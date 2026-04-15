Лидерство в новом свете

Долгое время лидерство описывали как качества отдельного человека: воля, харизма, способность вести за собой, принимать решения, вдохновлять и удерживать направление. Этот способ описания до сих пор жив, но все хуже объясняет то, что происходит внутри современных организаций. Он почти никак не объясняет то, почему формально сильные руководители нередко создают слабые системы, а менее заметные, но более точные управленцы, наоборот, собирают вокруг себя дееспособную среду, в которой люди способны думать, спорить, сообщать о проблемах и доводить решения до результата.

Эволюция лидерства

В современном мире лидерство оценивают не с точки зрения человека, а как качество среды, в которой работают другие люди. Иначе говоря, ключевой вопрос теперь не в том, какой лидер перед нами, а в том, что происходит с организацией в его присутствии. Становится ли в ней больше ясности или тумана. Ускоряется ли принятие решений или, наоборот, растет соответствующая настороженность. Доходит ли быстро неприятная информация до руководства и акционеров или растворяется по пути. Сохраняет ли средний слой управленцев способность действовать или переходит в режим самообороны. Такое изменение оптики оценки хорошо видно и в академической литературе, и в крупных прикладных исследованиях последних двух лет. В работе «The evolution of leadership: Past insights, present trends, and future directions» («Эволюция лидерства: прошлые выводы, текущие тенденции и будущие направления»), опубликованной в Journal of Business Research в январе 2025 года, отмечается, что исследования лидерства перегружены пересекающимися моделями, которые описывают одно и то же разными словами. От этого понять, что именно влияет на результат, стало еще сложнее. Поэтому современные исследования все больше рассматривают конкретные процессы, которые затрагивает лидерство: доверие и поведение людей, работу организации.

Современная организация живет в условиях, где ошибки быстрее становятся заметны, времени на их исправление меньше, а последствия расползаются по системе почти мгновенно. Там, где раньше плохое решение можно было скрыть за инерцией структуры, запасом денег или длинным циклом исполнения, теперь оно почти сразу превращается в поведенческую реакцию. Люди начинают страховаться. Средний уровень управления перестает брать на себя лишнюю инициативу. Совещаний становится больше, ясности — меньше. Отчетность заменяет содержание. Формально система продолжает двигаться, но фактически уже работает на снижение риска для участников, а не на результат для организации.

Сдвиг внимания с декларируемых качеств руководителя на то, как его действия переживаются и читаются людьми, хорошо виден в работе «Leader–follower value congruence: A systematic review and research agenda» («Совпадение ценностей руководителя и сотрудников: систематический обзор и исследовательская повестка»), опубликованной в The Leadership Quarterly в декабре 2025 года. В ее центре вопрос, совпадают ли ценности руководителей с тем, что видят и чувствуют сотрудники. Организация может жить сразу в двух мирах — официальных слов и повседневного опыта. Чем сильнее между ними разрыв, тем слабее лидерство, даже если сам руководитель уверен в своей последовательности.

Если раньше руководитель видел свою задачу в том, чтобы «донести видение», то теперь этого недостаточно. Видение, цели, ценности — все это остается значимым, но перестает быть самодостаточным. Современный руководитель должен не просто формулировать смысл, а следить за тем, как этот смысл распадается, искажается или подтверждается в реальной практике. Лидерство стало менее декларативным и более проверяемым. Его приходится читать по косвенным признакам: есть ли у людей право на возражение, совпадают ли обещания с действиями, сохраняется ли доверие после неприятных решений, существует ли в коллективе пространство для несогласия.

От высших к средним

Сегодня лидерство все чаще обсуждается не как способ вести людей вперед, а как способ не допустить превращения поведения сотрудников организации в систему защиты. Долгое время считалось, что плохое лидерство — это слабая мотивация, плохая коммуникация или неудачная стратегия. Выяснилось, что опаснее другое — когда люди внутри организации начинают принимать не лучшие, а наиболее безопасные лично для себя решения. Так компания перестает работать на развитие. Она начинает избегать ошибок, а не искать правильные решения.

Этот механизм разобран в статье «Coping with uncertainty: The role of leadership in reducing defensive decision-making» («Поведение в условиях неопределенности: роль лидерства в снижении защитных решений»), опубликованной в Journal of Business Research в 2025 году. Авторы показывают, что при низкой психологической безопасности люди чаще выбирают решения, которые защищают их самих, а не организацию. Если среда устроена так, что ошибка карается сильнее, чем вознаграждается удача, а неприятная правда опаснее молчания, то защитное поведение становится рациональным, а задача лидера меняется радикально. Он нужен уже не для того, чтобы бесконечно мотивировать, а для того, чтобы создавать условия, в которых люди не будут вынуждены постоянно страховаться. Современное лидерство — это работа по снижению системного страха.

