Животные на футбольном поле всегда вызывают у болельщиков бурю эмоций. В 2007 году во время дерби «Спартак» — ЦСКА на газоне появился дружелюбный пес. Армейский бразилец Вагнер Лав приласкал животное, вызвав умиление, а судью Игоря Захарова, который в шутку показал собаке желтую карточку, всерьез осуждали. Так что всем участникам игры во время подобных инцидентов нужно сдерживать эмоции. В противном случае можно нарваться на неприятности.

Как это случилось с панамским защитником Луисом Морено, который ударом ноги убил сову. Это произошло во время матча чемпионата Колумбии. Сова по кличке Глэдис была неофициальным талисманом колумбийского клуба «Атлетико Хуниор». Во время домашней встречи с «Депортиво Перейра», за который играл Морено, птица села на поле, и защитник пробил по сове словно по мячу, после чего животное погибло. Игрока дисквалифицировали на два матча и оштрафовали, но главное — ему пришлось уехать из Колумбии, так как болельщики буквально травили защитника на каждой игре.

Впрочем, появление животных на поле не всегда завершается скандалом. В 2012 году во время встречи «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» на арене появился упитанный рыжий кот, который стал настоящей звездой. Кто-то тогда завел страницу в соцсетях от имени животного и начал публиковать посты о футболе. По данным СМИ, эти публикации до сих пор читает более 60 тыс. человек.

Владимир Осипов