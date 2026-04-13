В Самарской области 170 жилых домов и школа остались без электричества
В поселке Журавли сельского поселения Воскресенка Самарской области более суток отсутствует электроэнергия. Аварийное отключение энергоснабжения произошло 12 апреля 2026 года. Без света остаются 170 частных жилых домов и местная школа. Об этом сообщает прокуратура.
Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ
На место происшествия выезжал заместитель прокурора Волжского района Дмитрий Мукальянц.
Филиал ПАО «Россети Волга» — «Самарские распределительные сети» проводит аварийно-восстановительные работы. Для временного обеспечения потребителей энергетики подключают дизель-генераторы к трансформаторной подстанции. Сроки восстановления электроснабжения не называются. Прокуратура держит ситуацию на контроле.