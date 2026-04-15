Стратегическое партнерство в эпоху ИТ

Российские компании все чаще создают совместные проекты вместе с вузами и колледжами, стремясь как можно раньше адаптировать учащихся к реальным задачам, с которыми они встретятся, выйдя на рынок труда. Замдекана факультета компьютерных наук Высшей школы экономики Илья Самоненко объясняет, почему на нынешнем этапе это сотрудничество уже можно назвать построением экосистемы и по каким принципам она может успешно функционировать.

Сегодня я все чаще убеждаюсь: высшее образование и индустрия находятся не просто во взаимосвязи — они образуют единую экосистему. Особенно это заметно в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта, где скорость изменений такова, что ни университет, ни бизнес не могут эффективно развиваться изолированно.

Индустрия нуждается в подготовленных кадрах, способных сразу включаться в рабочие процессы. Университет, в свою очередь, должен понимать реальные запросы рынка. Именно поэтому устойчивое партнерство между этими сторонами становится не опцией, а необходимостью.

С моей точки зрения, индустрия должна активно инвестировать в образование — как финансово, так и через передачу экспертного опыта. Это не благотворительность, а стратегическое вложение в собственное будущее. Университеты в ответ обеспечивают подготовку специалистов, которые способны без длительной адаптации работать в компаниях.

Особую роль здесь играют флагманские факультеты, готовящие специалистов в области компьютерных наук и искусственного интеллекта. Такие подразделения обязаны выстраивать системные партнерские отношения с индустрией, в первую очередь с крупными технологическими компаниями.

Например, среди ключевых партнеров факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ — «Яндекс», «Сбер», 1С, Т-Банк, Альфа-банк, МТС, ГК «Самолет», «Авито», «Генотек». Подобные партнерства позволяют выстраивать образование, максимально приближенное к реальным задачам бизнеса.

Главная проблема подготовки ИТ-кадров, с которой я сталкиваюсь на практике,— это разрыв в темпах развития. Индустрия развивается существенно быстрее, чем обновляются образовательные программы и происходит переподготовка преподавателей.

Дополнительный фактор — конкуренция за кадры. Работа в университете часто уступает по привлекательности работе в индустрии. Это затрудняет приток молодых преподавателей из числа талантливых выпускников. В результате возникает замкнутый круг: индустрия требует современных знаний, но университету все сложнее удерживать специалистов, способных эти знания передавать.

Что может сделать индустрия?

На мой взгляд, компании могут существенно усилить эффект взаимодействия с университетами, если будут действовать системно.

Во-первых, важно выделить отдельные команды или хотя бы ответственных сотрудников, которые занимаются взаимодействием с вузами. Без институционализации этот процесс быстро теряет устойчивость.

Во-вторых, необходимо поощрять преподавательскую деятельность сотрудников. Если специалист может тратить часть рабочего времени — даже одну-две пары в неделю — на преподавание, это создает прямой канал передачи актуальных знаний студентам.

В-третьих, эффективной практикой является софинансирование образовательных программ: стипендии для лучших студентов, гранты, поддержка лабораторий. Это повышает мотивацию и качество подготовки.

Отдельно отмечу важность стажировок, ориентированных именно на студентов профильных программ. Это позволяет выстраивать долгосрочную воронку найма.

Компании также могут участвовать в отборе студентов, особенно на магистерские программы, предоставлять вычислительные мощности и иные ресурсы для учебных проектов, а также входить в состав аттестационных комиссий. Последнее, помимо оценки качества подготовки, дает возможность раннего выявления сильных кандидатов.

Однако ответственность лежит не только на бизнесе. Университеты также должны меняться.

Прежде всего признать, что образовательная программа может и должна корректироваться с учетом рекомендаций индустрии. Это не угроза академической свободе, а способ сохранить актуальность.

Важно создавать условия для участия практиков в преподавании. Это включает гибкое расписание, упрощенные процедуры оформления (например, договоры гражданско-правового характера без обязательного зачисления в штат).

Также необходимо правильно расставлять приоритеты: в ряде дисциплин логично замещать штатных преподавателей специалистами из индустрии, особенно если речь идет о прикладных курсах.

Отдельное направление — развитие проектной работы. Я считаю это одним из самых эффективных форматов взаимодействия. У компаний часто есть задачи, до которых не доходят руки. Такие задачи можно передавать студентам в формате проектов.

Да, есть риск, что студенты не справятся. Но есть и значительная вероятность успеха. И если проект доведен до внедрения в компании, именно это должно становиться ключевым критерием его оценки университетом.

Наиболее эффективной формой сотрудничества являются совместные образовательные программы. В этом случае представители индустрии участвуют в разработке учебных планов, предлагают дисциплины и преподавателей со своей стороны.

Такие программы позволяют синхронизировать ожидания и результаты: университет сохраняет академическую основу, а бизнес — прикладную релевантность.

При этом я убежден, что фундаментальная составляющая ИТ-образования должна оставаться неизменной. Математические дисциплины — основа подготовки — не могут быть сокращены в угоду текущим трендам. Именно фундамент позволяет выпускникам адаптироваться к будущим изменениям, которые неизбежны.

Искусственный интеллект в образовании: новая норма или новая угроза?

Интеграция искусственного интеллекта в образование сегодня становится базовым требованием: для ИТ-специалиста это необходимая компетенция, поэтому задача университета — не ограничивать, а учить осознанному использованию ИИ. При очевидных преимуществах (персонализация, ускорение обучения) и широком распространении среди студентов, усиливаются и риски: снижается глубина понимания, формируется зависимость от готовых решений и ослабевает критическое мышление.

Запрет здесь невозможен — вопрос в правильной интеграции. Прежде всего нужно менять задания: делать их комплексными и ориентированными на процесс решения, а не только на результат. Одновременно требуется пересмотр оценки — вместо тестов важнее защиты, проекты и код-ревью, где видно реальное понимание. Наконец, работе с ИИ нужно обучать напрямую: от формулирования запросов до критической проверки результатов.

Здесь особую роль могут сыграть ИТ-компании. Во-первых, они могут задавать реальные кейсы, в которых использование ИИ является частью рабочего процесса. Во-вторых, участвовать в разработке стандартов: где допустимо применение ИИ, а где требуется самостоятельная работа. В-третьих, включаться в оценку результатов — именно индустрия лучше всего понимает, какие навыки действительно востребованы.

Подводя итог, отмечу: эффективное взаимодействие университетов и индустрии — это не разовая инициатива, а долгосрочная стратегия. Оно требует вложений, организационных усилий и, главное, готовности к изменениям с обеих сторон.

Но именно такое партнерство позволяет готовить специалистов, которые не просто соответствуют текущим требованиям рынка, а способны формировать его будущее.