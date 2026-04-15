«Продимекс» открыл две лаборатории в Курском ГАУ для подготовки сахарников

Агрохолдинг «Продимекс» вывел на новый уровень совместную образовательную программу с Курским государственным аграрным университетом. Представители бизнеса открыли в вузе ещё две дополнительные специализированные аудитории, предназначенные для проведения занятий в группах по направлению «Технология продуктов питания из растительного сырья». Учебный план скорректирован под работу с сахарной свеклой.

Первая аудитория — это лаборатория автоматизации технологических процессов. Компьютерный класс для обучения основам управления процессами сахарного завода оборудован для возможности проведения лабораторных работ и практических занятий. Он разделён на технологические посты по аналогии с производством на сахарных заводах и рассчитан на одновременную работу 18 студентов — шесть рабочих мест по три оператора.

Вторая аудитория — это лаборатория контроля качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Лаборатория устроена как класс химии и предусматривает возможность проведения аттестационных демо-экзаменов государственного образца. В этой лаборатории оборудовано пять рабочих мест.

Холдинг активно сотрудничает и с другими профильными вузами. В конце апреля в Воронежском государственном университете инженерных технологий пройдёт День компании «Продимекс». Встреча специалистов группы компаний и студентов будет посвящена сахарному направлению. Ребятам вторых и третьих курсов технологического и инженерно-технологического факультетов расскажут о действующих программах практик и стажировок на предприятиях компании. Также специалисты ГК «Продимекс» поделятся опытом по построению успешной карьеры в Агро.

Агрохолдинг последовательно выстраивает систему подготовки кадров для сахарной отрасли: от модернизации учебных аудиторий до профориентационных встреч и приглашения студентов на практику в свои подразделения. Практико-ориентированный подход позволяет студентам ещё на этапе обучения знакомиться с реальными производственными процессами и требованиями работодателя.