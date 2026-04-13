В Перми с 15 апреля вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

Стоимость проезда в общественном транспорте Перми вырастет с 40 до 43 руб. с 15 апреля, напоминает администрация города. «Ежегодное изменение тарифа связано с регулярным изменением цен на топливо, комплектующие, подвижной состав, а также с необходимостью индексации зарплат водителям и обслуживающему персоналу. Все это позволяет поддерживать и развивать работу общественного транспорта. Кроме того, ежегодная индексация тарифа позволяет не допускать его существенного роста в будущем»,— пояснили в департаменте транспорта мэрии Перми.

Также будут проиндексированы и цены на проездные. В ведомстве уточнили, что до 15 апреля пассажиры могут приобрести все виды проездных по старой цене и пользоваться ими до окончания срока действия тарифа.

Напомним, постановление о повышении тарифа на проезд в пермском транспорте подписал глава Перми Эдуард Соснин в ноябре прошлого года. Последний раз тариф на проезд повышался в апреле прошлого года. Тогда стоимость поездки выросла с 37 до 40 руб.

