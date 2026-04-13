«Между маджонгом и ювелирным искусством можно провести параллель»
Анна Минакова — об игре в маджонг
Фото: Edgar Su / Reuters
К своим недавним торгам в Гонконге аукционный дом Phillips выпустил интересный материал про маджонг. Казалось бы, тема необычная, но, как рассказывают эксперты Phillips, в модных светских гостиных Лондона, Нью-Йорка и Гонконга снова играют в эту игру, и она возвращается как часть современной культуры общения.
Маджонг — не просто состязание на результат, а ритуал и чувственный опыт, в котором важны и звук костей, и тактильные ощущения, и сама культура с историей, которые за ним стоят.
Как подчеркивается в материале Phillips, между маджонгом и ювелирным искусством можно провести параллель: кости создаются с высочайшим уровнем мастерства, для хороших наборов используются ценные материалы, включая нефрит.
Но не только с нефритом связан маджонг. Его символика также соотносится с драгоценными камнями: в центре игры — три дракона, чей красный цвет выражается в рубинах и символизирует успех, глубокий зеленый (изумруды) намекает на процветание, а белый (бриллианты) — чистоту.
Я, честно говоря, сама пока в маджонг играть не начала. Но после этой статьи всерьез подумываю обзавестись хорошим набором.