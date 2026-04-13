На Пасху 86 тысяч жителей Курской области посетили церковные службы

С 11 по 12 апреля в пасхальных богослужениях в Курской области приняли участие 86 тыс. человек, в то время как годом ранее в праздновании Пасхи поучаствовали 80 тыс. жителей. Об этом сообщил председатель регионального комитета безопасности Олег Горячев на заседании облправительства со ссылкой на данные МВД.

Также 12 апреля с утра до обеда церкви и кладбища посетили еще 30 тыс. курян. При этом в ходе праздника нарушений общественного порядка или пожарной безопасности зарегистрировано не было, добавил господин Горячев.

Во время празднования Пасхи в регионе для обеспечения безопасности жителей работали 1,5 тыс. сотрудников силовых ведомств, в том числе УМВД, ГУ МЧС по региону, Росгвардии, противопожарной службы и органов местного самоуправления.

