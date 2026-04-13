КамГЭС начала сброс воды

Федеральное агентство водных ресурсов установило для Камской ГЭС новый режим работы, он будет действовать с 9 апреля 2026 года и до особого указания. Камский гидроузел будет работать со средними за период сбросными расходами 3000–3700 куб. м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГЭС.

По состоянию на утро 8 апреля уровень воды в водохранилище Камской ГЭС достиг отметки 102,5 м. Отметка полного наполнения водохранилища составляет 108,5 м. По данным на утро 8 апреля 2026 года, приток к створу ГЭС составил 6620 куб. м/с. Весь расход осуществляется через гидроагрегаты. Гидроэлектростанция работает в базовом режиме, то есть с максимально возможной мощностью, с полной нагрузкой на все 23 гидроагрегата.

Весеннее половодье началось в Прикамье 1 апреля. В этот день приток воды в Камское водохранилище превысил 1 тыс. куб. м воды в секунду.

В конце марта краевой минтербез сообщил, что в ходе предстоящего паводка в Пермском крае под возможное затопление могут попасть 11 муниципалитетов: Кудымкарский, Карагайский, Кунгурский, Краснокамский, Нытвенский, Чусовской, Пермский, Александровский, Гайнский, Чердынский, Губахинский округа.

По данным Пермского ЦГМС и справкам Росгидромета, условия этой зимы создают предпосылки для прохождения половодья выше среднемноголетних значений. Основные факторами выступают запасы воды в снежном покрове в бассейне Камы. Они превышают норму на 15–25%, местами в центральных и южных районах — на 45%. Высота снега — на 20–30 см больше обычных показателей.