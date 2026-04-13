В Удмуртии осудили нотариуса за доверенность от лица недееспособной пенсионерки

45-летнюю нотариуса в Игринском районе Удмуртии признали виновной по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями (ст. 202 УК) при оформлении доверенности на распоряжение квартирой недееспособной пенсионерки. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.

В 2024 году обвиняемая оформила своему знакомому по его просьбе доверенность на распоряжение квартирой в Глазове от лица 64-летней потерпевшей, после чего жилье было отчуждено по заниженной стоимости. По нотариальному тарифу фигурантка получила 3 тыс. руб.

«Впоследствии сделка по продаже квартиры признана судом недействительной, жилье возвращено законной владелице»,— говорится в сообщении. Имущественный ущерб оценили в 1 млн руб.

Нотариусу предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями (ст. 202 УК). Игринский райсуд Удмуртии признал фигурантку виновной и назначил ей 150 тыс. руб. штрафа, а также запретил ей заниматься нотариальной деятельностью на один год.