Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ferrari Фото: Ferrari

Полет американских астронавтов вокруг Луны, конечно же, значимое достижение в непростом деле освоения космического пространства, о котором говорят сегодня даже те, кто в принципе не интересуется тем, что происходит у него на соседней улице. А раз аудитория у события большая, то велик у него и рекламный потенциал — увы, так устроен сегодняшний мир. Чего только стоит обсуждение, намеренно ли попала в кадр парящая в невесомости на борту корабля банка с пастой Nutella. Поэтому неудивительно, что к упомянутому событию, пока оно на слуху, сейчас пытаются прислониться все.

Компания Ferrari в мае должна презентовать свой первый электромобиль, который будет называться Luce, что с итальянского можно перевести как «свет». Так вот на днях представители марки из Маранелло рассказали, что, оказывается, обращались за помощью к специалистам NASA, чтобы обеспечить комфорт пассажиров при ускорении. В интервью Autocar India генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья рассказал, что электромобили могут ускоряться настолько быстро, что это оказывает влияние на восприятие человеком. Ускорение само по себе круто, но может быть некомфортным: клиент должен получать удовольствие, а не ждать, когда же это ускорение, наконец, закончится. Это и побудило автопроизводителя провести медицинские исследования и привлечь экспертов NASA для изучения вопросов ускорения и его воздействия на пассажиров.

Все это, конечно же, по меньшей мере несерьезно с точки зрения науки. Ferrari Luce ускоряется до 100 км/ч за 2,5 секунды, в течение которых водитель испытывает перегрузку порядка 1G. Астронавт в космическом корабле, преодолевающем земное притяжение, испытывает перегрузки до 7G. И не несколько секунд, а в течение нескольких минут. То есть привлечение к решению проблем владельцев Ferrari специалистов NASA — это исключительно маркетинг, а не забота о здоровье состоятельных автовладельцев.

Дмитрий Гронский