образа жизни

АО «Волтайр-Пром»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «Профессионалитет». Профориентационная программа для школьников Волгоградской области
  • «Билет в будущее». Производственные экскурсии и мастер-классы для школьников

ООО «Газпром Трансгаз Ухта»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Ежегодный благотворительный марафон #ДОБРАЯВОЛЯ в
  • ООО «Газпром трансгаз Ухта»

ПАО «ГАЗ»

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

  • Программа развития территорий «Новый социальный вектор»

АО «Югра-Экология»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Сеть экоцентров «Югра Собирает»

АО «Губернские аптеки»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • «Утилизация просроченных лекарств»

ООО «Компания «РИФЕЙ»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Экодом «Народный»

ООО ОК «СШС»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «Строим будущее»: комплексная программа привлечения молодежи в строительную отрасль

ООО «Талспецстрой»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • «Макулатура и деревья: двойной вклад в сохранение леса»

КАО «Азот»

Национальный проект «Семья»

  • Экосистема социального благополучия для работников с семейными обязанностями

ООО «Кузбасский бройлер»

Национальный проект «Спорт России»

  • Зимний чемпионат «Кузбасского бройлера» по футболу и волейболу

АО «Лесосибирский порт»

Национальный проект «Туризм и гостеприимство»

  • «Промышленный туризм»

ООО «РВК-Архангельск»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • «Эковолна РВК». Проект экопросвещения школьников

ПАО «СИБУР»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»

ООО «Парус электро»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Образовательный проект для студентов «Проверь себя в электронике»
  • Образовательный проект для студентов инженерных специальностей «Технологии ВИЭ»

Национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии»

  • Создание первого отечественного солнечного инвертора большой мощности

АО «КЭАЗ»

Национальный проект «Кадры»

  • Производственные экскурсии как ключевой элемент профориентации

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «Сделано из будущего: твой шаг в мир композитных материалов»

АО ХБК «Шуйские ситцы»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Программа для детей дошкольного возраста «Волшебные нити Шуйского ситца»

ООО «Арнест ЮниРусь»

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»

  • Низкоуглеродное развитие через инициативу «Оршинский мох»

ООО «Разрез Кийзасский»

Национальный проект «Семья»

  • Программа по поддержке семей КМН — шорцев «Новая жизнь»

ООО «Томскнефтехим»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • «Волонтерство СИБУРа: системное развитие экологии, спорта и волонтерства в Томске»

АО «Группа компаний «Талина»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

АО «Завод бурового оборудования»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

АО «Каустик»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

АО «Кольская горно-металлургическая компания»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

АО «Космос Отель Групп»

Национальный проект «Семья»

  • Поддержка конкурса «Отец года»

АО «Невинномысский Азот»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

АО «Сибирская горно-металлургическая компания»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

АО «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

АО «Щекиноазот»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

АО «Эйч энд Эн» (Логика молока)

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Единая модель профориентации «Билет в будущее»

Группа компаний «Лидер групп»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

ООО «Аэродинамика»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

ООО «Группа компаний «РУСАГРО»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Единая модель профориентации «Билет в будущее»

ООО «Киберсталь»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

ООО «Комос Групп»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Единая модель профориентации «Билет в будущее»

ООО «Мариупольская Птицефабрика»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

ООО НПО «Станкостроение»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

Федеральная строительная компания «Догма»

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

  • Национальный студенческий конкурс «Благоустрой»

АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»

АО «Уральский турбинный завод»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «Экскурсии на предприятия "Наука рядом"»

АО УК «Кузбассразрезуголь»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»

ООО «ВОЛГАБАС Волжский»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «Экскурсии на предприятия "Наука рядом"»

ООО «Мануфактуры Боско»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «Экскурсии на предприятия "Наука рядом"»

ООО «Стилсофт»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «Экскурсии на предприятия "Наука рядом"»

ООО «Тенториум»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «Экскурсии на предприятия "Наука рядом"»

ПАО «Кокс»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»

Номинация «Средний бизнес»

ООО «айФлекс»

«Экономика данных»

  • Система для социальной службы помощи «Милосердие»: путь от ручного управления к федеральной цифровой платформе

ООО НПО «Экспериментальный завод»

«Кадры»

  • «Создаем команду лидеров. Вместе!». Программа поддержки и развития молодых специалистов

ООО «Волков»

«Экологическое благополучие»

  • «Экоплоггинг». Экологические акции, объединяющие спорт и экологию

ООО УК «РОСТАГРО»

«Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»

