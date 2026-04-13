Грузия импортировала больше всего шоколада из России

Грузия импортирует наибольший объем шоколада и шоколадной продукции из России. Об этом сообщает агентство Business Media со ссылкой на национальное агентство статистики Geostat, а также Агентство конкуренции и защиты прав потребителей.

За первые два месяца текущего года Грузия импортировала 2764 тонны шоколада на общую сумму $16,6 млн, 35% из которых (961,2 тонны) поставили российские компании. На втором месте среди импортеров шоколада в Грузию по итогам первых двух месяцев года оказалась Украина (824,6 тонны), на третьем — Турция (258,8 тонны).

В 2025 году Грузия импортировала 18 тыс. тонн шоколада на $93,7 млн. Чуть больше половины (52%) объема было импортировано из РФ. В денежном выражении на Россию пришлись 36% импорта.

Георгий Двали, Тбилиси