Двое взрослых погибли на пожаре под Волгоградом, дети госпитализированы

В хуторе Озерки Иловлинского района следователи проводят проверку по факту гибели двух человек на пожаре. Тела супругов были обнаружены после ликвидации возгорания в частном доме, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

По предварительным данным, пожар начался около пяти утра. В доме находились родители, две их несовершеннолетние дочери, а также друг девочек с его младшей сестрой. Детям удалось самостоятельно выбраться из здания, почувствовав запах дыма. Все четверо госпитализированы с признаками отравления угарным газом: двое детей находятся в токсикологии, еще двое — в реанимации. Взрослые спастись не смогли.

В прокуратуре уточнили, что наиболее вероятная причина трагедии — аварийный режим работы электроприбора. Очаг возгорания находился в комнате, где он был подключен.

Нина Шевченко