У многих руководителей есть привычка считать, что проблема в недостаточной смелости или энергии сотрудников. Но современные исследования говорят об обратном: чаще всего проблема не в людях, а в архитектуре решений, которую создает руководство. Когда не ясно, кто в компании отвечает за риск, и цена ошибки непрозрачна, а сверху одновременно требуют инициативы и наказывают за отклонение от шаблона, организация почти неизбежно уходит в режим внутренней обороны. Внешне это выглядит как медлительность, политизация, бесконечные согласования и осторожная риторика. Это означает, что лидерство перестало быть источником уверенности.

Отдельный сюжет — средний уровень управления. Долгое время казалось, что все лидерство у генерального директора, совета, первого лица и нескольких ключевых фигур. Но решения реализуются на среднем уровне управления. В работе «How CEO narcissism and performance feedback shape middle managers’ strategic behavior» («Как нарциссизм генерального директора и обратная связь о результатах влияют на стратегическое поведение среднего звена»), опубликованной в Journal of Business Research в ноябре 2025 года, показано, что качества высшего руководителя могут ослаблять организационную идентификацию среднего звена и снижать его готовность к самостоятельным стратегическим действиям. А в статье «Middle Managers Feel the Least Psychological Safety at Work» («Менеджеры среднего звена испытывают наименьшую психологическую безопасность на работе»), опубликованной в Harvard Business Review в октябре 2025 года, подчеркивается, что этот слой управления сегодня часто оказывается самым уязвимым. Если средний уровень управления не чувствует опоры, он перестает быть передатчиком решений и превращается в фильтр, смягчитель, переводчик и иногда тормоз.

Поэтому одна из важнейших прикладных проблем современного лидерства не дефицит великих лидеров наверху, а деградация управления в середине организации. Это то, что хуже всего видно в официальных отчетах и лучше всего чувствуется в ежедневной работе. Стратегии существуют, но проваливаются на этапе их перевода в действие. Решения принимаются, но доходят вниз искаженными. Люди на местах видят проблемы, но не считают безопасным поднимать их выше.

Доверие и цена лидерства

Все строится на доверии. В старой управленческой риторике доверие часто выглядело как нечто приятное, но вторичное, из области культуры, командного духа и внутренних ценностей. Но сейчас все больше данных свидетельствует, что доверие — одно из основных рабочих условий системы. Без доверия люди меньше говорят, хуже экспериментируют, меньше готовы брать ответственность и быстрее переходят к политически безопасному поведению.

В исследовании PwC «Global Workforce Hopes and Fears Survey 2025» («Глобальное исследование ожиданий и опасений работников 2025»), опубликованном в ноябре 2025 года, говорится, что сотрудники, которые больше всего доверяют своим непосредственным руководителям, на 72% более мотивированы, чем сотрудники с самым низким уровнем доверия к руководителю. Там же указано, что сотрудники с наибольшим уровнем доверия к высшему руководству на 63% более мотивированы, чем те, кто доверяет ему меньше всего. Только 56% работников считают, что в их организации безопасно пробовать новые подходы, и лишь 54% говорят, что в их команде ошибки рассматриваются как возможность учиться, а не как повод для наказания. Исследование охватило 49 843 работников из 48 стран и регионов и 28 отраслей. Проблема современного лидерства не в том, что люди не хотят работать, а в том, что часто они не уверены, что система выдержит честность, риск и инициативу.

Современное лидерство оценивается по тому, насколько организация способна сообщать о себе правду. В современном представлении плохое лидерство — это система, которая теряет контакт с реальностью, потому что люди разучиваются или боятся говорить о ней честно. Связь между доверием и замалчиванием проблем подтверждается и эмпирически — в исследовании «Trust in leader, organizational commitment and employee silence: the moderating role of ethical leadership» («Доверие к руководителю, приверженность организации и молчание сотрудников: сдерживающая роль этического лидерства»), опубликованном в International Journal of Ethics and Systems в январе 2025 года. Когда люди не доверяют руководителю, они чаще выбирают молчание. А молчание — это форма искажения данных, на которых строятся управленческие решения.

