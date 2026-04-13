Джозефина Эстер Ментцер родилась на расцвете XX века. Она была восьмым ребенком в небогатой семье эмигрантов, державших небольшой хозяйственный магазинчик в неблагополучном пригороде Нью-Йорка. С детства мечтала об успехе, но в юности ей приходилось помогать отцу продавать молотки и гвозди.

В доме и так было тесновато. А тут еще к родне из Европы перебрался дядя Джозефины, дерматолог Джон Шотц, бежавший от пожара Первой мировой. Но в тесноте, да не в обиде: дядя устроил в сарае лабораторию, где делал кремы и эмульсии. А Джозефина нашла в этом свое призвание. От дяди ей достался талант химика, от отца — умение продавать. От будущего мужа Джозефа Лаудера — красивая фамилия, которую она дальновидно изменила на французский манер.

В 1933 году Эсте Лаудер открыла свой первый магазин косметики в фешенебельном районе Майами, а в 60-м уже была владелицей международного бренда Estee Lauder с миллионным оборотом. Успех все-таки пришел: американская мечта, оказывается, работает.

Павел Шинский