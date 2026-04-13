Пожилая женщина в одном из супермаркетов Сингапура замечает, что перед ней неожиданно переворачивается тяжелая тележка. Вместо того чтобы беспомощно хвататься за воздух или смириться с грядущими травмами, она ловко перепрыгивает препятствие и приземляется на обе ноги. Это не съемки боевика, а последствия тренда в азиатской стране.

Как пишет South China Morning Post, местные пенсионеры начали осваивать паркур еще в 2017 году. Идея родилась в пригороде, и вот уже девять лет людей в возрасте 50-83 лет учат правильно лазать, прыгать через скамейки и быстро реагировать на неожиданности. Изначально создатели «гериатрического паркура» переживали, что на этих уроках ученики только переломают себе все кости. Но оказалось, что систематические тренировки развивают координацию и ловкость, а бытовые травмы — главный бич пожилого возраста — отступают.

По словам тренера, чаще всего пенсионеры падают, потому что не успевают вовремя сгруппироваться. Участники отмечают, что занятия дают не только физические изменения. Многие чувствуют себя более независимыми, активными и даже смелыми — начинают пробовать то, что раньше казалось «не по возрасту». А одна из воспитанниц клуба даже удивила внуков на детской площадке, показав им акробатические этюды, которые те бросились повторять.

Этот тренд вписывается в более широкую стратегию Сингапура: «Научиться стареть активно». В стране быстро растет доля пожилого населения, и такие практики помогают не просто жить дольше, а сохранять качество жизни и самостоятельность.

Анна Кулецкая