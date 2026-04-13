Зарубежные СМИ: Возобновят ли США удары по Ирану после провала переговоров?

Ни один порт в Персидском заливе не будет в безопасности — так Тегеран ответил на угрозы Вашингтона. Ранее Пентагон объявил о введении морской блокады Ирана с 18:00 по московскому времени. Решение было принято после провала переговоров в Исламабаде. Дональд Трамп объявил, что ВМС США будут блокировать танкеры, следующие в иранские порты или из них. В КСИР уже предупредили, что любая попытка кораблей приблизиться к проливу будет считаться нарушением перемирия. И Тегеран на это «жестоко ответит». Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Как сообщает The Washington Post, в Белом доме сейчас рассматривают три базовых сценария дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке. Первый предполагает смену власти в Тегеране и фактическое свержение действующего правительства. При этом, как отмечает издание, в администрации считают такой вариант даже более вероятным в случае прекращения ударов, чем при их возобновлении. Второй сценарий подразумевает приход к власти нового верховного лидера. Например, издание называет имя cпикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа. Третий вариант The Washington Post считает наиболее опасным. Он связан с действиями Корпуса стражей исламской революции. Речь идет о попытке силового прорыва блокады Ормузского пролива или новых ударах по американским и союзным объектам, чтобы заставить США пойти на уступки.

Возможность дальнейшей военной эскалации подтверждают и источники The Wall Street Journal. По данным газеты, Дональд Трамп рассматривает возобновление ограниченных ударов по Ирану в дополнение к блокаде пролива. При этом в Белом доме обсуждался и вариант c полномасштабными бомбардировками. Однако он считается менее вероятным из-за риска дестабилизации всего региона и нежелания президента США втягиваться в затяжной конфликт. WSJ также пишет, что в качестве промежуточной меры Вашингтон может сделать ставку на временную блокаду с передачей союзникам функции сопровождения торговых судов. Между тем в последние недели Тегеран пропускал часть танкеров через Ормуз за отдельную плату — около $1 млн за проход, сообщал WSJ.

А по данным Financial Times, дополнительно взимался $1 в криптовалюте за каждый баррель перевозимой нефти. На эти условия согласились порядка 250 танкеров. Впрочем, в случае провала мирного процесса и возобновления боевых действий, цены на нефть могут резко вырасти, предупреждают аналитики в беседе с Financial Times. По их оценкам, на фоне реальной блокады Ормузского пролива США с рынка может выпасть свыше полутора миллиона баррелей в сутки, а котировки Brent моментально взлетят выше $110.