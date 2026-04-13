Lemon Guide вручил награды в пятый раз

Экспертами ежегодной гастрономической премии, церемония вручения которой состоялась в отеле «Индиго», являются 100 основателей и владельцев девелоперских и строительных компаний, банков, промышленных предприятий, сетей магазинов, ресторанов, гостиниц, торговых центров, художественных галерей и медицинских центров, и по результатам их голосования определяются 33 лучших ресторана, которые отмечаются тарелками с одним, двумя и тремя лимонами. В рамках премии награждаются также победители в специальных номинациях.

«Не устаю повторять, что предприниматели — фактически идеальные эксперты для ресторанной премии. Ведь хорошего эксперта от плохого отличают всего три вещи: напробованность, насмотренность и независимость суждений. А это как раз про бизнесменов: они ежедневно бывают в ресторанах, ездят по миру и оплачивают немаленькие счета. В итоге бизнесмены являются очень тонкими ценителями гастрономии. А кто еще скажет: "Творожная запеканка — нежная, как попка младенца"? Да, эксперты не только голосуют, но и рассказывают о своих любимых блюдах. Так что получается максимально практичный гид»,— говорит Дмитрий Грозный, продюсер и основатель Lemon Guide.

«Два лимона» премии Lemon Guide 2026 получили рестораны «Сад»; BoBo; Vox; Self Edge Japanese; «Шаляпин Городской»; MAD Asian BBQ; Sea, Signora. «Один лимон» — Harvest; «Перемена»; «Блок»; AGA; «Лодочная станция»; Fresa; Jerome; BeefZavod; Salone Pasta Bar; Birch; Meat Coin Country Club; Joli; Reborn; Michele; Mesto; Porto 19; Self Edge Chinios; Inner; «Пища династии Минь»; Duo Gastrobar; Terrassa; Ognivo; La Vue.

В специальных номинациях лучшим новым рестораном стал «Клоузер» (Closer — «Ближе»), лучшим загородным — «Рыба на даче», лучшим баром — Xander, лучшим местом для завтрака — Aster, лучшим рестораном с доставкой — «Шаляпин». Специальная номинация «Легенда» присуждена шеф-повару Илье Лазерсону. Лучшими экспертами премии Lemon Guide 2026 признаны Андрей Степаненко, основатель и генеральный директор «Российского аукционного дома»; Александр Кашин, основатель «ЭГО-холдинга»; Максим Жуков, основатель ресторанной группы Reca; Андрей Лушников, председатель совета директоров группы компаний «Бестъ». Специальный приз журнала «Телесемь» «Телешеф» вручен Антону Исакову, шеф-повару и основателю La Biga Team.

Организаторами премии выступили издание «Фонтанка.ру» и частный медиахолдинг «Шкулев Холдинг».

Светлана Куликова