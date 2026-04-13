В Самарской области без электричества остаются 170 жилых домов и школа

С воскресенья, 12 апреля, до настоящего времени в поселке Журавли в Волжском районе электричество отсутствует в 170 жилых домах и школе. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Как уточняют в надзорном ведомстве, произошло аварийное отключение электроснабжения. Филиал ПАО «Россети Волга» — «Самарские распределительные сети» проводит аварийно-восстановительные работы с подключением дизель-генераторов для обеспечения электроэнергией жителей населенного пункта.

Руфия Кутляева