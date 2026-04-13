Начальником армии Австралии впервые станет женщина

С июля 2026 года должность начальника армии Австралии займет 56-летняя Сьюзан Койл. Как сообщает австралийское издание The Conversation, генерал-лейтенант Койл станет первой в истории женщиной на этом посту.

Сьюзан Койл

Фото: Пресс-служба администрации правительства Австралии Сьюзан Койл

Начальник армии — это высшая руководящая офицерская должность в сухопутных войсках Австралии. Объявляя о назначении Сьюзан Койл, министр обороны Ричард Марлз назвал решение «поистине историческим».

Сьюзан Койл стала резервисткой австралийской армии в 1987 году в возрасте 17 лет. Окончила Австралийскую академию сил обороны и Королевский военный колледж, позже с отличием окончила Военный колледж армии США. Участвовала в операциях в Восточном Тиморе, на Соломоновых Островах, в Афганистане. Командовала, кроме прочего, объединенной оперативной группой 633 на Ближнем Востоке. С 2024 года возглавляет группу объединенных возможностей, назначена главой командования объединенных возможностей, которое отвечает за действия в космосе, киберпространстве и общую логистику вооруженных сил. Является кавалером ордена Австралии, имеет военные награды Австралии и США.

Алена Миклашевская