  • Взаимодействие предприятий с учебными заведениями для подготовки сельхозкадров

ООО «ИнтерСтрой»

«Семья»

  • «Музыкальная школа». Строительство нового здания для музыкальной школы им. Н.А. Римского-Корсакова в Севастополе

«Инфраструктура для жизни»

  • Школа и детский сад в жилом квартале «Доброгород»

АО НПФ «ИТС»

«Молодежь и дети»

  • «День открытых дверей»

«Эффективная и конкурентная экономика»

  • «Общий курс». Серия отраслевых мероприятий, способствующая росту производительности труда

ООО «НТЦ Амплитуда»

«Спорт России»

  • Зеленоградский регбийный клуб «Фаворит»

ООО «Оптикэнерго»

«Молодежь и дети»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

ООО «Инженерные Технологии»

«Молодежь и дети»

  • «Экскурсии на предприятия "Наука рядом"»

ООО «Темпер»

«Молодежь и дети»

  • «Экскурсии на предприятия "Наука рядом"»

Номинация «Малый бизнес»

ООО «Школково»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «Бесплатный доступ для учителей по всем предметам»
  • Интенсив «Щелчок» — подготовка перед экзаменами
  • «Бесплатное обучение детей с приграничных территорий, затронутых СВО»
  • «Педагогический Десант». Комплексная поддержка молодых педагогов
  • Повышение квалификации учителей «Практика организации математического кружка»
  • «Бесплатные интенсивы перед олимпиадами»

ИП Володин Сергей Александрович

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Всероссийский экологический интернет-проект «КРАСНАЯ КНИГА РУКАМИ ДЕТЕЙ!»

ООО «Киносферум» (КИНОСФЕРУМ.РФ)

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Первая национальная платформа детско-юношеского контента «КИНОСФЕРУМ»

ООО «Фонд Социальных Инвестиций»

Национальный проект «Кадры»

  • Кейс-чемпионат «МИР»

ООО «Альта Текнолоджи» (Альтатек)

Национальный проект «Туризм и гостеприимство»

  • «ЯТурист». Платформа для путешественников

ООО НПО «Броня»

Национальный проект «Экспорт»

  • Сверхтонкая теплоизоляция «Броня»

ИП Золина Елена Алексеевна («СЕРВИС-СТРАНА»)

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»

  • Премия лидеров клиентского сервиса «СЕРВИС-СТРАНА» при поддержке Роскачества

ИП Родионов Иван Игоревич (Консалтинговое агентство Rodionoff group)

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»

  • Популяризация мер государственной поддержки для малых технологических компаний
  • АМР

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «Будущее без границ»: IT-образование для воспитанников детских домов

ООО «ПОВУЗАМ»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Платформа «ПОВУЗАМ»

ИП Почтарев Сергей Юрьевич

Национальный проект «Спорт России»

  • Уникальный спортивный проект «Тропа Героев»

ИП Айзина Мария Игоревна

Национальный проект «Туризм и гостеприимство»

  • Мультимедийное пространство «Большая Страна»

ООО СК «РУДА»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «ЧПУ: Человек. Потенциал. Успех». Проект развития инженерно-технического потенциала России

ООО «ЗТО ТИФЛОТЕХНИКА»

Национальный проект «Спорт России»

«Доступная среда для спортивных объектов».

ООО «Мир бега»

Национальный проект «Спорт России»

  • «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу». Серия марафонов

ООО «Сохрани лес»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Цифровая экосистема заботы о природе «Сохрани лес»

ООО НИЦ «Профессиональное долголетие»

Национальный проект «Семья»

  • «Старшему поколению – забота и уход!». Инициатива по внедрению инновационных методик ухода за пожилыми людьми

ООО «О СПОРТ»

Национальный проект «Спорт России»

  • О Спорт: цифровая платформа для здоровой России с AI-тренером и геймификацией

OOO «ЕЦСП»

Национальный проект «Семья»

  • Система сертификации нянь «Профстандарт домашнего персонала» — гарант безопасности детей с нянями

ИП Гвоздев Владимир Евгеньевич

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Социально-образовательный проект «РобоСемья»

Национальный проект «Семья»

  • Проект поддержки и социализации для людей старшего возраста «Соединяя поколения»

ООО «Агентство социального маркетинга»

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»

  • Форум для предпринимателей «Код лидерства»

ИП Тинькова Ирина Витальевна

Национальный проект «Семья»

  • «Родительский код — обучение на языке любви»

ООО «Точка сварки»

