И. о. художественного руководителя Театра-Театра вместо Бориса Мильграма назначен Егор Мухин

Краевой минкульт расторг контракт с художественным руководителем Театра-Театра Борисом Мильграмом, сообщает ИА «Текст». Исполняющим обязанности художественного руководителя театра назначен исполнительный директор Егор Мухин.

Фото: Андрей Чунтомов

Напомним, 28 ноября 2025 года Ленинский суд Перми удовлетворил иск прокуратуры и обязал краевое министерство культуры уволить худрука Театра-Театра Бориса Мильграма за ранее допущенное коррупционное нарушение. Формулировка увольнения — «в связи с утратой доверия».

По мнению надзорного органа, при заключении контрактов на постановку спектаклей с режиссером Александром Пронькиным в 2022–2023 годах господин Мильграм допустил конфликт интересов. Режиссер является супругом его дочери Эвы Мильграм. С апреля 2022-го по март 2023 года с режиссером заключили 12 договоров на общую сумму 2,2 млн руб. Ответчики заявляли, что в 2023 году прокуратуру Ленинского района Перми устроили меры реагирования министерства в виде вынесения замечания худруку. В апреле краевой суд поддержал решение об увольнении худрука Пермского академического Театра-Театра