В Самарской области 170 жилых домов и школа остались без электричества

В поселке Журавли сельского поселения Воскресенка Самарской области более суток отсутствует электроэнергия. Аварийное отключение энергоснабжения произошло 12 апреля 2026 года. Без света остаются 170 частных жилых домов и местная школа. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

На место происшествия выезжал заместитель прокурора Волжского района Дмитрий Мукальянц.

Филиал ПАО «Россети Волга» — «Самарские распределительные сети» проводит аварийно-восстановительные работы. Для временного обеспечения потребителей энергетики подключают дизель-генераторы к трансформаторной подстанции. Сроки восстановления электроснабжения не называются. Прокуратура держит ситуацию на контроле.

Георгий Портнов