Национальный проект «Спорт России»

  • Семейный фестиваль туризма, спорта и активного отдыха имени Юрия Белоусова

ООО «Артмед-СП»

Национальный проект «Спорт России»

  • Благотворительная программа «Капельки доброты»

ООО «АтомИнфо»

Национальный проект «Семья»

  • Программа поддвержки работников предприятия «Ответственность: за сотрудников и перед ними»

ИП Сальников Вячеслав Владимирович

Национальный проект «Спорт России»

  • Фестиваль спортивного туризма «Эскимосские игры в Хибинах»

ООО «Текстиль Коми Сыктывкарская швейная фабрика»

Национальный проект «Кадры»

  • «Достойный труд — достойная жизнь». Программа трудоустройства для людей в трудной жизненной ситуации

ИП Якшина Анастасия Сергеевна

Национальный проект «Семья»

  • Специальный развивающий детский центр «Вита»

ООО «Кесот Кампани»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «Свой маршрут». Видеоролики об истории Рязани

ИП Арсенова Юлия Евгеньевна («МультиЗНАЙКА»)

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «Безбарьерная среда для совместного развития детей»

ООО «Менделеев»

Национальный проект «Туризм и гостеприимство»

  • Туристический бренд Тюменской области Visit Tyumen

ИП Бабинцева Ольга Владимировна («Чулан»)

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • «Чулан». Инициатива по сбору и сортировке вторсырья

ИП Паутова Александра Васильевна

Национальный проект «Семья»

  • Развивающий центр «МамаАВА» для детей с ОВЗ

ООО «Гермес-Липецк»

Национальный проект «Кадры»

  • Кубок сварки для молодых профессионалов «Гермес»

ООО «Мой учитель»

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»

  • «УчиДрон». Учебный класс по управлению БПЛА

ООО «Экотранс»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Добровольческий эколого-просветительский проект «Школа лесничества Курской области»

ИП Гончарова Габриэлла Юрьевна

Национальный проект «Спорт России»

  • Студия плавания Н2О

ИП Маслова Ирина Юрьевна

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «Инженериум». Социальный проект по робототехнике

ООО «Айрон Кинг»

Национальный проект «Спорт России»

  • Поддержка Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

ООО «Бюро Рабочее название»

Национальный проект «Семья»

  • Поддержка конкурса «Отец года»

ООО «Генпро»

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

  • Национальный студенческий конкурс «Благоустрой»

ООО «ФитМост»

Национальный проект «Спорт России»

  • Поддержка Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

ООО «Вертикаль»

Национальный проект «Туризм и гостеприимство»

  • «Системный подход в инклюзивном туризме»

ООО «Геоскан Москва»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «Экскурсии на предприятия "Наука рядом"»

Номинация «НКО»

МОО «Национальный Инклюзивный Комитет»

Национальный проект «Спорт России»

  • Поддержка социальных учреждений и благотворительных организаций в развитии и популяризации адаптивного спорта
  • Благотворительный «Всероссийский Адаптивный ЗаБег»
  • Международное информационное агентство DOBROSPORT.TV
  • Международный фестиваль адаптивных видов спорта «Импульс»
  • «Импульс возможностей: круглогодичный уличный спорт для людей с ОВЗ»

АНО «ЦАФРДОВ»

Национальный проект «Спорт России»

  • Всероссийский адаптивный «ЗаБег»
  • Центр раннего физического развития, адаптации и социализации для детей с ОВЗ, детей-инвалидов и их семей
  • Популяризация и развитие адаптивного и инклюзивного футбола в России
  • Благотворительные программы развития адаптивного спорта в России

АНО «Цифровая экономика»

Национальный проект «Экономика данных»

  • Просветительский проект «Цифровой ликбез»

Национальный проект «Экономика данных»

  • Всероссийский образовательный проект направлен на раннюю профориентацию школьников в сфере информационных технологий «Урок Цифры» (урокцифры.рф)

Фонд Андрея Мельниченко

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Детский научный и Российский научный конкурсы
  • Международная Менделеевская олимпиада по химии
  • Программа поддержки одаренный детей «Таланты.ФМ»
  • Профориентационная программа для школьников «Профклассы.ФМ»

Национальный проект «Спорт России»

  • «Кубок Мельниченко»

МЭОО «ЭКА»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Цифровая платформа «Экокласс.рф»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • «Зеленые вузы России»
  • Международная школа лесного волонтера

АНО «Развитие Человеческого Капитала»

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»