McKinsey в докладе «The State of Organizations 2026: Three tectonic forces that are reshaping organizations» («Состояние организаций 2026: три тектонические силы, которые меняют организации»), опубликованном в феврале 2026 года, отмечают, что организации одновременно находятся под воздействием технологического обновления, экономической и геополитической неопределенности, а также изменения ожиданий работников и моделей труда. Исследование основано на опросе более 10 тыс. старших руководителей в 15 странах и 16 отраслях и фиксирует смещение от краткосрочной устойчивости к устойчивой производительности и долгосрочному результату, при которых традиционных структур уже недостаточно, чтобы выдерживать такую нагрузку. Лидерство тут приходится понимать не как управление отдельными задачами, а как постоянное перенастраивание всей организационной конструкции и способность к непрерывной адаптации.

В докладе DDI «Global Leadership Forecast 2025» («Глобальный прогноз лидерства-2025»), опубликованном в январе 2025 года, говорится о переломном моменте в лидерстве. Исследование охватило 10 796 руководителей и 2014 организаций по всему миру, и 71% руководителей сообщают о росте стресса, а 40% из тех, кто испытывает сильный стресс, задумывались об уходе с руководящих ролей ради собственного благополучия. В нем подчеркивается, что лидерство стало более трудным, а многие сильные сотрудники сознательно отказываются от управления. Роль руководителя для многих становится слишком затратной.

Инструментарий руководителя

Сегодня все большее значение для лидеров получают инфраструктурные инструменты. Первое — проектирование работы, а не только контроль за ней. Руководитель больше не может исходить из того, что структура уже дана. Ему приходится заново собирать способ, которым выполняется работа: где границы и полномочия роли, где интерфейсы между подразделениями, где решения должны приниматься человеком, а где их можно стандартизировать или автоматизировать. Отсюда повышенное внимание McKinsey и Deloitte к сквозным процессам, новым моделям труда и совместной работе людей и систем.

Второе — управление качеством информации. Здесь лидер должен думать не о том, как собрать как можно больше данных, а о том, как сделать так, чтобы данные не были искажены страхом, политикой и молчанием. Это включает и психологическую безопасность, и доверие, и культуру разбора ошибок, и правила коммуникации. Без этого никакая система показателей не спасает. Можно иметь десятки приборных панелей и одновременно не понимать, что в организации происходит на самом деле. На эту проблему указывают и академические работы о молчании сотрудников, и PwC, когда пишет о безопасности пробовать новое и учиться на ошибках.

Третье — снижение организационного трения. PwC отмечает, что чувства усталости, скуки, злости и перегруженности связаны со снижением мотивации. Работники, для которых труд наиболее осмыслен, на 91% более мотивированы, чем те, кто видит в нем минимум смысла. Лидер сегодня должен заниматься не только амбициями и целями, но и препятствиями внутри повседневной работы: бессмысленными согласованиями, размытыми задачами, противоречивыми сигналами, наказанием за ошибки, невозможностью влиять на результат.

Четвертое — работа с границей между человеческим суждением и технологическим решением. Доклад Deloitte подчеркивает, что организации вынуждены заново определять, кто принимает решения, кому принадлежит ответственность и как сохранить человеческое право на суждение в ситуации, когда цифровые системы все сильнее влияют на управление. В этом смысле искусственный интеллект не отменяет лидерство и не заменяет его — он лишь делает очевиднее старый вопрос: кто и на каком основании принимает решение, если данные есть, а доверия к ним недостаточно. Технологии здесь не причина кризиса лидерства, а катализатор. Они ускоряют необходимость пересмотреть саму архитектуру управленческих решений.

Отсюда становится понятен и ответ на главный вопрос: почему представления о лидерстве изменились именно сейчас. Они изменились потому, что современная организация стала слишком сложной, слишком быстрой и слишком чувствительной к внутренним искажениям, чтобы ее можно было по-прежнему описывать через фигуру сильного человека наверху. В условиях, когда среда меняется одновременно по нескольким направлениям, а цена информационных и поведенческих сбоев растет, лидерство становится задачей конструкции среды. Если из всего этого вывести прикладную рамку для современного руководителя, она будет выглядеть не как список достоинств, а как список проверок.

Нужно смотреть не только на результаты, но и на путь к ним. Не только на то, выполнена ли задача, но и на то, какой ценой это произошло. Не только на то, согласны ли люди, но и на то, могут ли они возражать. Не только на то, сколько решений принимается, но и на то, не растет ли число решений, которые принимаются из страха. Не только на то, что говорят первые лица, но и на то, что считывает средний слой управления. Не только на внедрение новых технологий, но и на то, укрепляют ли они доверие и ясность или, наоборот, усиливают путаницу и борьбу.

Современный лидер — это уже не просто человек, который задает направление. Это человек, который отвечает за то, чтобы организация не утратила способность мыслить, говорить правду и действовать под давлением.

Евгений Видов