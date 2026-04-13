Ярославский аэропорт вернулся к штатной работе после ограничений

В ярославском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем Telegram-канале 13 апреля в 13:33.

О введении ограничений стало известно 13 апреля в 7:02. Аэропорт останавливал работу для обеспечения безопасности полетов. Утренних рейсов запланировано не было, ближайший — в 21:55: в это время должен прилететь самолет из Казани, а затем отправиться обратно.

Режим беспилотной или ракетной опасности в Ярославской области 13 апреля не объявлялся. При этом беспилотная опасность объявлялась в соседнем регионе — в Костромской области. Там режим действовал с 8:40 до 13:33.

Алла Чижова