  • Конкурс мэра среди инновационных проектов для лучших предпринимателей, ученых и изобретателей столицы «Новатор Москвы»

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»

  • Международная экосистема развития технологических проектов от идеи до стартапа «Академия инноваторов»
  • Хакатон Мэра Москвы для лучших ИТ-специалистов мира «Лидеры цифровой трансформации»

БФ «Женщины за жизнь»

Национальный проект «Семья»

  • Просветительские проекты «Здравствуй, мама»
  • Демографическая программа «Здравствуй, мама»
  • Благотворителный проект «Мамино окно»
  • Федеральная анонимная горячая линия помощи беременным и молодым мамам

Фонд «Вклад в будущее»

Национальный проект «Экономика данных»

  • Академия искусственного интеллекта для школьников

АНО САЦ «Орто-Спорт»

Национальный проект «Спорт России»

  • Школа «Вызов Чемпиона»

РОО ТС «Евразийский художественный союз»

Национальный проект «Семья»

  • «Арт-География России» Всероссийский историко-краеведческий проект

БФ «Протек»

Национальный проект «Семья»

  • «ПроБлаго». Программа корпоративного волонтерства

БФ «Культура благотворительности»

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»

  • Программа «Альфа-Эндо»

АНО «Центр Чистой Природы 12-15»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Масштабный экологический проект «Центр Чистой Природы 12-15»

АНО «Пространство равных возможностей»

Национальный проект «Экономика данных»

  • «Включай инклюзию». Инициатива по повышению доступности олнайн-сервисов для незрячих, слабовидящих и людей с нарушениями моторики

АНО Центр развития киноиндустрии «Киностудия имени Кира Булычева»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Образовательно-производственная программа «Ты — кадр»

АНОДО «Международная Академия спорта»

Национальный проект «Спорт России»

  • Соревновательный марафон в формате гимнастрады «Мы дети твои, Россия»

БФРУКС «КАРДО»

Национальный проект «Спорт России»

  • Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО»

Общественная организация «Российский Красный Крест»

Национальный проект «Семья»

  • «Служба Милосердия». Проект поддержки людей, нуждающихся в заботе

Фонд целевого капитала «Истоки»

Национальный проект «Экономика данных»

  • Акселератор цифровых коммуникаций для НКО «Стань заметным»

БФ «Университет детства»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «Большая игра имени Льва Выготского». Проект по реализации профессионального потенциала педагогов дошкольного и школьного образования

АНО «паркран» (5 верст)

Национальный проект «Спорт России»

  • Развитие движения ежедневных пробежках «5 вёрст» в России

Фонд «Форотех»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «Город навыков. Экосистема SkillCity»

Фонд «Будущие Лидеры»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «Школа лидеров будущего». Тренинги для талантливых старшеклассников
  • «ПАЗЛ». Система дополнительного образования для детей-сирот
  • Студенческая образовательная программа Фонда»

БФ «Подсолнух»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «Яркий мир». Проект дополнительного образования для чдетей со слабым здоровьем

Всероссийская организация родителей детей-инвалидов, ВОРДИ

Национальный проект «Семья»

  • Служба социального сопровождения семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства 18+ «Семейные приемные ВОРДИ»

АНО ЦРЭП «Убиратор Просвещение»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Международная экологическая онлайн-олимпиада USCHOOL

Ассоциация специалистов по сертификации (АСС)

Национальный проект «Экономика данных»

  • Сертификационная олимпиада «Траектория будущего»

МОО «Чистые Игры»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Экологические волонтерские соревнования «Чистые Игры»

Общероссийская организация «Городские реновации»

Национальный проект «Семья»

  • «Экосистема семьи». Открытие комнат матери и ребенка в вузах России

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

  • Проект «Городские реновации»

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

  • Медиапроект «Городские интонации»

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

  • Национальный студенческий конкурс «Благоустрой»

РОО «ФАРБ»

Национальный проект «Спорт России»

  • Семейный спортивный фестиваль «Малидак»

БФ «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»

Национальный проект «Кадры»

  • Программа предпрофильной подготовки подростков с особой жизненной историей «Благопредприниматель»

АНО Центр Современного Искусства «Терция»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Всероссийский патриотический фестиваль «День Победы»

БФ «Солнечный город»

Национальный проект «Семья»

  • «Защитники детства». Программа профилактики семейного неблагополучия

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «Наставничество». Волонтерский проект поддержки детей из детских домов

Благотворительный Фонд «Арифметика Добра»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «Шанс». Бесплатные индивидуальные онлайн-занятия с подростками, оставшимися без попечения родителей

