«Продимекс» открыл две лаборатории в Курском ГАУ для подготовки сахарников
Холдинг наращивает участие в подготовке специалистов, оборудуя аудитории под задачи реального производства
Агрохолдинг «Продимекс» вывел на новый уровень совместную образовательную программу с Курским государственным аграрным университетом. Представители бизнеса открыли в вузе ещё две дополнительные специализированные аудитории, предназначенные для проведения занятий в группах по направлению «Технология продуктов питания из растительного сырья». Учебный план скорректирован под работу с сахарной свеклой.
Первая аудитория — это лаборатория автоматизации технологических процессов. Компьютерный класс для обучения основам управления процессами сахарного завода оборудован для возможности проведения лабораторных работ и практических занятий. Он разделён на технологические посты по аналогии с производством на сахарных заводах и рассчитан на одновременную работу 18 студентов — шесть рабочих мест по три оператора.
Вторая аудитория — это лаборатория контроля качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Лаборатория устроена как класс химии и предусматривает возможность проведения аттестационных демо-экзаменов государственного образца. В этой лаборатории оборудовано пять рабочих мест.
Холдинг активно сотрудничает и с другими профильными вузами. В конце апреля в Воронежском государственном университете инженерных технологий пройдёт День компании «Продимекс». Встреча специалистов группы компаний и студентов будет посвящена сахарному направлению. Ребятам вторых и третьих курсов технологического и инженерно-технологического факультетов расскажут о действующих программах практик и стажировок на предприятиях компании. Также специалисты ГК «Продимекс» поделятся опытом по построению успешной карьеры в Агро.
Агрохолдинг последовательно выстраивает систему подготовки кадров для сахарной отрасли: от модернизации учебных аудиторий до профориентационных встреч и приглашения студентов на практику в свои подразделения. Практико-ориентированный подход позволяет студентам ещё на этапе обучения знакомиться с реальными производственными процессами и требованиями работодателя.
«Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (выпускает более 1,2 млн т продукции в год). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает около 8 млн т продукции растениеводства, в том числе более 6 млн т сахарной свеклы (а по итогам 2023 года — 8,25 млн т), более 2 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях— свыше 13 тыс. человек.