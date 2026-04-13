СвЖД выплатила 3,5 млрд рублей налогов в первом квартале

В первом квартале 2026 года Свердловская железная дорога (СвЖД) перечислила в бюджеты различных уровней 3,5 млрд руб. налогов, что на 100 млн руб. больше показателя аналогичного периода 2025 года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Из общей суммы в региональные бюджеты поступило 1,5 млрд руб. в казну Свердловской области, 700 млн руб. в Пермский край, по 600 млн руб. в Тюменскую область и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра), а также 100 млн руб. в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО).

Указанные финансовые показатели не включают выплаты в государственные социальные фонды.

СвЖД обслуживает территорию площадью 1,8 млн кв. км, что составляет 10% площади страны, и обеспечивает транспортную связь для более 10,5 млн человек (7% населения России). Она является ключевым элементом транспортной инфраструктуры для Пермского края, Свердловской, Тюменской областей, Югры и Ямала.