ОФСОО «Федерация килы России»

Национальный проект «Спорт России»

  • «Кила — национальный спорт России»

Фонд ОРБИ

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»

  • Навигатор по реабилитационным центрам для людей после инсульта

ТРМОО СРС И СИ «Экспресс-Арт»

Национальный проект «Спорт России»

  • «Всероссийская паркур лига»

АНО «ИИТО»

Национальный проект «Семья»

  • «ДШИ.онлайн». Проект дополнительного образования для детей

АНО «Центр развития культуры и инноваций»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Штаб «Дельфины». Проект по очистке моря и берегов Керченского пролива

МООВ «Клуб волонтеров»

Национальный проект «Спорт России»

  • Всероссийский турнир по футболу для детей из детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты»

ОООР «СР РКП России»

Национальный проект «Спорт России»

  • Развитие корпоративного спорта в ракетно-космической промышленности

АНО «Центр психологии и развития человека Сфера»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Центр комплексной коррекции и когнитивного развития «Сфера возможностей»

БФ «Хофф»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Макулатурный марафон Uschool

ФСПР

Национальный проект «Спорт России»

  • Спортивная инициатива «Родной спорт — в образование»

БФ Банк еды «Русь»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Создание национальной сети банков еды как оператора продуктовой помощи

ОРОО «Объединение участников Президентской программы»

Национальный проект «Спорт России»

  • Спартакиада участников Президентской программы подготовки управленческих кадров

БФ «Синара»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «Точка опоры». Школьные экскурсии и обучающие интерактивы на производстве
  • Корпоративное волонтерство БФ «СИНАРА»
  • МОО «Федерация батон твирлинга и мажореток»

Национальный проект «Спорт России»

  • Инклюзивный проект «Адаптивный твирлинг. Праздник возможностей»
  • Ассоциация художников пленэристов (АХП)

Национальный проект «Туризм и гостеприимство»

  • «Культурный код территории: через призму пленэров»

МОБОО «Лига молодых матерей Подмосковья»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «Семейный очаг: формирование условий для восстановления потенциала семей мобилизованных граждан и переселенцев»

АНО «Атом-Спорт»

Национальный проект «Спорт России»

  • Атомиада работников атомной промышленности и студентов опорных ВУЗов Госкорпорации «Росатом»

АНО Центр «Арктические инициативы»

Национальный проект «Туризм и гостеприимство»

  • Культурно-просветительский проект Дети Арктики и маркетплейс арктических туров BestArctic

БФ «Страна для детей»

Национальный проект «Семья»

  • Адресная медицинская, реабилитационная и санаторно-курортная помощь

АНО «Пешком по Кавказу»

Национальный проект «Туризм и гостеприимство»

  • «Кавказская тропа». Проект развития туристического пешего маршрута

МОО «Старшие Братья Старшие Сестры»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Волонтерская программа «Наставники детям»

Фонд «Успех»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Мастерская ресайклинга

БФ «ДоброДомик»

Национальный проект «Семья»

  • Кафе для пожилых людей #ДоброДомик

БФ «Татнефть»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • «Благоустройство родников». Проект по возрождению природных водных источников в Республике Татарстан

Национальный проект «Семья»

  • Капитальный ремонт краеведческого музея

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

  • Строительство и ремонт водоводов, обеспечение питьевой водой

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

  • Озеленение территорий и создание общественных пространств

АНО «Движение за экологию ДОМ»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • «Пластик в дело»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Просветительский центр «Белый мишка»

АНО «Центр развития картинга»

Национальный проект «Спорт России»

  • «Картинг без границ». Спортивный проект для людей с поражением опорно-двигательного аппарата и ветеранов СВО

АНО «Экспертный центр ПОРА»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Онлайн-платформа «Арктический волонтер»

БФ «Ветер добрых перемен»

Национальный проект «Спорт России»

  • Всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей»

БФ «Национальные ресурсы»

Национальный проект «Семья»

  • «Живи и помни». Акция памяти и поддержки для ветеранов ВОВ

Фонд «Институт экономики города» (ИЭГ)

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

  • Управление многоквартирным домом: стандарт для взаимодействия собственников жилья с управляющей организацией

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

  • Комплексное развитие территорий жилой застройки: содействие гражданам в принятии решений

АНО Волонтерский центр РМК «Сила Урала»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Благотворительный проект «Помощь уже здесь»

ТРОО «Близко к сердцу»

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»

