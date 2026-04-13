В марте выдача потребкредитов в Башкирии увеличилась на 17%

В марте жителям Башкирии выдали 50,9 тыс. розничных кредитов, что на 17,6% больше, чем в феврале (43,3 тыс. потребительских кредитов), рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране в марте выдано 1,77 млн потребкредитов, что по сравнению с предыдущим месяцем больше на 18,3% (в феврале было выдано 1,5 млн займов), а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 43,1% (в марте 2025 года — 1,24 млн. единиц). В то же время с марта 2024 года этот показатель сократился на 39,2% (в марте 2024 года кредитные организации выдали 2,92 млн займов).

Среди регионов России больше всего кредитов в марте выдано в Москве (107,9 тыс. единиц), Московской области (102,6 тыс. единиц), Краснодарском крае (76,7 тыс. единиц), а также в Тюменской (62,9 тыс. единиц, если учитывать Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа) и Свердловской (59,9 тыс. единиц) областях.

Майя Иванова