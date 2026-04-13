В Ярославской области задержали организатора канала незаконной миграции

В Ярославской области сотрудники УФСБ совместно с УМВД задержали организатора канала незаконной миграции и двух его сообщников. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ.

Фото: Скриншот видео УФСБ по Ярославской области

По версии следствия, подозреваемые организовали незаконное пребывание иностранцев на территории России путем регистрации фиктивных браков для дальнейшего оформления разрешения на временное проживание без учета квоты. В сообщении ведомства указывается, что преступная группа была межрегиональной.

Следственный отдел ярославского УФСБ возбудил уголовное дело по статье об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Подозреваемые отправлены под арест.

Алла Чижова