  • Квалифицированная врачебная поддержка для жителей отдаленных территорий «Доступная медицинская помощь»

АНО ЛОР «Азбука Движения»

Национальный проект «Семья»

  • Цикл аудиосказок «Мамин голос»

МОО «Молодежная палата»

Национальный проект «Туризм и гостеприимство»

  • Медиапроект «Места силы России»

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых»

Национальный проект «Семья»

  • Открытый урок про Пушкинскую карту

Национальный проект «Семья»

  • Онлайн-марафон про Пушкинскую карту

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»

АНО «Коллаж»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Фестиваль современного искусства «СКАЗ Дикий»

АНО «Спортивная ассоциация Сап Восток»

Национальный проект «Спорт России»

  • «ГРАВИТАЦИЯ»: комплексная программа реабилитации ветеранов СВО, получивших тяжелые ранения (ампутация), через технологии VR

БФ «Вместе По Зову Сердца»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «Ты не один». Помощь семьям в трудной жизненной ситуации

БФ «Лавка радостей»

Национальный проект «Семья»

  • Благотворительный проект «Пункт выдачи»

БФ «Вера и надежда»

Национальный проект «Семья»

  • Программа социальной адаптации и духовно-нравственного воспитания «Добрый круг»

РОО «ФРХ»

Национальный проект «Спорт России»

  • Детский турнир по хоккею на роликовых коньках Moscow Open Cup Junior

БФ «Дорога к дому»

Национальный проект «Семья»

  • Комплексная служба поддержки ребенка в семье

АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта»

Национальный проект «Спорт России»

  • Спортивный проект «Инклюзивная атлетика»

Форум доноров

Национальный проект «Спорт России»

  • Адаптивные спортивные занятия для слепоглухих людей

АНО «ЦОКСИ»

Национальный проект «Семья»

  • «Чукотка и Таймыр: два берега — одна Арктика»

БФ «Путь к Мечте»

Национальный проект «Спорт России»

  • Первое инклюзивное двоеборье (всероссийские соревнования по горным лыжам и роликам)

Национальный проект «Спорт России»

  • Масштабирование Центра спортивно-адаптивной подготовки

РОО «ФСНО»

Национальный проект «Спорт России»

  • Адаптивное скалолазание — новое системное решение в адаптивной физической культуре и абилитации для людей с ОВЗ

АНО ДФК «Алеут»

Национальный проект «Спорт России»

  • Программа развития детских футбольных команд в сельской местности «Футбол в селах»

АНО Клуб «Гэсэр»

Национальный проект «Спорт России»

  • Развитие конной стрельбы из лука среди детей в Республике Калмыкия

АНО «ДСШ БФ»

Национальный проект «Спорт России»

  • «Доступный футбол». Бесплатные спортивные занятия для детей из многодетных семей

ОПОРА РОССИИ

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Экологический проект «Разделяй и перерабатывай отходы!»

МОО ФФГЕ

Национальный проект «Спорт России»

  • Ежегодный турнир по футболу памяти Владимира Самойлова среди женских любительских команд

АНО ЦСАРГ «Новые возможности»

Национальный проект «Спорт России»

  • Спортивный проект «Открытые ворота»

АНО ПО «КЭСИ»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Образовательная волонтерская программа «Поколение Победителей»

АНО ДПО «Обучающий центр ОРБИТА»

Национальный проект «Туризм и гостеприимство»

  • «История родного места». Проект по сохранению культурного наследия Алупки, Ялты и Южного берега Крыма

Фонд «Будущее время»

Национальный проект «Семья»

  • Фестиваль музыки и науки «Выше звука»

МОО «Федерация кикбоксинга города Ноябрьск»

Национальный проект «Спорт России»

  • Спортивный проект «Территория смелых»

АНО ЦОПСМ «Волгамэн»

Национальный проект «Спорт России»

  • Серия стартов «VOLGAMAN — 10 лет в движении»

АНО «Одуванчики»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «Удержись!». Инициатива по оказанию помощи людям с ОВЗ

АНО «КПЦ «Русская Сказка»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Серия культурных мероприятий «Слово о земляке»

АНО «Концепт»

Национальный проект «Семья»

  • Мастерская семейного счастья «Начало»

РОО КО «Центр пляжных видов спорта»

Национальный проект «Спорт России»

  • Спортивный проект популяризации пляжных видов спорта «Балтийский ветер перемен»

АНО ДПО ИЦ «Рост»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • «Практическая экология для дошкольников и младших школьников Южного Урала»

Фонд «Зеленый стандарт»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • «Сохранение уникальной экосистемы реликтового леса Караканского бора»

Фонд «Редкие дети»

Национальный проект «Семья»

  • Проект правовой поддержки семей с редкими генетическими заболеваниями «Защита редких»

ЧУ ДПО «ЭКЦ»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Экологическая инициатива «ЭКОпрактика: от слов к делу!»

