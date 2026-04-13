Два памятника архитектуры в Саратове выставлены на торги за 11,1 млн и 17,7 млн

Комитет по управлению имуществом Саратова выставил на торги два объекта культурного наследия. Аукционы размещены на сайте мэрии.

КУИ продает «Жилой дом» на ул. Кутякова, 120. Это двухэтажное нежилое здание площадью 295,3 кв. м на земельном участке в 672 кв. м. Начальная цена памятника архитектуры — 11,1 млн руб., шаг аукциона — 556 тыс. руб.

Второй лот — памятник «Гостиный двор» на ул. Кутякова, 12, бывшая усадьба купца Василия Баринова. Двухэтажное здание продается вместе с участком площадью 2,2 тыс. кв. м. Стартовая цена — 17,68 млн руб., шаг — 884 тыс.

Заявки на участие в торгах принимаются до 7 мая. Аукционы назначен на 12 мая.

В апреле прошлого года памятник на Кутякова, 12 горел. Из-за пожара там частично обрушились конструкции. До этого, в ноябре 2024 года, агентство реновации культурного наследия «Интеллект» презентовало концепцию реставрации здания с перепрофилированием (подразумевалось вовлечение двора и флигеля). Региональный минстрой сообщал о наличии заинтересованных инвесторов и возможности реализации объекта за рубль.

Нина Шевченко