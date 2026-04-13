В Оренбуржье за три месяца телефонные мошенники причинили ущерб 881 человеку на 40,6 млн рублей

С января по март на территории Оренбургской области от действий телефонных мошенников пострадал 881 человек: 530 женщин и 351 мужчина. Общий ущерб составил 40,595 млн руб. Об этом сообщает полиция региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ведомстве обращают внимание, что одной из распространенных мошеннических схем является фишинг. Злоумышленники маскируются под надежные источники (банки, сервисы, госорганы) и вынуждают вас раскрыть конфиденциальную информацию.

Руфия Кутляева