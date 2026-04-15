Молодо-бережно

Этот номер, как и можно ожидать от весеннего выпуска, посвящен темам, которые символически связаны с этим сезоном года — сезоном обновления. Поэтому мы говорим про трансформацию образования, про переход от позиции линейного сотрудника к позиции руководителя, про то, как меняется на рынке труда роль корпоративного университета и как она сейчас связана с развитием компании.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Еще мы говорим о том, как свое место в корпоративном мире сейчас ищут зумеры — поколение молодежи, рожденное в 1997–2012 годах. Оно постепенно начинает занимать существенную долю среди занятых, ведь старшим из них уже исполнилось 30 лет. Поэтому вопрос о том, насколько эффективно получается интегрировать их в традиционную корпоративную среду, становится все более актуальным.

Первое, с чего начинается этот процесс,— это, конечно, коммуникация. Принято считать, что зумеры требуют к себе иного отношения — даже когда речь идет просто о постановке рабочих задач — и что старые нормы общения им не подходят. О чем же идет речь? Зумеры, как, кажется, показывают уже даже в мемах, более чувствительны к критике, чем более старшие сотрудники, но при этом, в отличие от последних, рассчитывают на более плотный контакт со своим руководством. Они чаще говорят о необходимости получить обратную связь, одобрение или похвалу.

Это различие обусловлено разным пониманием концепции работы у этих поколений. В то время как люди в возрасте 40+ привыкли воспринимать работу скорее как обязанность — необязательно приятную, мягко говоря, зумеры смотрят на нее как на творчество, как на способ проявить себя. Это позволяет им быть креативными и производительными, привносить новые идеи и в целом, лучше соответствовать потребностям современной экономики и работы многих компаний.

Но если люди относятся к своей работе с трепетом, если они видят в ней — пусть и на короткое время — смысл своей жизни, то, ожидаемо, они не хотят слушать грубости. Не хотят необоснованной критики, несправедливых упреков, поскольку для них то, что они делают, действительно может быть очень важным делом. И бережное отношение к этому — часть того негласного пакта, который они сейчас заключают с более старшими представителями в корпоративной иерархии. Без него сотрудничество поколений не будет успешным.

Но, конечно, всегда есть и другой вариант развития событий. Новые поколения приходят, однако далеко не всегда то, что они приносят с собой, приживается целиком и полностью. Иногда они сами меняются под влиянием уже существующих традиций. Поэтому, возможно, часть зумеров просто примет нормы предшествующего стиля общения и постепенно приучит своих таких же молодых подчиненных к этому. Ведь те из них, кто может заявить сотруднику, что ему надо снова пройти испытательный срок, поскольку «ты его проходил не при мне, а при бывшей начальнице», уже встречаются на корпоративных просторах.

Анастасия Мануйлова