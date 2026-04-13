В Оренбурге в суд направили дело о даче взятки предпринимателем

В суд направлено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который обвиняется по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с 2020 года по 2021 год оренбургский коммерсант через посредника дал взятку сотруднику одного из подразделений электросетевой компании, распределяющей электроэнергию в Оренбурге и Оренбургском районе. Взятка давалась в виде денег в размере 66 тыс. руб. Предназначалась она «за умышленное занижение объемов потребленной предпринимателем электроэнергии и неосуществление технического контроля».

На имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 2 млн руб. Уголовное дело по обвинению сотрудника электросетевой компании в получении взяток от физических и юридических лиц находится на рассмотрении в суде.

Руфия Кутляева