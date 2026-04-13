Тело младенца обнаружили в одном из парков Тюмени

Младенца нашли мертвым в одном из парков Тюмени, сообщила уполномоченная по правам ребенка в регионе Оксана Савинова. По ее словам, вопросом уже занялись сотрудники Следственного комитета.

«Нашли младенца мертвого. Но пока непонятно — родился ли он мертвым или другие варианты»,— рассказала госпожа Савинова в комментарии ТАСС.

Как сообщили Ura.ru в региональном СКР, по факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК (убийство матерью новорожденного ребенка).