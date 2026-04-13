Сегодняшний день примечателен тем, что переговоры между США и Ираном, которые прошли в эти выходные в Пакистане, провалились. Одной из ключевых тем вновь стал Ормузский пролив. Соединенные Штаты, по заявлениям Дональда Трампа, намерены со своей стороны заблокировать его. Речь идет об иранских танкерах и иранской нефти, поставляемой на мировой рынок, прежде всего в азиатский регион и Китайскую Народную Республику. Чем опасна данная ситуация? И как она может отразиться на нефтяном рынке? Об этом — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: Если одновременно начнется блокировка Ормузского пролива со стороны США, и Иран возобновит удары по нефтегазовой инфраструктуре региона, а также фактически перекроет пролив, это может привести к резкому росту цен на нефть. В ближайшей перспективе котировки могут вновь приблизиться к уровню $120 за баррель, а при дальнейшей эскалации и затяжном характере конфликта обсуждается сценарий $150. Опасность ситуации — в ее влиянии на мировую экономику. Рост цен на нефть уже ведет к удорожанию энергоносителей — бензина и дизельного топлива, однако пока не в полной мере отражается в продовольственной инфляции. Если эскалация продолжится в апреле-мае, к июню инфляция в развитых странах может заметно ускориться. Это приведет к росту доходностей облигаций, снижению их стоимости и, вероятно, к отказу центральных банков США и Европы от снижения ставок, а в отдельных сценариях — даже к их повышению. В результате возрастает риск замедления и рецессии глобальной экономики. Это ключевая угроза ситуации вокруг Ормузского пролива и важный сигнал для инвесторов: усиливается режим risk-off, растет доллар и снижается стоимость активов.