НО ХКО «Арамильская слобода»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Волонтерский проект «СВОи семьи Урала»

Ассоциация «ВСК Орбита»

Национальный проект «Спорт России»

  • Парусная регата «Орбита - Приз Героев Космоса»

Ассоциация «НСЛСБ»

Национальный проект «Спорт России»

  • Фестиваль боевых искусств «ZА СПОРТ»

ОООР «АРВТ России»

Национальный проект «Кадры»

  • «Вектор карьеры». Система профориентации и подготовки специалистов для метрополитенов

ОРОО СПК «Витязь»

Национальный проект «Спорт России»

  • Спортивный ЭКО-ПАРК «Новый Легост»

АНО «Вершина»

Национальный проект «Спорт России»

  • Адаптивный хоккей в Тамбовской области

АНО Центр развития и поддержки семьи «Росток»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • «Добрые руки». Акции по сбору вещей и передачи нуждающимся

Благотворительный фонд Екатерины Иноземцевой

Национальный проект «Семья»

  • Программа комплексной социальной реабилитации (абилитации) детей с ОВЗ и их семей

АНО «ЭкоКолыма»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • «Экоколыма». Проект развития инфраструктуры раздельного сбора отходов

ЧУ ДПО «Орловский учебный комбинат»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • «Сельский электрик: из школы в профессию». Программа профориентации

БФ «Мечта»

Национальный проект «Кадры»

  • Всероссийский чемпионат профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок России»

ММОД «Тургеневский очаг»

Национальный проект «Семья»

  • «Студия в ритме танца». Спортивный проект для женщин серебряного возраста

БФ «Нить добра»

Национальный проект «Семья»

  • Инклюзивный центр «Просто космос»

Академия «Каспий»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Проект «Педагогическое наследие Дагестана»

Ассоциация кулинаров Рязанского края (АКРК)

Национальный проект «Туризм и гостеприимство»

  • Фестиваль «Кухня Рязанского Края»

БФ «Точно ДОБРО»

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

  • Первая в ЮФО спортивная инклюзивная площадка для взрослых и детей

НОЧУ ОДПО «Кадры цифровой экономики»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Цифровой строительный класс для школьников

БФ «Новый учитель»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Программа «Выбираю учить»

БФ «Больше Чем Можешь»

Национальный проект «Спорт России»

  • Парный инклюзивный забег «БольшеЧемМожешь»

БФ «Дари еду»

Национальный проект «Семья»

  • «Встречи за обедом — благотворительные столовые»

ВРОО «32/12»

Национальный проект «Спорт России»

  • Ежегодный семейный фестиваль по стрельбе «Новогодняя сказка»

АНО «Движение»

Национальный проект «Спорт России»

  • Всероссийский фестиваль «Равенство разных»

БФ «Зеленый Город» (Urban Green)

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

  • Водно-ландшафтный парк «Атмосфера»

ОРООИ «Планета друзей»

Национальный проект «Семья»

  • Региональный ресурсный центр (РРЦ)

АНО Центр социального обслуживания «Содействие»

Национальный проект «Семья»

  • Программа поддержки семей «Сиделка онлайн»

АНО ДПО «ЦПК «Становление»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Профориентационная программа «Продолжаем дело Отцов»

АНО «АСИ»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • «Лигнинград»: благоустройство из вторичных ресурсов БЦБК

ИООО «РССЖ»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Проект сохранения исторической памяти «Семейная традиция родину защищать»

АНО ЕСТ РМЭ «Йошкин Пес»

Национальный проект «Спорт России»

  • Доступный ездовой спортивный туризм «Два сезона»

ИОООИД «Надежда»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Экологическая инициатива «Сделаем мир чище и уютнее»

АНО «Интернет без угроз»

Национальный проект «Экономика данных»

  • Образовательный интенсив «Интернет без угроз»

АНО «РусЭко»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Эколого-просветительский центр «Сборка»

РОФ Р. Баталовой «Молодость Нации» РБ

Национальный проект «Спорт России»

  • «Спорт доступен каждому». Оснащение школ инвентарем, проведение мастер-классов с известными спортсменами и организация массовых фестивалей

АНО «ТИЦ Хабаровского края»

Национальный проект «Туризм и гостеприимство»

  • Неделя инклюзивного туризма

РОО «Дети Дождя»

Национальный проект «Кадры»

  • Сопровождаемое проживание с внедрением технологии сопровождаемого трудоустройства «Нет границ»

РОО РА «Вместе»

Национальный проект «Спорт России»

  • «Покорители вершин». Развитие адаптивного скалолазания в республике Алтай

СРОО «Доброволец»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Фестиваль гик-культуры «ГикКон»

РООИ «Радость»

Национальный проект «Кадры»

  • «Помощь в преодолении кадрового дефицита: технология инклюзивного трудоустройства»

АНО «Университет 2035»

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»

  • Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2024»

АНО «Центр ОСМ»

Национальный проект «Спорт России»

  • «ZAVODD FEST — трансформация в движении»

АНО ЦИ «Добрый дом»

Национальный проект «Семья»

  • «34 повода для счастья»

АНО «Влюбляем в Спорт» (Серия стартов GO RUN)

Национальный проект «Спорт России»

  • XVIII Всероссийский легкоатлетический марафон «Челябинский марафон»

СОО «Российский Союз Молодежи»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Инклюзивная творческая мастерская «Все просто»

Фонд «ВторРесурс»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Фестиваль «День детского экологического кино России»

Фонд «Новое поколение»

Национальный проект «Молодежь и дети»

  • Профориентационный проект «Вселенная возможностей»

КРОО СПК «Конубри»

Национальный проект «Спорт России»

  • «Конубри — Семейный старт». Серия гонок с препятствиями для семей с детьми

Фонд предпринимательства

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»

  • Школа социальных инициатив

АНО «Креативный Вектор»

Национальный проект «Экономика данных»

  • «Умный стикер». NFC- или QR-метка для людей с нарушением зрения

РОФСО «Федерация флаинг диска Калининградской области»

Национальный проект «Спорт России»

  • Спортивный проект «ДИСК-ГОЛЬФ в парке»

АНО «АМУ»

Национальный проект «Семья»

  • Международный книжный фестиваль «Красная строка»

РФС Российский футбольный союз

Национальный проект «Спорт России»

  • Поддержка Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»

РО ОГО «Ассамблея народов России ДНР»

Национальный проект «Семья»

  • «7-Я» – многонациональный семейный праздник!

АНО ЦР ЗОЖ «УРАЛ»

Национальный проект «Спорт России»

  • «Сила в движении: спорт и поддержка для ветеранов СВО»

АНО «Человек напротив»

Национальный проект «Семья»

  • Мобильная бригада социально-психологической помощи тяжелобольным людям и их семьям

АНО «Центр интеллектуального диалога»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Экологическая инициатива «Город. Люди. Ценности. Экостарт»

БФ «Зеленая лента»

Национальный проект «Семья»

  • Благотворительный фестиваль «ТеплоФест»

БФ «Ива»

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

  • Проект благоустройства и озеленения городских пространств «Цветущий город»

РСОО ХМАО-ЮГРЫ «Федерация хоккея»

Национальный проект «Спорт России»

  • Инклюзивный хоккей (на коньках) для детей с ментальными нарушениями

РК «Детские Деревни – SOS»

Национальный проект «Семья»

  • Детско-родительский тренинг «Пойми меня правильно»

ТОРССОП «Академия здоровья»

Национальный проект «Семья»

  • Спортивный проект для людей пожилого возраста «ФизКультура24»

ЧУ «Центр социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК»

Национальный проект «Кадры»

  • «Работа каждому. Опыт простыми словами». Проект помощи в трудоустройстве

АНО «Институт развития местных сообществ»

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

  • Национальный студенческий конкурс «Благоустрой»

АРКС Ассоциация развития корпоративного спорта

Национальный проект «Спорт России»

  • Поддержка Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

НОБФ «МАНТЕРА»

Национальный проект «Спорт России»

  • Поддержка Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

ООО «Федерация спортивного туризма России»

Национальный проект «Спорт России»

  • Поддержка Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

АНО ДПО «РМОУ» Российский международный Олимпийский Университетт

Национальный проект «Спорт России»

  • Поддержка Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

АНО по развитию добровольчества (волонтерства) и социальных инициатив Росатом «Энергия развития»

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

  • Национальный студенческий конкурс «Благоустрой»

Движение «Экосистема»

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»

Лига переработчиков макулатуры

Национальный проект «Экологическое благополучие»

  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл 2025»

